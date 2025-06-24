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Песков ответил на вопрос о полемике Медведева и Трампа в соцсетях
Песков ответил на вопрос о полемике Медведева и Трампа в соцсетях - РИА Новости, 24.06.2025
Песков ответил на вопрос о полемике Медведева и Трампа в соцсетях
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев твердо и последовательно высказывает свою точку зрения, она для России важнее, чем все другие, заявил... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T12:04:00+03:00
2025-06-24T12:04:00+03:00
2025-06-24T12:04:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев твердо и последовательно высказывает свою точку зрения, она для России важнее, чем все другие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя полемику Медведева и президента США Дональда Трампа в соцсети Х. "Дмитрий Анатольевич (Медведев) твердо и последовательно высказывает свою точку зрения. И, конечно, она для нас важнее, чем все другие точки зрения", - сказал Песков журналистам, комментируя полемику Трампа и Медведева в соцсети Х.
https://ria.ru/20250623/medvedev-2024825252.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, в мире
Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире
Песков ответил на вопрос о полемике Медведева и Трампа в соцсетях
Песков: Медведев твердо и последовательно высказывает свою точку зрения