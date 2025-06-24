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В Липецкой области объявили воздушную опасность - РИА Новости, 24.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:40 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/opasnost-2025002417.html
В Липецкой области объявили воздушную опасность
В Липецкой области объявили воздушную опасность - РИА Новости, 24.06.2025
В Липецкой области объявили воздушную опасность
Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T07:40:00+03:00
2025-06-24T07:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецкая область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщает ГУ МЧС по региону. "Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20250624/opasnost-2024997868.html
липецкая область
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липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Липецкой области объявили воздушную опасность

МЧС: в Липецкой области объявили воздушную опасность

© Фото : Е.Н. ВиноградовЛипецк
Липецк - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Фото : Е.Н. Виноградов
Липецк. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщает ГУ МЧС по региону.
"Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Вчера, 06:22
 
Специальная военная операция на УкраинеЛипецкая областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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