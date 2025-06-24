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Прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу - РИА Новости, 24.06.2025
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10:03 24.06.2025 (обновлено: 11:12 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/peremirie-2025016738.html
Прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу
Прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу - РИА Новости, 24.06.2025
Прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу
Израиль согласился с инициативой президента США Дональда Трампа о прекращении огня с Ираном, заявила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху. РИА Новости, 24.06.2025
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн — РИА Новости. Израиль согласился с инициативой президента США Дональда Трампа о прекращении огня с Ираном, заявила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.При этом еврейское государство пообещало решительно реагировать на любое его нарушение. Спустя почти два часа после этого заявления ЦАХАЛ сообщила, что зафиксировала новую ракетную атаку со стороны Ирана.В ночь на вторник президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". По его словам, первым огонь остановит Иран, а через 12 часов после этого и Тель-Авив.Обострение на Ближнем Востоке
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в мире, израиль, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дональд трамп, сша, катар, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Дональд Трамп, США, Катар, Биньямин Нетаньяху

Прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу

© AP Photo / Ohad ZwigenbergВид на Тель-Авив, Израиль
Вид на Тель-Авив, Израиль - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Вид на Тель-Авив, Израиль. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн — РИА Новости. Израиль согласился с инициативой президента США Дональда Трампа о прекращении огня с Ираном, заявила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Ранее сегодня иранский телеканал Press TV также сообщил о вступлении в силу перемирия с Израилем.

При этом еврейское государство пообещало решительно реагировать на любое его нарушение. Спустя почти два часа после этого заявления ЦАХАЛ сообщила, что зафиксировала новую ракетную атаку со стороны Ирана.
В ночь на вторник президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". По его словам, первым огонь остановит Иран, а через 12 часов после этого и Тель-Авив.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Трамп предупредил Израиль и Иран о потерях в случае несоблюдения перемирия
Вчера, 05:58

Обострение на Ближнем Востоке

  • США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем иранским ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане.
  • Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Тель-Авивом и Тегераном: в ночь на 13 июня ЦАХАЛ инициировала широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская республика начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.
  • Вечером 23 июня Иран нанес удары по американской базе Аль-Удейд в Катаре в ответ на американские удары по исламской республике. За несколько часов до атак Тегеран предупредил о них Вашингтон через дипломатические каналы.
  • Минобороны Катара сообщило об отсутствии погибших и раненых. Местных и иностранных военных заранее эвакуировали с базы.
  • Президент США Дональд Трамп опубликовал заявление, в котором назвал ответ Тегерана "очень слабым", но поблагодарил исламскую республику за предупреждение об ударах, позволившее избежать жертв.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Трамп предал Израиль — Иран приобрел секретное преимущество
Вчера, 00:17
 
В миреИзраильИранВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеДональд ТрампСШАКатарБиньямин Нетаньяху
 
 
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