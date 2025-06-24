https://ria.ru/20250624/obstrel-2024978395.html

Украинские войска девять раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска девять раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 24.06.2025

Украинские войска девять раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска девять раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 27 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T00:08:00+03:00

2025-06-24T00:08:00+03:00

2025-06-24T00:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска девять раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 27 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Девять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Девять вооруженных атак - на горловском направлении. Всего выпущено 27 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. В управление поступили сведения о ранении одного мирного жителя. За предыдущие сутки управление зафиксировало шесть обстрелов.

https://ria.ru/20250623/bespilotniki-2024965732.html

украина

донецкая народная республика

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украина, донецкая народная республика