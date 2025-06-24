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Немецкое объединение оспорило исключение из реестра НКО Минюста - РИА Новости, 24.06.2025
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04:03 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/obedinenie-2024990365.html
Немецкое объединение оспорило исключение из реестра НКО Минюста
Немецкое объединение оспорило исключение из реестра НКО Минюста - РИА Новости, 24.06.2025
Немецкое объединение оспорило исключение из реестра НКО Минюста
Представительство объединения "Порт Гамбург Маркетинг е.В." (Германия) в РФ через суд оспорило исключение из реестра филиалов и представительств иностранных НКО РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T04:03:00+03:00
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гамбург (город)
россия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Представительство объединения "Порт Гамбург Маркетинг е.В." (Германия) в РФ через суд оспорило исключение из реестра филиалов и представительств иностранных НКО Минюста, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что иск к Минюсту поступил в один из столичных судов, однако вскоре был оставлен без движения. Как рассказал РИА Новости собеседник, знакомый содержанием иска, представительство объединения оспорило через суд исключение его из реестра филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций. Другой собеседник РИА Новости, знакомый с положением дел в российском представительстве ассоциации, объяснил, что оно фактически прекратило работу, "разве что, возможно, кто-то из юристов поддерживает его существование". "Порт Гамбург Маркетинг е.В." (Port of Hamburg Marketing) - одно из ведущих маркетинговых объединений в сфере транспортного бизнеса, промышленности и торговли. Имеет представительство в большом количестве стран, занимается развитием международных отношений, инвестированием. В России в ассоциацию входило АО "Судоходная компания "Волжское пароходство" (АО "Волга-флот").
https://ria.ru/20250207/minjust-1997868443.html
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гамбург (город), россия
Гамбург (город), Россия
Немецкое объединение оспорило исключение из реестра НКО Минюста

Представительство ассоциации "Порт Гамбург" оспорило исключение из реестра НКО

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Представительство объединения "Порт Гамбург Маркетинг е.В." (Германия) в РФ через суд оспорило исключение из реестра филиалов и представительств иностранных НКО Минюста, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что иск к Минюсту поступил в один из столичных судов, однако вскоре был оставлен без движения. Как рассказал РИА Новости собеседник, знакомый содержанием иска, представительство объединения оспорило через суд исключение его из реестра филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций.
Другой собеседник РИА Новости, знакомый с положением дел в российском представительстве ассоциации, объяснил, что оно фактически прекратило работу, "разве что, возможно, кто-то из юристов поддерживает его существование".
"Порт Гамбург Маркетинг е.В." (Port of Hamburg Marketing) - одно из ведущих маркетинговых объединений в сфере транспортного бизнеса, промышленности и торговли. Имеет представительство в большом количестве стран, занимается развитием международных отношений, инвестированием. В России в ассоциацию входило АО "Судоходная компания "Волжское пароходство" (АО "Волга-флот").
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Минюст подал в суд на "Российский союз владельцев немецкой овчарки"
7 февраля, 04:51
 
Гамбург (город)Россия
 
 
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