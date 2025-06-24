https://ria.ru/20250624/pereobuchenie-2025217932.html

В Госдуме поддержали идею о бесплатном переобучении ветеранов СВО

В Госдуме поддержали идею о бесплатном переобучении ветеранов СВО - РИА Новости, 24.06.2025

В Госдуме поддержали идею о бесплатном переобучении ветеранов СВО

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" готовы законодательно поддержать инициативу о бесплатном праве на переобучение для ветеранов СВО,... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T22:49:00+03:00

2025-06-24T22:49:00+03:00

2025-06-24T22:49:00+03:00

общество

россия

владимир путин

татьяна москалькова

госдума рф

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" готовы законодательно поддержать инициативу о бесплатном праве на переобучение для ветеранов СВО, а также оперативно подготовить и внести законопроект, заявил РИА Новости первый замруководителя фракции СРЗП Дмитрий Гусев. Президент России Владимир Путин попросил уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову подготовить предложения о поддержке в получении второй профессии для ветеранов спецоперации, которые в силу разных причин не могут работать по прежней специальности. "Мы в "Справедливой России — За правду" готовы поддержать инициативу на законодательном уровне. Оперативно подготовить и внести проект закона, который даст ветеранам право на бесплатное переобучение", - сказал Гусев. Он отметил, что это верный шаг навстречу ветеранам, которым судьба не позволяет вернуться к прежней профессии. "Предоставить им возможность бесплатно освоить новую специальность — значит подарить новую главу жизни. Ведь страна своих не бросает. Почему это важно? Во-первых, это признание заслуг ветеранов, их права на достойное будущее. Во-вторых, новая профессия — способ вернуть уверенность в завтрашнем дне и преодолеть барьеры, связанные со здоровьем", - добавил депутат. Путин во вторник провел встречу с федеральным омбудсменом. Москалькова представила президенту ежегодный доклад о работе уполномоченного по правам человека в России, а также отдельно остановилась на вопросах поддержки участников СВО и членов их семей.

https://ria.ru/20250514/moskalkova-2016860449.html

https://ria.ru/20250123/svo-1985822676.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, татьяна москалькова, госдума рф, справедливая россия