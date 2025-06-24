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Во "Внуково" и "Шереметьево" ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 24.06.2025
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02:21 24.06.2025 (обновлено: 02:47 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/ogranicheniya-2024984931.html
Во "Внуково" и "Шереметьево" ввели временные ограничения на полеты
Во "Внуково" и "Шереметьево" ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 24.06.2025
Во "Внуково" и "Шереметьево" ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 24.06.2025
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москва
сергей собянин
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ПВО сбила два беспилотника. Как уточнил Кореняко в своем Telegram-канале, оба столичных аэропорта не принимают и не отправляют рейсы. Делается все необходимое для обеспечения безопасности полетов.
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москва, сергей собянин, шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации
Москва, Сергей Собянин, Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации
Во "Внуково" и "Шереметьево" ввели временные ограничения на полеты

Росавиация: во "Внуково" и "Шереметьево" ввели временные ограничения на полеты

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Аэропорт Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ПВО сбила два беспилотника.
Как уточнил Кореняко в своем Telegram-канале, оба столичных аэропорта не принимают и не отправляют рейсы. Делается все необходимое для обеспечения безопасности полетов.
Международный аэропорт Калуга - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения
Вчера, 19:24
 
МоскваСергей СобянинШереметьево (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Международная организация гражданской авиации
 
 
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