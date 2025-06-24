https://ria.ru/20250624/peskov-2025058433.html

Кремль ответил на вопрос об ударе США по ядерным объектам Ирана

Кремль ответил на вопрос об ударе США по ядерным объектам Ирана - РИА Новости, 24.06.2025

Кремль ответил на вопрос об ударе США по ядерным объектам Ирана

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об уроне, нанесенном США при ударах по ядерным объектам Ирана, заявил, что пока вряд ли у кого-то есть... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T12:09:00+03:00

2025-06-24T12:09:00+03:00

2025-06-24T12:09:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

в мире

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об уроне, нанесенном США при ударах по ядерным объектам Ирана, заявил, что пока вряд ли у кого-то есть четкое понимание об этом. "Еще предстоит проанализировать ситуацию на местах, чтобы понять, насколько серьезный вред нанесен. Четкое понимание вряд ли сейчас у кого-то есть", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у РФ данные о том, насколько сильно удары США по объектам в Иране отбросили иранскую ядерную программу назад.

https://ria.ru/20250624/preimuschestvo-2024978962.html

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россия, сша, иран, дмитрий песков, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире