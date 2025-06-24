https://ria.ru/20250624/peregovory-2025215354.html
Путин и Лукашенко обсудили предстоящий саммит ЕАЭС
Путин и Лукашенко обсудили предстоящий саммит ЕАЭС - РИА Новости, 24.06.2025
Путин и Лукашенко обсудили предстоящий саммит ЕАЭС
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин во вторник по телефону обсудили предстоящий саммит ЕАЭС и реализацию совместных проектов... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T22:29:00+03:00
2025-06-24T22:29:00+03:00
2025-06-24T22:42:00+03:00
евразийский экономический союз
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
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МИНСК, 24 июн – РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин во вторник по телефону обсудили предстоящий саммит ЕАЭС и реализацию совместных проектов двух стран, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."Телефонный разговор президентов Беларуси и России состоялся этим вечером. За время длительной беседы Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили целый ряд тем", - говорится в сообщении.Согласно сообщению, лидеры Белоруссии и России обсудили предстоящий на этой неделе в Минске саммит Евразийского экономического союза, а также белорусско-российскую союзную повестку - продолжение реализации совместных проектов и программ.
https://ria.ru/20250624/putin-2025208268.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евразийский экономический союз, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия
Евразийский экономический союз, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия
Путин и Лукашенко обсудили предстоящий саммит ЕАЭС
"Пул Первого": Путин и Лукашенко обсудили саммит ЕАЭС и совместные проекты