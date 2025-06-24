https://ria.ru/20250624/oruzhie-2025145313.html
ЕС хочет убедить Трампа продать оружие Украине, пишет Washington Post
ЕС хочет убедить Трампа продать оружие Украине, пишет Washington Post - РИА Новости, 24.06.2025
ЕС хочет убедить Трампа продать оружие Украине, пишет Washington Post
Европейские страны надеются убедить президента США Дональда Трампа продавать американское оружие Киеву, сообщает газета Washington Post со ссылкой на трех... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T17:22:00+03:00
2025-06-24T17:22:00+03:00
2025-06-24T17:22:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир зеленский
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025089450_0:50:3072:1778_1920x0_80_0_0_a4021abd014a32f695517d3950156708.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Европейские страны надеются убедить президента США Дональда Трампа продавать американское оружие Киеву, сообщает газета Washington Post со ссылкой на трех европейских чиновников. "Европейские союзники считают, что могут убедить Трампа продавать американское оружие Киеву, если они предоставят деньги или это сделает Украина, в том числе в виде кредитов", - сообщает издание. Согласно газете, украинские чиновники надеются, что Владимир Зеленский может убедить президента США Дональда Трампа в Гааге по поводу своего предложения о закупках, которое сосредоточено вокруг систем ПВО. Издание добавляет, что в частном порядке европейские чиновники обсуждали возможность финансирования будущих поставок оружия из США. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250621/pomosch-2024519783.html
https://ria.ru/20250624/ssha-2025140525.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025089450_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5a3a8bbec860a1fc9aff95c4df0e23a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, сергей лавров, нато, евросоюз
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз
ЕС хочет убедить Трампа продать оружие Украине, пишет Washington Post
WP: ЕС на саммите НАТО надеются убедить Трампа продавать оружие Украине