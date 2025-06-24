https://ria.ru/20250624/peskov-2025058730.html

В Кремле опровергли сообщения о якобы переданном Путину послании от Хаменеи

В Кремле опровергли сообщения о якобы переданном Путину послании от Хаменеи - РИА Новости, 24.06.2025

В Кремле опровергли сообщения о якобы переданном Путину послании от Хаменеи

Сообщение агентства Рейтер о якобы переданном послании президенту России Владимиру Путину главой МИД Ирана Аббасом Аракчи от верховного лидера Ирана Али Хаменеи РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T12:10:00+03:00

2025-06-24T12:10:00+03:00

2025-06-24T12:10:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сообщение агентства Рейтер о якобы переданном послании президенту России Владимиру Путину главой МИД Ирана Аббасом Аракчи от верховного лидера Ирана Али Хаменеи по сути не соответствует действительности, письменного документа не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, никакого письменного документа не было. То, что были определенные, скажем так, посылы со стороны иранского руководства, да, это так. Но по сути, вот это сообщение Рейтера, оно не соответствует действительности", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, что Хаменеи якобы передал послание Путину через Аракчи.

https://ria.ru/20250624/preimuschestvo-2024978962.html

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россия, иран, владимир путин, аббас аракчи, али хаменеи, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире