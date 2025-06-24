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Песков отреагировал на перемирие между Израилем и Ираном
Песков отреагировал на перемирие между Израилем и Ираном - РИА Новости, 24.06.2025
Песков отреагировал на перемирие между Израилем и Ираном
Если Израилю и Ирану действительно удалось выйти на договоренности о прекращении огня, это можно приветствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T12:08:00+03:00
2025-06-24T12:08:00+03:00
2025-06-24T12:10:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Если Израилю и Ирану действительно удалось выйти на договоренности о прекращении огня, это можно приветствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы с вами видели заявление из канцелярии премьер-министра Израиля (Биньямина Нетаньяху - ред.), мы слышали заявление господина (министра иностранных дел Ирана Аббаса - ред.) Аракчи, пока других заявлений из Тегерана мы не видели, не слышали. И мы, конечно же, видели заявления, многочисленные заявления президента (США Дональда - ред.) Трампа. Если действительно удалось выйти на прекращение огня, то это можно только приветствовать", - сказал Песков журналистам, комментируя перемирие между Ираном и Израилем.Утром 24 июня канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху официально подтвердила, что Израиль не только достиг всех целей операции "Народ как лев", но и превзошёл их, в связи с чем израильское правительство решило принять инициативу президента США Дональда Трампа о двустороннем прекращении огня.В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". Ракетные залпы со стороны Ирана прекратились около 7 утра по московскому времени. В ЦАХАЛ также сообщали о ночных ударах по пусковым установкам в Иране. Позднее, после 8.00 по московскому времени, Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, попросив не нарушать его.
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в мире, иран, израиль, дмитрий песков, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Дмитрий Песков, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Песков отреагировал на перемирие между Израилем и Ираном
Песков: перемирие между Израилем и Ираном можно приветствовать