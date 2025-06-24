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СБУ проводит обыски в монастыре канонической УПЦ в Ровненской области - РИА Новости, 24.06.2025
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11:53 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/obyski-2025052202.html
СБУ проводит обыски в монастыре канонической УПЦ в Ровненской области
СБУ проводит обыски в монастыре канонической УПЦ в Ровненской области - РИА Новости, 24.06.2025
СБУ проводит обыски в монастыре канонической УПЦ в Ровненской области
Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками в Корецкий Свято-Троицкий женский монастырь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Ровненской... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T11:53:00+03:00
2025-06-24T11:53:00+03:00
ровненская область
украина
россия
владимир зеленский
служба безопасности украины
украинская православная церковь
московский патриархат
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками в Корецкий Свято-Троицкий женский монастырь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Ровненской области, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ). "Сотрудники службы безопасности Украины 24 июня 2025 года пришли с обысками в Корецкий Свято-Троицкий женский монастырь Украинской православной церкви в Ровненской области. Подробности следственных действий пока не разглашаются, однако сотрудники СБУ в сопровождении правоохранителей уже несколько часов проводят в обители оперативные мероприятия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте объединения. Информация от правоохранительных органов и СБУ не представлялась. В СПЖ отметили, что обыски в Корецком монастыре проходят не впервые. В ноябре 2022 года сотрудники СБУ проверяли паспорта монахинь, телефоны и всюду искали "следы поддержки РФ", однако ничего не смогли обнаружить. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
https://ria.ru/20250619/voenkomat-2023925572.html
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ровненская область, украина, россия, владимир зеленский, служба безопасности украины, украинская православная церковь, московский патриархат, ситуация вокруг упц, в мире
Ровненская область, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ, В мире
СБУ проводит обыски в монастыре канонической УПЦ в Ровненской области

СПЖ: СБУ пришла с обысками в Корецкий Свято-Троицкий женский монастырь УПЦ

CC BY-SA 4.0 / Posterrr / Корецкий монастырь УПЦ
Корецкий монастырь УПЦ - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
CC BY-SA 4.0 / Posterrr /
Корецкий монастырь УПЦ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками в Корецкий Свято-Троицкий женский монастырь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Ровненской области, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).
"Сотрудники службы безопасности Украины 24 июня 2025 года пришли с обысками в Корецкий Свято-Троицкий женский монастырь Украинской православной церкви в Ровненской области. Подробности следственных действий пока не разглашаются, однако сотрудники СБУ в сопровождении правоохранителей уже несколько часов проводят в обители оперативные мероприятия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте объединения.
Ростислав Калиновский - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
СМИ: на Украине сотрудники военкомата похитили клирика канонической УПЦ
19 июня, 15:01
Информация от правоохранительных органов и СБУ не представлялась.
В СПЖ отметили, что обыски в Корецком монастыре проходят не впервые. В ноябре 2022 года сотрудники СБУ проверяли паспорта монахинь, телефоны и всюду искали "следы поддержки РФ", однако ничего не смогли обнаружить.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
Протоиерей Александр Московчук - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
В Одесской области сотрудники военкомата похитили священника УПЦ
14 июня, 13:24
 
Ровненская областьУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныУкраинская православная церковьМосковский ПатриархатСитуация вокруг УПЦВ мире
 
 
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