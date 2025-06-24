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В Госдуме поддержали идею о бесплатном переобучении ветеранов СВО - РИА Новости, 24.06.2025
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22:49 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/pereobuchenie-2025217932.html
В Госдуме поддержали идею о бесплатном переобучении ветеранов СВО
В Госдуме поддержали идею о бесплатном переобучении ветеранов СВО - РИА Новости, 24.06.2025
В Госдуме поддержали идею о бесплатном переобучении ветеранов СВО
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" готовы законодательно поддержать инициативу о бесплатном праве на переобучение для ветеранов СВО,... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T22:49:00+03:00
2025-06-24T22:49:00+03:00
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" готовы законодательно поддержать инициативу о бесплатном праве на переобучение для ветеранов СВО, а также оперативно подготовить и внести законопроект, заявил РИА Новости первый замруководителя фракции СРЗП Дмитрий Гусев. Президент России Владимир Путин попросил уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову подготовить предложения о поддержке в получении второй профессии для ветеранов спецоперации, которые в силу разных причин не могут работать по прежней специальности. "Мы в "Справедливой России — За правду" готовы поддержать инициативу на законодательном уровне. Оперативно подготовить и внести проект закона, который даст ветеранам право на бесплатное переобучение", - сказал Гусев. Он отметил, что это верный шаг навстречу ветеранам, которым судьба не позволяет вернуться к прежней профессии. "Предоставить им возможность бесплатно освоить новую специальность — значит подарить новую главу жизни. Ведь страна своих не бросает. Почему это важно? Во-первых, это признание заслуг ветеранов, их права на достойное будущее. Во-вторых, новая профессия — способ вернуть уверенность в завтрашнем дне и преодолеть барьеры, связанные со здоровьем", - добавил депутат. Путин во вторник провел встречу с федеральным омбудсменом. Москалькова представила президенту ежегодный доклад о работе уполномоченного по правам человека в России, а также отдельно остановилась на вопросах поддержки участников СВО и членов их семей.
https://ria.ru/20250514/moskalkova-2016860449.html
https://ria.ru/20250123/svo-1985822676.html
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общество, россия, владимир путин, татьяна москалькова, госдума рф, справедливая россия
Общество, Россия, Владимир Путин, Татьяна Москалькова, Госдума РФ, Справедливая Россия
В Госдуме поддержали идею о бесплатном переобучении ветеранов СВО

В ГД поддержали инициативу о бесплатном праве на переобучение для ветеранов СВО

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на Охотном ряду
Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" готовы законодательно поддержать инициативу о бесплатном праве на переобучение для ветеранов СВО, а также оперативно подготовить и внести законопроект, заявил РИА Новости первый замруководителя фракции СРЗП Дмитрий Гусев.
Президент России Владимир Путин попросил уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову подготовить предложения о поддержке в получении второй профессии для ветеранов спецоперации, которые в силу разных причин не могут работать по прежней специальности.
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«
"Мы в "Справедливой России — За правду" готовы поддержать инициативу на законодательном уровне. Оперативно подготовить и внести проект закона, который даст ветеранам право на бесплатное переобучение", - сказал Гусев.
Он отметил, что это верный шаг навстречу ветеранам, которым судьба не позволяет вернуться к прежней профессии.
«
"Предоставить им возможность бесплатно освоить новую специальность — значит подарить новую главу жизни. Ведь страна своих не бросает. Почему это важно? Во-первых, это признание заслуг ветеранов, их права на достойное будущее. Во-вторых, новая профессия — способ вернуть уверенность в завтрашнем дне и преодолеть барьеры, связанные со здоровьем", - добавил депутат.
Путин во вторник провел встречу с федеральным омбудсменом. Москалькова представила президенту ежегодный доклад о работе уполномоченного по правам человека в России, а также отдельно остановилась на вопросах поддержки участников СВО и членов их семей.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинТатьяна МоскальковаГосдума РФСправедливая Россия
 
 
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