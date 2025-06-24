https://ria.ru/20250624/penza-2025011578.html

В Пензе ввели временные ограничения в аэропорту

В Пензе ввели временные ограничения в аэропорту - РИА Новости, 24.06.2025

В Пензе ввели временные ограничения в аэропорту

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пензы, сообщила Росавиация. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T09:25:00+03:00

2025-06-24T09:25:00+03:00

2025-06-24T09:25:00+03:00

пенза

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

безопасность

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пензы, сообщила Росавиация. "Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту "Пенза" (код ИКАО: UWPP)", - сообщили в Росавиации.

https://ria.ru/20250624/rosaviatsiya-2025005472.html

пенза

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пенза, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, безопасность