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Прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу

Прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу - РИА Новости, 24.06.2025

Прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу

Израиль согласился с инициативой президента США Дональда Трампа о прекращении огня с Ираном, заявила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху. РИА Новости, 24.06.2025

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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн — РИА Новости. Израиль согласился с инициативой президента США Дональда Трампа о прекращении огня с Ираном, заявила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.При этом еврейское государство пообещало решительно реагировать на любое его нарушение. Спустя почти два часа после этого заявления ЦАХАЛ сообщила, что зафиксировала новую ракетную атаку со стороны Ирана.В ночь на вторник президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". По его словам, первым огонь остановит Иран, а через 12 часов после этого и Тель-Авив.Обострение на Ближнем Востоке

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, израиль, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дональд трамп, сша, катар, биньямин нетаньяху