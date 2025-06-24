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В Пензе ввели временные ограничения в аэропорту - РИА Новости, 24.06.2025
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09:25 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/penza-2025011578.html
В Пензе ввели временные ограничения в аэропорту
В Пензе ввели временные ограничения в аэропорту - РИА Новости, 24.06.2025
В Пензе ввели временные ограничения в аэропорту
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пензы, сообщила Росавиация. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T09:25:00+03:00
2025-06-24T09:25:00+03:00
пенза
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
безопасность
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пензы, сообщила Росавиация. "Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту "Пенза" (код ИКАО: UWPP)", - сообщили в Росавиации.
https://ria.ru/20250624/rosaviatsiya-2025005472.html
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пенза, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, безопасность
Пенза, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации, Безопасность
В Пензе ввели временные ограничения в аэропорту

Росавиация: в Пензе ввели временные ограничения в аэропорту

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пензы, сообщила Росавиация.
"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту "Пенза" (код ИКАО: UWPP)", - сообщили в Росавиации.
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Вчера, 08:32
 
ПензаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Международная организация гражданской авиацииБезопасность
 
 
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