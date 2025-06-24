https://ria.ru/20250624/orban-2025115292.html

Орбан сделал резкое заявление об Украине

Орбан сделал резкое заявление об Украине - РИА Новости, 24.06.2025

Орбан сделал резкое заявление об Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан негативно высказался о перспективе членства Украины в НАТО и Европейском союзе. Об этом он написал в соцсети X. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T15:32:00+03:00

2025-06-24T15:32:00+03:00

2025-06-24T17:06:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан негативно высказался о перспективе членства Украины в НАТО и Европейском союзе. Об этом он написал в соцсети X."Принятие Украины в НАТО означало бы немедленную войну с Россией, а вместе с этим мы рискуем развязать третью мировую войну. Поэтому Украина не должна вступать ни в НАТО, ни в Европейский союз", — заявил он.Премьер-министр также отметил, что для урегулирования на Украине следует предложить форму сотрудничества, которая положит конец конфликту, а не "поддерживать войну, ведущую к разрушению".Орбан также заявлял, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Он добавил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.Глава венгерского МИД Петер Сийярто неоднократно заявлял, что Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также отмечал, что Украина действует "циничным образом" и, по-видимому, не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

https://ria.ru/20250624/zelenskij-2025034906.html

https://ria.ru/20250623/ukraina-2024971972.html

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в мире, венгрия, украина, будапешт, виктор орбан, петер сийярто, нато, евросоюз