Рейтинг@Mail.ru
Орловская область доставила партию гумпомощи в зону СВО - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
12:07 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/orel-2025057746.html
Орловская область доставила партию гумпомощи в зону СВО
Орловская область доставила партию гумпомощи в зону СВО - РИА Новости, 24.06.2025
Орловская область доставила партию гумпомощи в зону СВО
Орловская область передала автомобиль УАЗ, тепловизор и квадрокоптер разведчикам, служащим на херсонском направлении спецоперации, всего с начала спецоперации... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T12:07:00+03:00
2025-06-24T12:07:00+03:00
надежные люди
общество
здоровье - общество
орловская область
андрей клычков
ульяновский автомобильный завод (уаз)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025054233_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_7c80360de1490b2b305c5609914a51ee.jpg
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Орловская область передала автомобиль УАЗ, тепловизор и квадрокоптер разведчикам, служащим на херсонском направлении спецоперации, всего с начала спецоперации регион собрал для фронта более 7 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил губернатор Андрей Клычков. "В год 80-летия Победы, в Год защитника Отечества орловский тыл продолжает помощь фронту – в стабильном, рабочем порядке. Всего с начала СВО собрали более 7 тысяч тонн гуманитарного груза", – подчеркнул губернатор, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы правительства области. По данным властей, очередная гуманитарная посылка предназначена разведчикам, выполняющим боевые задачи на херсонском направлении. Также бойцы по традиции получат письма с теплыми пожеланиями от орловских детей. "Самым главным нашим подарком фронту стал автомобиль УАЗ ("Буханка"). Также в груз вошли тепловизор, обнаружители БПЛА, антидроновое ружье, квадрокоптер, набор инструментов, тактические аптечки, медикаменты, жидкое мыло, носки и рабочие перчатки, продукты питания. Еще направили ребятам воду, что очень важно летом", – сказал принявший участие в отправке груза Клычков, которого цитирует пресс-служба.
https://ria.ru/20250618/svo-2023580824.html
орловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025054233_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_fde6f4a7571030b1e0cfe72d8dbd99b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, орловская область, андрей клычков, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Общество, Здоровье - Общество, Орловская область, Андрей Клычков, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Орловская область доставила партию гумпомощи в зону СВО

Орловская область передала разведчикам автомобиль УАЗ, тепловизор и квадрокоптер

© Фото : пресс-служба губернатора Орловской областиГубернатор Орловской области Андрей Клычков принял участие в отправке гуманитарной помощи бойцам спецоперации
Губернатор Орловской области Андрей Клычков принял участие в отправке гуманитарной помощи бойцам спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Орловской области
Губернатор Орловской области Андрей Клычков принял участие в отправке гуманитарной помощи бойцам спецоперации
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Орловская область передала автомобиль УАЗ, тепловизор и квадрокоптер разведчикам, служащим на херсонском направлении спецоперации, всего с начала спецоперации регион собрал для фронта более 7 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил губернатор Андрей Клычков.
"В год 80-летия Победы, в Год защитника Отечества орловский тыл продолжает помощь фронту – в стабильном, рабочем порядке. Всего с начала СВО собрали более 7 тысяч тонн гуманитарного груза", – подчеркнул губернатор, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы правительства области.
По данным властей, очередная гуманитарная посылка предназначена разведчикам, выполняющим боевые задачи на херсонском направлении. Также бойцы по традиции получат письма с теплыми пожеланиями от орловских детей.
"Самым главным нашим подарком фронту стал автомобиль УАЗ ("Буханка"). Также в груз вошли тепловизор, обнаружители БПЛА, антидроновое ружье, квадрокоптер, набор инструментов, тактические аптечки, медикаменты, жидкое мыло, носки и рабочие перчатки, продукты питания. Еще направили ребятам воду, что очень важно летом", – сказал принявший участие в отправке груза Клычков, которого цитирует пресс-служба.
Мотоциклы и мобильные электростанции - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Партию гумпомощи передали полицейские Ингушетии в зону СВО
18 июня, 14:12
 
Надежные людиОбществоЗдоровье - ОбществоОрловская областьАндрей КлычковУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала