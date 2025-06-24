Рейтинг@Mail.ru
Беженцы рассказали, как ВСУ убили 15 мирных жителей в Новоукраинке - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:09 24.06.2025 (обновлено: 15:37 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/novoukrainka-2024999752.html
Беженцы рассказали, как ВСУ убили 15 мирных жителей в Новоукраинке
Беженцы рассказали, как ВСУ убили 15 мирных жителей в Новоукраинке - РИА Новости, 24.06.2025
Беженцы рассказали, как ВСУ убили 15 мирных жителей в Новоукраинке
Украинские военные убили 15 мирных жителей в селе Новоукраинка в ДНР за помощь российским военным, рассказали РИА Новости выжившие беженцы. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T07:09:00+03:00
2025-06-24T15:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
владимир путин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007696284_0:0:6023:3388_1920x0_80_0_0_7e3a611437a925fcbc9ae9a4ef9dec97.jpg
ДОНЕЦК, 24 июн — РИА Новости. Украинские военные убили 15 мирных жителей в селе Новоукраинка в ДНР за помощь российским военным, рассказали РИА Новости выжившие беженцы.Алексей Ламин и Елена Пономаренко — брат и сестра, вместе с семьей жили в населенном пункте Новоукраинка. Всего в доме с января 2025 года проживали 17 человек, из них четверо несовершеннолетних детей.В мае — июне 2025 года семья укрывала у себя в доме российских военнослужащих. По доносу соседа ВСУ узнали о местонахождении российских солдат и нанесли удар беспилотниками по дому."Мы все спустились в подвал. Сидели и не знали, что делать. Вылезем — нас расстреляют. Останемся здесь — тоже погибнем. Дом уже полыхал хорошенько. Мы быстро вытащили детей, стариков. У нас был единственный вариант, единственный шанс спастись — это, когда затихнут дроны, идти через поле на российские позиции... И тут начал прилетать тяжелый дрон "Баба-яга". Он стал сбрасывать тяжелые боеприпасы", — сказал выживший Ламин.По словам его сестры Елены Пономаренко, во время первой атаки погибло четверо детей."Я к своей дочери — она признаков жизни уже не подавала. К сыну — лежит, стонет от боли. Мама кричит: "Давай вытягивай его сюда, на улицу, будем смотреть. Жена подбежала к нему, стала его успокаивать, смотреть, где он ранен. В этот момент "Баба-яга" сделала сброс как раз на них. И жена, и мама там погибли", — рассказал Ламин.По его словам, дочка беженца почти не подавала признаков жизни — в шее у нее был небольшой осколок. "Я просто в истерике упал. Я плакал. Зачем мне жить без них? Сестра говорит: "Надо уходить. Может, Олю получится спасти". Я взял дочку на руки. Сестра побежала за сумками с документами", — продолжил Ламин. "Сестра вперед побежала, начала кричать о помощи. Я только видел два или три раза, как она могла еще от дронов уклониться. Дальше я на длительное время упал на землю, на дочку. Смотрю — дочка уже не дышит, она уже была мертва. Умерла у меня на руках", — добавил беженец.По его словам, когда ему удалось добраться до высоты, где должны были находиться российские военные, он никого не нашел. Пройдя еще километр, он встретил российского солдата, которому рассказал о случившемся."Я ему сказал, что выбрался из Новоукраинки. Вкратце рассказал, что нас пришли убивать. Убивать за то, что мы ваших парней прикрывали", — заключил Ламин. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники — найдены и наказаны.
https://ria.ru/20250605/ukraina-2021004546.html
https://ria.ru/20250528/naemniki-2019465415.html
https://ria.ru/20250504/dzerzhinsk-2014835006.html
https://ria.ru/20250503/naemniki-2014740789.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007695727_353:0:2739:1789_1920x0_80_0_0_910b58f884f813ebfae7e2033318f2fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Беженцы рассказали, как ВСУ убили 15 мирных жителей в Новоукраинке

ВСУ убили 15 жителей Новоукраинки в ДНР за помощь российским военным

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 24 июн — РИА Новости. Украинские военные убили 15 мирных жителей в селе Новоукраинка в ДНР за помощь российским военным, рассказали РИА Новости выжившие беженцы.
Алексей Ламин и Елена Пономаренко — брат и сестра, вместе с семьей жили в населенном пункте Новоукраинка. Всего в доме с января 2025 года проживали 17 человек, из них четверо несовершеннолетних детей.
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
ВСУ в Курахово заставляли людей приносить им оружие, рассказал беженец
5 июня, 05:47
В мае — июне 2025 года семья укрывала у себя в доме российских военнослужащих. По доносу соседа ВСУ узнали о местонахождении российских солдат и нанесли удар беспилотниками по дому.
"Мы все спустились в подвал. Сидели и не знали, что делать. Вылезем — нас расстреляют. Останемся здесь — тоже погибнем. Дом уже полыхал хорошенько. Мы быстро вытащили детей, стариков. У нас был единственный вариант, единственный шанс спастись — это, когда затихнут дроны, идти через поле на российские позиции... И тут начал прилетать тяжелый дрон "Баба-яга". Он стал сбрасывать тяжелые боеприпасы", — сказал выживший Ламин.
По словам его сестры Елены Пономаренко, во время первой атаки погибло четверо детей.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Беженец рассказал о наемниках в Курахово
28 мая, 04:04
"Я к своей дочери — она признаков жизни уже не подавала. К сыну — лежит, стонет от боли. Мама кричит: "Давай вытягивай его сюда, на улицу, будем смотреть. Жена подбежала к нему, стала его успокаивать, смотреть, где он ранен. В этот момент "Баба-яга" сделала сброс как раз на них. И жена, и мама там погибли", — рассказал Ламин.
По его словам, дочка беженца почти не подавала признаков жизни — в шее у нее был небольшой осколок.
"Я просто в истерике упал. Я плакал. Зачем мне жить без них? Сестра говорит: "Надо уходить. Может, Олю получится спасти". Я взял дочку на руки. Сестра побежала за сумками с документами", — продолжил Ламин.
Город Дзержинск в ДНР - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Беженец рассказал, как ВСУ убивали мирных жителей в Дзержинске
4 мая, 06:25
"Сестра вперед побежала, начала кричать о помощи. Я только видел два или три раза, как она могла еще от дронов уклониться. Дальше я на длительное время упал на землю, на дочку. Смотрю — дочка уже не дышит, она уже была мертва. Умерла у меня на руках", — добавил беженец.
По его словам, когда ему удалось добраться до высоты, где должны были находиться российские военные, он никого не нашел. Пройдя еще километр, он встретил российского солдата, которому рассказал о случившемся.
"Я ему сказал, что выбрался из Новоукраинки. Вкратце рассказал, что нас пришли убивать. Убивать за то, что мы ваших парней прикрывали", — заключил Ламин.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники — найдены и наказаны.
Разрушения в центре города - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Беженец рассказал об иностранных наемниках в Дзержинске
3 мая, 07:19
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала