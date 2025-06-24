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Песков заявил о желании третьих стран подпортить отношения России и Ирана

Песков заявил о желании третьих стран подпортить отношения России и Ирана - РИА Новости, 24.06.2025

Песков заявил о желании третьих стран подпортить отношения России и Ирана

Сейчас много желающих подлить масло в огонь и подпортить партнерские отношения Москвы и Тегерана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.06.2025

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сейчас много желающих подлить масло в огонь и подпортить партнерские отношения Москвы и Тегерана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно, таких рассуждений много. Очень много желающих использовать ситуацию для того, чтобы подлить масло в огонь для того, чтобы подпортить отношения партнерские между Москвой и Тегераном. Это понятно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле могут прокомментировать рассуждения некоторых аналитиков и комментаторов о том, что РФ оказывает недостаточную поддержку Ирану."Эти рассуждения, конечно, они были и будут, это неизбежно", - добавил он.Представитель Кремля подчеркнул, что Россия оказала поддержку Ирану своей четкой позицией по ситуации на Ближнем Востоке, намерена дальше развивать отношения с Тегераном.

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