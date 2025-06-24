https://ria.ru/20250624/orel-2025057746.html
Орловская область доставила партию гумпомощи в зону СВО
Орловская область доставила партию гумпомощи в зону СВО - РИА Новости, 24.06.2025
Орловская область доставила партию гумпомощи в зону СВО
Орловская область передала автомобиль УАЗ, тепловизор и квадрокоптер разведчикам, служащим на херсонском направлении спецоперации, всего с начала спецоперации... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T12:07:00+03:00
2025-06-24T12:07:00+03:00
2025-06-24T12:07:00+03:00
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андрей клычков
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Орловская область передала автомобиль УАЗ, тепловизор и квадрокоптер разведчикам, служащим на херсонском направлении спецоперации, всего с начала спецоперации регион собрал для фронта более 7 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил губернатор Андрей Клычков. "В год 80-летия Победы, в Год защитника Отечества орловский тыл продолжает помощь фронту – в стабильном, рабочем порядке. Всего с начала СВО собрали более 7 тысяч тонн гуманитарного груза", – подчеркнул губернатор, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы правительства области. По данным властей, очередная гуманитарная посылка предназначена разведчикам, выполняющим боевые задачи на херсонском направлении. Также бойцы по традиции получат письма с теплыми пожеланиями от орловских детей. "Самым главным нашим подарком фронту стал автомобиль УАЗ ("Буханка"). Также в груз вошли тепловизор, обнаружители БПЛА, антидроновое ружье, квадрокоптер, набор инструментов, тактические аптечки, медикаменты, жидкое мыло, носки и рабочие перчатки, продукты питания. Еще направили ребятам воду, что очень важно летом", – сказал принявший участие в отправке груза Клычков, которого цитирует пресс-служба.
https://ria.ru/20250618/svo-2023580824.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, здоровье - общество, орловская область, андрей клычков, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Общество, Здоровье - Общество, Орловская область, Андрей Клычков, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Орловская область доставила партию гумпомощи в зону СВО
Орловская область передала разведчикам автомобиль УАЗ, тепловизор и квадрокоптер
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Орловская область передала автомобиль УАЗ, тепловизор и квадрокоптер разведчикам, служащим на херсонском направлении спецоперации, всего с начала спецоперации регион собрал для фронта более 7 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил губернатор Андрей Клычков.
"В год 80-летия Победы, в Год защитника Отечества орловский тыл продолжает помощь фронту – в стабильном, рабочем порядке. Всего с начала СВО собрали более 7 тысяч тонн гуманитарного груза", – подчеркнул губернатор, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы правительства области.
По данным властей, очередная гуманитарная посылка предназначена разведчикам, выполняющим боевые задачи на херсонском направлении. Также бойцы по традиции получат письма с теплыми пожеланиями от орловских детей.
"Самым главным нашим подарком фронту стал автомобиль УАЗ ("Буханка"). Также в груз вошли тепловизор, обнаружители БПЛА, антидроновое ружье, квадрокоптер, набор инструментов, тактические аптечки, медикаменты, жидкое мыло, носки и рабочие перчатки, продукты питания. Еще направили ребятам воду, что очень важно летом", – сказал принявший участие в отправке груза Клычков, которого цитирует пресс-служба.