https://ria.ru/20250624/pakistan-2024996403.html

Израиль игнорирует правила владения ядерным оружием, заявили в Пакистане

Израиль игнорирует правила владения ядерным оружием, заявили в Пакистане - РИА Новости, 24.06.2025

Израиль игнорирует правила владения ядерным оружием, заявили в Пакистане

Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф в интервью РИА Новости обвинил Израиль в игнорировании правил владения ядерным оружием. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T06:04:00+03:00

2025-06-24T06:04:00+03:00

2025-06-24T06:04:00+03:00

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ИСЛАМАБАД, 24 июн - РИА Новости. Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф в интервью РИА Новости обвинил Израиль в игнорировании правил владения ядерным оружием. "За последние четверть века, с тех пор как мы стали ядерной державой, мы строго соблюдали правила и нормы МАГАТЭ. Единственная страна, которая имеет возможность нанести удар ядерным оружием и не подписала никаких правил, норм, договоров и не подчиняется регулирующим органам - это Израиль. Они нарушают международные нормы и правила в области ядерной энергетики", - отметил он. По мнению министра, Израиль представляет угрозу всему миру, однако ему "покровительствуют" западные страны.

https://ria.ru/20250510/pakistan-2016178379.html

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в мире, израиль, пакистан, хавадж мухаммад асиф, магатэ