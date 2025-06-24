https://ria.ru/20250624/obvinenie-2025213552.html

Мужчине, бросившему ребенка на пол в Шереметьево, предъявили обвинение

Мужчине, бросившему ребенка на пол в Шереметьево, предъявили обвинение - РИА Новости, 24.06.2025

Мужчине, бросившему ребенка на пол в Шереметьево, предъявили обвинение

Мужчине, бросившему ребенка на пол в аэропорту "Шереметьево", предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщает следственный комитет в Telegram-канале. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T22:16:00+03:00

2025-06-24T22:16:00+03:00

2025-06-24T22:23:00+03:00

происшествия

шереметьево (аэропорт)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мужчине, бросившему ребенка на пол в аэропорту "Шереметьево", предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщает следственный комитет в Telegram-канале."Следственными органами ГСУ СКРоссии по Московской области 31-летнему иностранному гражданину предъявлено обвинение в покушении на убийство 2-летнего ребенка, которое он совершил вчера вечером, находясь в зоне прилета аэропорта (часть 3 статья 30, пункты "в, и" части 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.Отмечается, что на допросе мужчина сообщил следователю, что был в аэропорту транзитом, ожидая пересадку на последующий рейс. Объяснить причины своего поступка обвиняемый не смог. Как уточнило ведомство, у него были взяты образцы крови, а также изъят телефон и предметы одежды, по которым будут назначены соответствующие экспертизы.Следственный комитет сообщил, что продолжаются допросы свидетелей и устанавливаются все обстоятельства."В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавил СК.По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина прибыл в РФ рейсом из Каира.В минздраве региона уточнили, что пострадавший мальчик доставлен в Центр имени Рошаля, ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20250624/sheremetevo-2025141907.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, шереметьево (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф)