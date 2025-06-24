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В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 24.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:52 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/opasnost-2025218319.html
В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность
В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 24.06.2025
В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T22:52:00+03:00
2025-06-24T22:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
технологии
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
украина
вооруженные силы украины
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КРАСНОДАР, 24 июн – РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. "На территории края объявлена "Беспилотная опасность". Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении. В оповещении МЧС призвали граждан отойти от окон и найти ближайшее укрытие без стекол, при падении БПЛА звонить по номеру телефона "112".
https://ria.ru/20250517/opasnost-2017619623.html
краснодарский край
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технологии, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Украина, Вооруженные силы Украины
В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность

В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность из-за угрозы падения БПЛА

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСитуация в Краснодаре
Ситуация в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 24 июн – РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России.
«
"На территории края объявлена "Беспилотная опасность". Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
В оповещении МЧС призвали граждан отойти от окон и найти ближайшее укрытие без стекол, при падении БПЛА звонить по номеру телефона "112".
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В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность
17 мая, 21:09
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииКраснодарский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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