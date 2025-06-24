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Пакистан осуждает агрессию против Ирана, заявил глава Минобороны
Пакистан осуждает агрессию против Ирана, заявил глава Минобороны - РИА Новости, 24.06.2025
Пакистан осуждает агрессию против Ирана, заявил глава Минобороны
Пакистан осуждает агрессию против Ирана, но никак не сотрудничает с ним в военном отношении, заявил РИА Новости пакистанский министр обороны Хаваджа Мухаммад... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T03:06:00+03:00
2025-06-24T03:06:00+03:00
2025-06-24T03:06:00+03:00
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ИСЛАМАБАД, 24 июн - РИА Новости. Пакистан осуждает агрессию против Ирана, но никак не сотрудничает с ним в военном отношении, заявил РИА Новости пакистанский министр обороны Хаваджа Мухаммад Асиф. "У нас нет никакого военного сотрудничества или совместных военных мероприятий с Ираном. Однако мы решительно осуждаем агрессию, совершенную против Ирана", - сообщил министр в ответ на вопрос о поддержке Тегерана в виде поставок военной техники или боеприпасов. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
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в мире, иран, пакистан, тегеран (город), хавадж мухаммад асиф, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Пакистан, Тегеран (город), Хавадж Мухаммад Асиф, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Пакистан осуждает агрессию против Ирана, заявил глава Минобороны
Министр обороны Асиф: Пакистан осуждает агрессию против Ирана