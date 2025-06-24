https://ria.ru/20250624/opasnost-2025218319.html

В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность

В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 24.06.2025

В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность

Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T22:52:00+03:00

2025-06-24T22:52:00+03:00

2025-06-24T22:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

технологии

краснодарский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

украина

вооруженные силы украины

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КРАСНОДАР, 24 июн – РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. "На территории края объявлена "Беспилотная опасность". Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении. В оповещении МЧС призвали граждан отойти от окон и найти ближайшее укрытие без стекол, при падении БПЛА звонить по номеру телефона "112".

https://ria.ru/20250517/opasnost-2017619623.html

краснодарский край

россия

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина, вооруженные силы украины