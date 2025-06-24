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Песков заявил о желании третьих стран подпортить отношения России и Ирана - РИА Новости, 24.06.2025
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12:06 24.06.2025 (обновлено: 12:55 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/peskov-2025057241.html
Песков заявил о желании третьих стран подпортить отношения России и Ирана
Песков заявил о желании третьих стран подпортить отношения России и Ирана - РИА Новости, 24.06.2025
Песков заявил о желании третьих стран подпортить отношения России и Ирана
Сейчас много желающих подлить масло в огонь и подпортить партнерские отношения Москвы и Тегерана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T12:06:00+03:00
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тегеран (город)
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дмитрий песков
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сейчас много желающих подлить масло в огонь и подпортить партнерские отношения Москвы и Тегерана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно, таких рассуждений много. Очень много желающих использовать ситуацию для того, чтобы подлить масло в огонь для того, чтобы подпортить отношения партнерские между Москвой и Тегераном. Это понятно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле могут прокомментировать рассуждения некоторых аналитиков и комментаторов о том, что РФ оказывает недостаточную поддержку Ирану."Эти рассуждения, конечно, они были и будут, это неизбежно", - добавил он.Представитель Кремля подчеркнул, что Россия оказала поддержку Ирану своей четкой позицией по ситуации на Ближнем Востоке, намерена дальше развивать отношения с Тегераном.
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москва, тегеран (город), россия, дмитрий песков, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире
Москва, Тегеран (город), Россия, Дмитрий Песков, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире
Песков заявил о желании третьих стран подпортить отношения России и Ирана

Песков: есть много желающих подлить масло в огонь отношений Москвы и Тегерана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сейчас много желающих подлить масло в огонь и подпортить партнерские отношения Москвы и Тегерана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, таких рассуждений много. Очень много желающих использовать ситуацию для того, чтобы подлить масло в огонь для того, чтобы подпортить отношения партнерские между Москвой и Тегераном. Это понятно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле могут прокомментировать рассуждения некоторых аналитиков и комментаторов о том, что РФ оказывает недостаточную поддержку Ирану.
"Эти рассуждения, конечно, они были и будут, это неизбежно", - добавил он.
Представитель Кремля подчеркнул, что Россия оказала поддержку Ирану своей четкой позицией по ситуации на Ближнем Востоке, намерена дальше развивать отношения с Тегераном.
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МоскваТегеран (город)РоссияДмитрий ПесковИранВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеВ мире
 
 
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