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Во "Внуково" и "Шереметьево" ввели временные ограничения на полеты
Во "Внуково" и "Шереметьево" ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 24.06.2025
Во "Внуково" и "Шереметьево" ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T02:21:00+03:00
2025-06-24T02:21:00+03:00
2025-06-24T02:47:00+03:00
москва
сергей собянин
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ПВО сбила два беспилотника. Как уточнил Кореняко в своем Telegram-канале, оба столичных аэропорта не принимают и не отправляют рейсы. Делается все необходимое для обеспечения безопасности полетов.
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москва, сергей собянин, шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации
Москва, Сергей Собянин, Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации
Во "Внуково" и "Шереметьево" ввели временные ограничения на полеты
Росавиация: во "Внуково" и "Шереметьево" ввели временные ограничения на полеты