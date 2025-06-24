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В Оренбургской области девочек, пропавших два дня назад, нашли мертвыми - РИА Новости, 24.06.2025
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17:26 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/orenburzhe-2025147383.html
В Оренбургской области девочек, пропавших два дня назад, нашли мертвыми
В Оренбургской области девочек, пропавших два дня назад, нашли мертвыми - РИА Новости, 24.06.2025
В Оренбургской области девочек, пропавших два дня назад, нашли мертвыми
Две девочки 13 и 14 лет, пропавшие два дня назад в оренбургском селе, найдены мёртвыми в лесополосе, сообщило СУСК РФ по Оренбургской области. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T17:26:00+03:00
2025-06-24T17:26:00+03:00
происшествия
россия
оренбургская область
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УФА, 24 июн - РИА Новости. Две девочки 13 и 14 лет, пропавшие два дня назад в оренбургском селе, найдены мёртвыми в лесополосе, сообщило СУСК РФ по Оренбургской области. "Следственными органами по факту безвестного исчезновения в Сакмарском районе девочек 13 и 14 лет возбуждено уголовное дело. Предварительным следствием установлено, что днем 22 июня в селе Первая Григорьевка дети ушли из дома и пропали. В ходе поисковых мероприятий в лесополосе, расположенной в 1 километре от села, обнаружены тела потерпевших без видимых признаков криминальной смерти", - говорится в сообщении. К проверке подключилась прокуратура региона.
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происшествия, россия, оренбургская область
Происшествия, Россия, Оренбургская область
В Оренбургской области девочек, пропавших два дня назад, нашли мертвыми

В Оренбургской области девочек, пропавших два дня назад, нашли мертвыми в лесу

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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УФА, 24 июн - РИА Новости. Две девочки 13 и 14 лет, пропавшие два дня назад в оренбургском селе, найдены мёртвыми в лесополосе, сообщило СУСК РФ по Оренбургской области.
"Следственными органами по факту безвестного исчезновения в Сакмарском районе девочек 13 и 14 лет возбуждено уголовное дело. Предварительным следствием установлено, что днем 22 июня в селе Первая Григорьевка дети ушли из дома и пропали. В ходе поисковых мероприятий в лесополосе, расположенной в 1 километре от села, обнаружены тела потерпевших без видимых признаков криминальной смерти", - говорится в сообщении.
К проверке подключилась прокуратура региона.
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