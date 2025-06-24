https://ria.ru/20250624/obedinenie-2024990365.html

Немецкое объединение оспорило исключение из реестра НКО Минюста

Немецкое объединение оспорило исключение из реестра НКО Минюста - РИА Новости, 24.06.2025

Немецкое объединение оспорило исключение из реестра НКО Минюста

Представительство объединения "Порт Гамбург Маркетинг е.В." (Германия) в РФ через суд оспорило исключение из реестра филиалов и представительств иностранных НКО РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T04:03:00+03:00

2025-06-24T04:03:00+03:00

2025-06-24T04:03:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Представительство объединения "Порт Гамбург Маркетинг е.В." (Германия) в РФ через суд оспорило исключение из реестра филиалов и представительств иностранных НКО Минюста, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что иск к Минюсту поступил в один из столичных судов, однако вскоре был оставлен без движения. Как рассказал РИА Новости собеседник, знакомый содержанием иска, представительство объединения оспорило через суд исключение его из реестра филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций. Другой собеседник РИА Новости, знакомый с положением дел в российском представительстве ассоциации, объяснил, что оно фактически прекратило работу, "разве что, возможно, кто-то из юристов поддерживает его существование". "Порт Гамбург Маркетинг е.В." (Port of Hamburg Marketing) - одно из ведущих маркетинговых объединений в сфере транспортного бизнеса, промышленности и торговли. Имеет представительство в большом количестве стран, занимается развитием международных отношений, инвестированием. В России в ассоциацию входило АО "Судоходная компания "Волжское пароходство" (АО "Волга-флот").

https://ria.ru/20250207/minjust-1997868443.html

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гамбург (город), россия