https://ria.ru/20250624/peregovory-2025215354.html

Путин и Лукашенко обсудили предстоящий саммит ЕАЭС

Путин и Лукашенко обсудили предстоящий саммит ЕАЭС - РИА Новости, 24.06.2025

Путин и Лукашенко обсудили предстоящий саммит ЕАЭС

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин во вторник по телефону обсудили предстоящий саммит ЕАЭС и реализацию совместных проектов... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T22:29:00+03:00

2025-06-24T22:29:00+03:00

2025-06-24T22:42:00+03:00

евразийский экономический союз

владимир путин

александр лукашенко

россия

белоруссия

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МИНСК, 24 июн – РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин во вторник по телефону обсудили предстоящий саммит ЕАЭС и реализацию совместных проектов двух стран, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."Телефонный разговор президентов Беларуси и России состоялся этим вечером. За время длительной беседы Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили целый ряд тем", - говорится в сообщении.Согласно сообщению, лидеры Белоруссии и России обсудили предстоящий на этой неделе в Минске саммит Евразийского экономического союза, а также белорусско-российскую союзную повестку - продолжение реализации совместных проектов и программ.

https://ria.ru/20250624/putin-2025208268.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

евразийский экономический союз, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия