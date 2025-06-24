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Орбан объяснил, почему Зеленский не участвует в саммите НАТО - РИА Новости, 24.06.2025
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23:13 24.06.2025 (обновлено: 23:56 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/orban-2025220700.html
Орбан объяснил, почему Зеленский не участвует в саммите НАТО
Орбан объяснил, почему Зеленский не участвует в саммите НАТО - РИА Новости, 24.06.2025
Орбан объяснил, почему Зеленский не участвует в саммите НАТО
Владимир Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО в Гааге, потому что США, Турция, Словакия и Венгрия не захотели сидеть с ним за одним... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T23:13:00+03:00
2025-06-24T23:56:00+03:00
в мире
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БУДАПЕШТ, 24 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО в Гааге, потому что США, Турция, Словакия и Венгрия не захотели сидеть с ним за одним столом, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан."То, что президент Зеленский ни в каком официальном виде не участвует в саммите НАТО, — главный признак того, что предыдущая глава завершилась. США, Турция, Словакия и мы ясно дали понять, что не хотим сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь идет о НАТО", — сказал он в видеообращении.Премьер уточнил, что "не рад видеть" Зеленского на саммите ЕС в четверг и пятницу. &quot;В национальных интересах Венгрии не состоять ни в каком интеграционном сообществе с Украиной — ни в НАТО, ни в ЕС&quot;, — подчеркнул он.Саммит НАТО пройдет в Гааге 24-25 июня. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата передало, что Североатлантический альянс стремится сделать итоговую декларацию этой встречи краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий.
https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2025220128.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, виктор орбан, нато, евросоюз
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, НАТО, Евросоюз
Орбан объяснил, почему Зеленский не участвует в саммите НАТО

Орбан: США, Турция, Словакия и Венгрия не захотели сидеть рядом с Зеленским

© AP Photo / Roman KoksarovВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Roman Koksarov
Владимир Зеленский. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 24 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО в Гааге, потому что США, Турция, Словакия и Венгрия не захотели сидеть с ним за одним столом, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"То, что президент Зеленский ни в каком официальном виде не участвует в саммите НАТО, — главный признак того, что предыдущая глава завершилась. США, Турция, Словакия и мы ясно дали понять, что не хотим сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь идет о НАТО", — сказал он в видеообращении.
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Премьер уточнил, что "не рад видеть" Зеленского на саммите ЕС в четверг и пятницу.
«

"В национальных интересах Венгрии не состоять ни в каком интеграционном сообществе с Украиной — ни в НАТО, ни в ЕС", — подчеркнул он.

Саммит НАТО пройдет в Гааге 24-25 июня. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата передало, что Североатлантический альянс стремится сделать итоговую декларацию этой встречи краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий.
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