https://ria.ru/20250624/orban-2025220700.html
Орбан объяснил, почему Зеленский не участвует в саммите НАТО
Орбан объяснил, почему Зеленский не участвует в саммите НАТО - РИА Новости, 24.06.2025
Орбан объяснил, почему Зеленский не участвует в саммите НАТО
Владимир Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО в Гааге, потому что США, Турция, Словакия и Венгрия не захотели сидеть с ним за одним... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T23:13:00+03:00
2025-06-24T23:13:00+03:00
2025-06-24T23:56:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 24 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО в Гааге, потому что США, Турция, Словакия и Венгрия не захотели сидеть с ним за одним столом, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан."То, что президент Зеленский ни в каком официальном виде не участвует в саммите НАТО, — главный признак того, что предыдущая глава завершилась. США, Турция, Словакия и мы ясно дали понять, что не хотим сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь идет о НАТО", — сказал он в видеообращении.Премьер уточнил, что "не рад видеть" Зеленского на саммите ЕС в четверг и пятницу. "В национальных интересах Венгрии не состоять ни в каком интеграционном сообществе с Украиной — ни в НАТО, ни в ЕС", — подчеркнул он.Саммит НАТО пройдет в Гааге 24-25 июня. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата передало, что Североатлантический альянс стремится сделать итоговую декларацию этой встречи краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий.
https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2025220128.html
https://ria.ru/20250624/nato-2025181618.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, НАТО, Евросоюз
Орбан объяснил, почему Зеленский не участвует в саммите НАТО
Орбан: США, Турция, Словакия и Венгрия не захотели сидеть рядом с Зеленским