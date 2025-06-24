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Министр обороны Израиля приказал ответить Ирану на нарушение перемирия

Министр обороны Израиля приказал ответить Ирану на нарушение перемирия - РИА Новости, 24.06.2025

Министр обороны Израиля приказал ответить Ирану на нарушение перемирия

Министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал армии ответить на нарушение Ираном режима прекращения огня. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T11:00:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал армии ответить на нарушение Ираном режима прекращения огня."Я дал указание силам ЦАХАЛ решительно отреагировать на нарушение Ираном прекращения огня мощными ударами по целям режима в самом сердце Тегерана", — приводит слова министра пресс-служба израильского военного ведомства.Утверждается, что целью новых ударов по Тегерану будет "нейтрализация объектов режима и террористической инфраструктуры" и что эти удары станут продолжением операций, проведенных накануне.Чуть ранее на севере Израиля сработали сирены воздушной тревоги, а ЦАХАЛ заявила о фиксации ракетных пусков из Ирана.Перемирие между Ираном и Израилем

https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html

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в мире, иран, минобороны израиля, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, исраэль кац, биньямин нетаньяху, дональд трамп