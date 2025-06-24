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Россия с самого начала призывала к миру на Ближнем Востоке, заявил Песков - РИА Новости, 24.06.2025
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12:07 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/peskov-2025057450.html
Россия с самого начала призывала к миру на Ближнем Востоке, заявил Песков
Россия с самого начала призывала к миру на Ближнем Востоке, заявил Песков - РИА Новости, 24.06.2025
Россия с самого начала призывала к миру на Ближнем Востоке, заявил Песков
Россия с самого начала призывала к мирному урегулированию на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T12:07:00+03:00
2025-06-24T12:07:00+03:00
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
биньямин нетаньяху
дональд трамп
дмитрий песков
иран
израиль
россия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия с самого начала призывала к мирному урегулированию на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это то, к чему призывала с самого начала этого конфликта Российская Федерация. Поэтому да, это можно и нужно приветствовать. И мы надеемся, что это будет устойчивое прекращение огня", - сказал Песков журналистам, комментируя перемирие между Ираном и Израилем. Утром 24 июня канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху официально подтвердила, что Израиль не только достиг всех целей операции "Народ как лев", но и превзошёл их, в связи с чем израильское правительство решило принять инициативу президента США Дональда Трампа о двустороннем прекращении огня. В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". Ракетные залпы со стороны Ирана прекратились около 7 утра по московскому времени. В ЦАХАЛ также сообщали о ночных ударах по пусковым установкам в Иране. Позднее, после 8.00 по московскому времени, Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, попросив не нарушать его.
https://ria.ru/20250624/preimuschestvo-2024978962.html
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте, биньямин нетаньяху, дональд трамп, дмитрий песков, иран, израиль, россия, в мире
Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Иран, Израиль, Россия, В мире
Россия с самого начала призывала к миру на Ближнем Востоке, заявил Песков

Песков: Россия с самого начала призывала к дипломатии на Ближнем Востоке

© AP Photo / Vahid SalemiЗакрытые магазины на Большом базаре в Тегеране
Закрытые магазины на Большом базаре в Тегеране - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Закрытые магазины на Большом базаре в Тегеране
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия с самого начала призывала к мирному урегулированию на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это то, к чему призывала с самого начала этого конфликта Российская Федерация. Поэтому да, это можно и нужно приветствовать. И мы надеемся, что это будет устойчивое прекращение огня", - сказал Песков журналистам, комментируя перемирие между Ираном и Израилем.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Трамп предал Израиль — Иран приобрел секретное преимущество
Вчера, 00:17
Утром 24 июня канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху официально подтвердила, что Израиль не только достиг всех целей операции "Народ как лев", но и превзошёл их, в связи с чем израильское правительство решило принять инициативу президента США Дональда Трампа о двустороннем прекращении огня.
В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". Ракетные залпы со стороны Ирана прекратились около 7 утра по московскому времени. В ЦАХАЛ также сообщали о ночных ударах по пусковым установкам в Иране. Позднее, после 8.00 по московскому времени, Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, попросив не нарушать его.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
"Достали через полмира". США устроили самую эффектную демонстрацию слабости
23 июня, 08:00
 
Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеБиньямин НетаньяхуДональд ТрампДмитрий ПесковИранИзраильРоссияВ мире
 
 
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