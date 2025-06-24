https://ria.ru/20250624/novoukrainka-2024999752.html

Беженцы рассказали, как ВСУ убили 15 мирных жителей в Новоукраинке

Беженцы рассказали, как ВСУ убили 15 мирных жителей в Новоукраинке - РИА Новости, 24.06.2025

Беженцы рассказали, как ВСУ убили 15 мирных жителей в Новоукраинке

Украинские военные убили 15 мирных жителей в селе Новоукраинка в ДНР за помощь российским военным, рассказали РИА Новости выжившие беженцы. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T07:09:00+03:00

2025-06-24T07:09:00+03:00

2025-06-24T15:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

владимир путин

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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ДОНЕЦК, 24 июн — РИА Новости. Украинские военные убили 15 мирных жителей в селе Новоукраинка в ДНР за помощь российским военным, рассказали РИА Новости выжившие беженцы.Алексей Ламин и Елена Пономаренко — брат и сестра, вместе с семьей жили в населенном пункте Новоукраинка. Всего в доме с января 2025 года проживали 17 человек, из них четверо несовершеннолетних детей.В мае — июне 2025 года семья укрывала у себя в доме российских военнослужащих. По доносу соседа ВСУ узнали о местонахождении российских солдат и нанесли удар беспилотниками по дому."Мы все спустились в подвал. Сидели и не знали, что делать. Вылезем — нас расстреляют. Останемся здесь — тоже погибнем. Дом уже полыхал хорошенько. Мы быстро вытащили детей, стариков. У нас был единственный вариант, единственный шанс спастись — это, когда затихнут дроны, идти через поле на российские позиции... И тут начал прилетать тяжелый дрон "Баба-яга". Он стал сбрасывать тяжелые боеприпасы", — сказал выживший Ламин.По словам его сестры Елены Пономаренко, во время первой атаки погибло четверо детей."Я к своей дочери — она признаков жизни уже не подавала. К сыну — лежит, стонет от боли. Мама кричит: "Давай вытягивай его сюда, на улицу, будем смотреть. Жена подбежала к нему, стала его успокаивать, смотреть, где он ранен. В этот момент "Баба-яга" сделала сброс как раз на них. И жена, и мама там погибли", — рассказал Ламин.По его словам, дочка беженца почти не подавала признаков жизни — в шее у нее был небольшой осколок. "Я просто в истерике упал. Я плакал. Зачем мне жить без них? Сестра говорит: "Надо уходить. Может, Олю получится спасти". Я взял дочку на руки. Сестра побежала за сумками с документами", — продолжил Ламин. "Сестра вперед побежала, начала кричать о помощи. Я только видел два или три раза, как она могла еще от дронов уклониться. Дальше я на длительное время упал на землю, на дочку. Смотрю — дочка уже не дышит, она уже была мертва. Умерла у меня на руках", — добавил беженец.По его словам, когда ему удалось добраться до высоты, где должны были находиться российские военные, он никого не нашел. Пройдя еще километр, он встретил российского солдата, которому рассказал о случившемся."Я ему сказал, что выбрался из Новоукраинки. Вкратце рассказал, что нас пришли убивать. Убивать за то, что мы ваших парней прикрывали", — заключил Ламин. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники — найдены и наказаны.

https://ria.ru/20250605/ukraina-2021004546.html

https://ria.ru/20250528/naemniki-2019465415.html

https://ria.ru/20250504/dzerzhinsk-2014835006.html

https://ria.ru/20250503/naemniki-2014740789.html

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россия, донецкая народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)