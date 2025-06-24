https://ria.ru/20250624/pakistan-2024987493.html

Пакистан осуждает агрессию против Ирана, заявил глава Минобороны

Пакистан осуждает агрессию против Ирана, заявил глава Минобороны - РИА Новости, 24.06.2025

Пакистан осуждает агрессию против Ирана, заявил глава Минобороны

Пакистан осуждает агрессию против Ирана, но никак не сотрудничает с ним в военном отношении, заявил РИА Новости пакистанский министр обороны Хаваджа Мухаммад... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T03:06:00+03:00

2025-06-24T03:06:00+03:00

2025-06-24T03:06:00+03:00

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хавадж мухаммад асиф

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ИСЛАМАБАД, 24 июн - РИА Новости. Пакистан осуждает агрессию против Ирана, но никак не сотрудничает с ним в военном отношении, заявил РИА Новости пакистанский министр обороны Хаваджа Мухаммад Асиф. "У нас нет никакого военного сотрудничества или совместных военных мероприятий с Ираном. Однако мы решительно осуждаем агрессию, совершенную против Ирана", - сообщил министр в ответ на вопрос о поддержке Тегерана в виде поставок военной техники или боеприпасов. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.

https://ria.ru/20250613/izrail-2022590272.html

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в мире, иран, пакистан, тегеран (город), хавадж мухаммад асиф, война израиля и ирана: последние новости о конфликте