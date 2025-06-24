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Песков заявил о желании третьих стран подпортить отношения России и Ирана
Песков заявил о желании третьих стран подпортить отношения России и Ирана - РИА Новости, 24.06.2025
Песков заявил о желании третьих стран подпортить отношения России и Ирана
Сейчас много желающих подлить масло в огонь и подпортить партнерские отношения Москвы и Тегерана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T12:06:00+03:00
2025-06-24T12:06:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сейчас много желающих подлить масло в огонь и подпортить партнерские отношения Москвы и Тегерана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно, таких рассуждений много. Очень много желающих использовать ситуацию для того, чтобы подлить масло в огонь для того, чтобы подпортить отношения партнерские между Москвой и Тегераном. Это понятно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле могут прокомментировать рассуждения некоторых аналитиков и комментаторов о том, что РФ оказывает недостаточную поддержку Ирану."Эти рассуждения, конечно, они были и будут, это неизбежно", - добавил он.Представитель Кремля подчеркнул, что Россия оказала поддержку Ирану своей четкой позицией по ситуации на Ближнем Востоке, намерена дальше развивать отношения с Тегераном.
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Москва, Тегеран (город), Россия, Дмитрий Песков, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире
Песков заявил о желании третьих стран подпортить отношения России и Ирана
Песков: есть много желающих подлить масло в огонь отношений Москвы и Тегерана