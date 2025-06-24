https://ria.ru/20250624/peskov-2025057909.html

Песков отреагировал на перемирие между Израилем и Ираном

Песков отреагировал на перемирие между Израилем и Ираном - РИА Новости, 24.06.2025

Песков отреагировал на перемирие между Израилем и Ираном

Если Израилю и Ирану действительно удалось выйти на договоренности о прекращении огня, это можно приветствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T12:08:00+03:00

2025-06-24T12:08:00+03:00

2025-06-24T12:10:00+03:00

в мире

иран

израиль

дмитрий песков

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Если Израилю и Ирану действительно удалось выйти на договоренности о прекращении огня, это можно приветствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы с вами видели заявление из канцелярии премьер-министра Израиля (Биньямина Нетаньяху - ред.), мы слышали заявление господина (министра иностранных дел Ирана Аббаса - ред.) Аракчи, пока других заявлений из Тегерана мы не видели, не слышали. И мы, конечно же, видели заявления, многочисленные заявления президента (США Дональда - ред.) Трампа. Если действительно удалось выйти на прекращение огня, то это можно только приветствовать", - сказал Песков журналистам, комментируя перемирие между Ираном и Израилем.Утром 24 июня канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху официально подтвердила, что Израиль не только достиг всех целей операции "Народ как лев", но и превзошёл их, в связи с чем израильское правительство решило принять инициативу президента США Дональда Трампа о двустороннем прекращении огня.В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". Ракетные залпы со стороны Ирана прекратились около 7 утра по московскому времени. В ЦАХАЛ также сообщали о ночных ударах по пусковым установкам в Иране. Позднее, после 8.00 по московскому времени, Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, попросив не нарушать его.

https://ria.ru/20250624/lavrov-2025045146.html

иран

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, дмитрий песков, война израиля и ирана: последние новости о конфликте