https://ria.ru/20250624/orel-2025057746.html

Орловская область доставила партию гумпомощи в зону СВО

Орловская область доставила партию гумпомощи в зону СВО - РИА Новости, 24.06.2025

Орловская область доставила партию гумпомощи в зону СВО

Орловская область передала автомобиль УАЗ, тепловизор и квадрокоптер разведчикам, служащим на херсонском направлении спецоперации, всего с начала спецоперации... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T12:07:00+03:00

2025-06-24T12:07:00+03:00

2025-06-24T12:07:00+03:00

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андрей клычков

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Орловская область передала автомобиль УАЗ, тепловизор и квадрокоптер разведчикам, служащим на херсонском направлении спецоперации, всего с начала спецоперации регион собрал для фронта более 7 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил губернатор Андрей Клычков. "В год 80-летия Победы, в Год защитника Отечества орловский тыл продолжает помощь фронту – в стабильном, рабочем порядке. Всего с начала СВО собрали более 7 тысяч тонн гуманитарного груза", – подчеркнул губернатор, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы правительства области. По данным властей, очередная гуманитарная посылка предназначена разведчикам, выполняющим боевые задачи на херсонском направлении. Также бойцы по традиции получат письма с теплыми пожеланиями от орловских детей. "Самым главным нашим подарком фронту стал автомобиль УАЗ ("Буханка"). Также в груз вошли тепловизор, обнаружители БПЛА, антидроновое ружье, квадрокоптер, набор инструментов, тактические аптечки, медикаменты, жидкое мыло, носки и рабочие перчатки, продукты питания. Еще направили ребятам воду, что очень важно летом", – сказал принявший участие в отправке груза Клычков, которого цитирует пресс-служба.

https://ria.ru/20250618/svo-2023580824.html

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общество, здоровье - общество, орловская область, андрей клычков, ульяновский автомобильный завод (уаз)