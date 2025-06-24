https://ria.ru/20250624/ogranicheniya-2024984931.html

Во "Внуково" и "Шереметьево" ввели временные ограничения на полеты

Во "Внуково" и "Шереметьево" ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 24.06.2025

Во "Внуково" и "Шереметьево" ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T02:21:00+03:00

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москва

сергей собянин

шереметьево (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ПВО сбила два беспилотника. Как уточнил Кореняко в своем Telegram-канале, оба столичных аэропорта не принимают и не отправляют рейсы. Делается все необходимое для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250623/ogranicheniya-2024938068.html

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москва, сергей собянин, шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации