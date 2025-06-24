https://ria.ru/20250624/novoukrainka-2024999752.html
Беженцы рассказали, как ВСУ убили 15 мирных жителей в Новоукраинке
Беженцы рассказали, как ВСУ убили 15 мирных жителей в Новоукраинке - РИА Новости, 24.06.2025
Беженцы рассказали, как ВСУ убили 15 мирных жителей в Новоукраинке
Украинские военные убили 15 мирных жителей в селе Новоукраинка в ДНР за помощь российским военным, рассказали РИА Новости выжившие беженцы. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T07:09:00+03:00
2025-06-24T07:09:00+03:00
2025-06-24T15:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
владимир путин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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ДОНЕЦК, 24 июн — РИА Новости. Украинские военные убили 15 мирных жителей в селе Новоукраинка в ДНР за помощь российским военным, рассказали РИА Новости выжившие беженцы.Алексей Ламин и Елена Пономаренко — брат и сестра, вместе с семьей жили в населенном пункте Новоукраинка. Всего в доме с января 2025 года проживали 17 человек, из них четверо несовершеннолетних детей.В мае — июне 2025 года семья укрывала у себя в доме российских военнослужащих. По доносу соседа ВСУ узнали о местонахождении российских солдат и нанесли удар беспилотниками по дому."Мы все спустились в подвал. Сидели и не знали, что делать. Вылезем — нас расстреляют. Останемся здесь — тоже погибнем. Дом уже полыхал хорошенько. Мы быстро вытащили детей, стариков. У нас был единственный вариант, единственный шанс спастись — это, когда затихнут дроны, идти через поле на российские позиции... И тут начал прилетать тяжелый дрон "Баба-яга". Он стал сбрасывать тяжелые боеприпасы", — сказал выживший Ламин.По словам его сестры Елены Пономаренко, во время первой атаки погибло четверо детей."Я к своей дочери — она признаков жизни уже не подавала. К сыну — лежит, стонет от боли. Мама кричит: "Давай вытягивай его сюда, на улицу, будем смотреть. Жена подбежала к нему, стала его успокаивать, смотреть, где он ранен. В этот момент "Баба-яга" сделала сброс как раз на них. И жена, и мама там погибли", — рассказал Ламин.По его словам, дочка беженца почти не подавала признаков жизни — в шее у нее был небольшой осколок. "Я просто в истерике упал. Я плакал. Зачем мне жить без них? Сестра говорит: "Надо уходить. Может, Олю получится спасти". Я взял дочку на руки. Сестра побежала за сумками с документами", — продолжил Ламин. "Сестра вперед побежала, начала кричать о помощи. Я только видел два или три раза, как она могла еще от дронов уклониться. Дальше я на длительное время упал на землю, на дочку. Смотрю — дочка уже не дышит, она уже была мертва. Умерла у меня на руках", — добавил беженец.По его словам, когда ему удалось добраться до высоты, где должны были находиться российские военные, он никого не нашел. Пройдя еще километр, он встретил российского солдата, которому рассказал о случившемся."Я ему сказал, что выбрался из Новоукраинки. Вкратце рассказал, что нас пришли убивать. Убивать за то, что мы ваших парней прикрывали", — заключил Ламин. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники — найдены и наказаны.
https://ria.ru/20250605/ukraina-2021004546.html
https://ria.ru/20250528/naemniki-2019465415.html
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россия, донецкая народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Беженцы рассказали, как ВСУ убили 15 мирных жителей в Новоукраинке
ВСУ убили 15 жителей Новоукраинки в ДНР за помощь российским военным
ДОНЕЦК, 24 июн — РИА Новости. Украинские военные убили 15 мирных жителей в селе Новоукраинка в ДНР за помощь российским военным, рассказали РИА Новости выжившие беженцы.
Алексей Ламин и Елена Пономаренко — брат и сестра, вместе с семьей жили в населенном пункте Новоукраинка. Всего в доме с января 2025 года проживали 17 человек, из них четверо несовершеннолетних детей.
В мае — июне 2025 года семья укрывала у себя в доме российских военнослужащих. По доносу соседа ВСУ
узнали о местонахождении российских солдат и нанесли удар беспилотниками по дому.
"Мы все спустились в подвал. Сидели и не знали, что делать. Вылезем — нас расстреляют. Останемся здесь — тоже погибнем. Дом уже полыхал хорошенько. Мы быстро вытащили детей, стариков. У нас был единственный вариант, единственный шанс спастись — это, когда затихнут дроны, идти через поле на российские позиции... И тут начал прилетать тяжелый дрон "Баба-яга". Он стал сбрасывать тяжелые боеприпасы", — сказал выживший Ламин.
По словам его сестры Елены Пономаренко, во время первой атаки погибло четверо детей.
"Я к своей дочери — она признаков жизни уже не подавала. К сыну — лежит, стонет от боли. Мама кричит: "Давай вытягивай его сюда, на улицу, будем смотреть. Жена подбежала к нему, стала его успокаивать, смотреть, где он ранен. В этот момент "Баба-яга" сделала сброс как раз на них. И жена, и мама там погибли", — рассказал Ламин.
По его словам, дочка беженца почти не подавала признаков жизни — в шее у нее был небольшой осколок.
"Я просто в истерике упал. Я плакал. Зачем мне жить без них? Сестра говорит: "Надо уходить. Может, Олю получится спасти". Я взял дочку на руки. Сестра побежала за сумками с документами", — продолжил Ламин.
"Сестра вперед побежала, начала кричать о помощи. Я только видел два или три раза, как она могла еще от дронов уклониться. Дальше я на длительное время упал на землю, на дочку. Смотрю — дочка уже не дышит, она уже была мертва. Умерла у меня на руках", — добавил беженец.
По его словам, когда ему удалось добраться до высоты, где должны были находиться российские военные, он никого не нашел. Пройдя еще километр, он встретил российского солдата, которому рассказал о случившемся.
"Я ему сказал, что выбрался из Новоукраинки. Вкратце рассказал, что нас пришли убивать. Убивать за то, что мы ваших парней прикрывали", — заключил Ламин.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ, документируются и расследуются военными следственными органами СК России
. Президент России Владимир Путин
ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники — найдены и наказаны.