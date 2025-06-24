Прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу
© AP Photo / Ohad ZwigenbergВид на Тель-Авив, Израиль
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Вид на Тель-Авив, Израиль. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн — РИА Новости. Израиль согласился с инициативой президента США Дональда Трампа о прекращении огня с Ираном, заявила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Ранее сегодня иранский телеканал Press TV также сообщил о вступлении в силу перемирия с Израилем.
При этом еврейское государство пообещало решительно реагировать на любое его нарушение. Спустя почти два часа после этого заявления ЦАХАЛ сообщила, что зафиксировала новую ракетную атаку со стороны Ирана.
В ночь на вторник президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". По его словам, первым огонь остановит Иран, а через 12 часов после этого и Тель-Авив.
Обострение на Ближнем Востоке
- США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем иранским ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане.
- Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Тель-Авивом и Тегераном: в ночь на 13 июня ЦАХАЛ инициировала широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская республика начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.
- Вечером 23 июня Иран нанес удары по американской базе Аль-Удейд в Катаре в ответ на американские удары по исламской республике. За несколько часов до атак Тегеран предупредил о них Вашингтон через дипломатические каналы.
- Минобороны Катара сообщило об отсутствии погибших и раненых. Местных и иностранных военных заранее эвакуировали с базы.
- Президент США Дональд Трамп опубликовал заявление, в котором назвал ответ Тегерана "очень слабым", но поблагодарил исламскую республику за предупреждение об ударах, позволившее избежать жертв.