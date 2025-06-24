https://ria.ru/20250624/penza-2025011578.html
В Пензе ввели временные ограничения в аэропорту
В Пензе ввели временные ограничения в аэропорту - РИА Новости, 24.06.2025
В Пензе ввели временные ограничения в аэропорту
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пензы, сообщила Росавиация. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T09:25:00+03:00
2025-06-24T09:25:00+03:00
2025-06-24T09:25:00+03:00
пенза
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пензы, сообщила Росавиация. "Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту "Пенза" (код ИКАО: UWPP)", - сообщили в Росавиации.
https://ria.ru/20250624/rosaviatsiya-2025005472.html
пенза
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_197:228:2543:1988_1920x0_80_0_0_06b9c2c9d794480f5800f9325d9b73e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пенза, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, безопасность
Пенза, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации, Безопасность
В Пензе ввели временные ограничения в аэропорту
Росавиация: в Пензе ввели временные ограничения в аэропорту