https://ria.ru/20250624/oruzhie-2025145313.html

ЕС хочет убедить Трампа продать оружие Украине, пишет Washington Post

ЕС хочет убедить Трампа продать оружие Украине, пишет Washington Post - РИА Новости, 24.06.2025

ЕС хочет убедить Трампа продать оружие Украине, пишет Washington Post

Европейские страны надеются убедить президента США Дональда Трампа продавать американское оружие Киеву, сообщает газета Washington Post со ссылкой на трех... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T17:22:00+03:00

2025-06-24T17:22:00+03:00

2025-06-24T17:22:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Европейские страны надеются убедить президента США Дональда Трампа продавать американское оружие Киеву, сообщает газета Washington Post со ссылкой на трех европейских чиновников. "Европейские союзники считают, что могут убедить Трампа продавать американское оружие Киеву, если они предоставят деньги или это сделает Украина, в том числе в виде кредитов", - сообщает издание. Согласно газете, украинские чиновники надеются, что Владимир Зеленский может убедить президента США Дональда Трампа в Гааге по поводу своего предложения о закупках, которое сосредоточено вокруг систем ПВО. Издание добавляет, что в частном порядке европейские чиновники обсуждали возможность финансирования будущих поставок оружия из США. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250621/pomosch-2024519783.html

https://ria.ru/20250624/ssha-2025140525.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, сергей лавров, нато, евросоюз