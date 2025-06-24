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Кремль ответил на вопрос об ударе США по ядерным объектам Ирана
Кремль ответил на вопрос об ударе США по ядерным объектам Ирана - РИА Новости, 24.06.2025
Кремль ответил на вопрос об ударе США по ядерным объектам Ирана
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об уроне, нанесенном США при ударах по ядерным объектам Ирана, заявил, что пока вряд ли у кого-то есть... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T12:09:00+03:00
2025-06-24T12:09:00+03:00
2025-06-24T12:09:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об уроне, нанесенном США при ударах по ядерным объектам Ирана, заявил, что пока вряд ли у кого-то есть четкое понимание об этом. "Еще предстоит проанализировать ситуацию на местах, чтобы понять, насколько серьезный вред нанесен. Четкое понимание вряд ли сейчас у кого-то есть", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у РФ данные о том, насколько сильно удары США по объектам в Иране отбросили иранскую ядерную программу назад.
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россия, сша, иран, дмитрий песков, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире
Россия, США, Иран, Дмитрий Песков, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире
Кремль ответил на вопрос об ударе США по ядерным объектам Ирана
Песков усомнился, что сейчас можно оценить ущерб для Ирана после ударов США