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Итоговый этап чемпионата высоких технологий пройдет в Новгородской области - РИА Новости, 24.06.2025
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12:19 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/novgorod-2025062821.html
Итоговый этап чемпионата высоких технологий пройдет в Новгородской области
Итоговый этап чемпионата высоких технологий пройдет в Новгородской области - РИА Новости, 24.06.2025
Итоговый этап чемпионата высоких технологий пройдет в Новгородской области
Мероприятия итогового (межрегионального) этапа чемпионата высоких технологий стартуют в Новгородской области 27 июня, соревнования пройдут на площадке... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T12:19:00+03:00
2025-06-24T12:19:00+03:00
общество
новгородская область
республика татарстан (татарстан)
россия
чемпионат «профессионалы»
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мероприятия итогового (межрегионального) этапа чемпионата высоких технологий стартуют в Новгородской области 27 июня, соревнования пройдут на площадке Политехнического колледжа НовГУ, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования. Первая компетенция – "Интеллектуальные системы агропроизводства". В соревнованиях примут участие студенты колледжей и техникумов (основная категория), а также школьники старше 14 лет (юниоры). В основной возрастной категории ожидается участие представителей Красноярского края, Москвы, Московской, Нижегородской, Псковской, Новгородской областей, Республики Татарстан и Ямало-Ненецкого автономного округа. В категории "Юниоры" мастерство продемонстрируют участники из Красноярского края, Московской области и Новгородской областей, Республики Татарстан и Санкт-Петербурга. "Конкурсантам предстоит выполнить четыре модуля: провести анализ условий агропроизводства в цифровой среде (анализ почвенного покрова, климатических условий, формирование тематической карты местности и так далее), создать и “обучить” модель нейронной сети для идентификации сельскохозяйственных животных, произвести монтаж системы управления микроклиматом на монтажную панель и проанализировать графики, полученные от интеллектуальной системы мониторинга условий жизнедеятельности в пчелином улье", – рассказала главный эксперт по компетенции "Интеллектуальные системы агропроизводства" Екатерина Лукашик, ее слова приводит пресс-служба. Участниками соревнований по компетенции "Кибериммунная автономность" станут представители 12 регионов России: Владимирской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Ростовской и Ярославской областей, Москвы, Республики Татарстан, Санкт-Петербурга и Ямало-Ненецкого автономного округа. Им предстоит создать автономные устройства, конструктивно устойчивые к кибератакам. "Таким образом, кибериммунная автономность позволяет значительно повысить безопасность автономных устройств интернета вещей, умных городов и предприятий, ускорить процесс тестирования на безопасность и выпуска автономных устройств на рынок, удешевить поддержку безопасности большого парка устройств и систем", – отмечают эксперты компетенции. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" направлено на поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического суверенитета России. Оно включает в себя чемпионат "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий. Оба чемпионата проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети". Соревнования чемпионата высоких технологий проходят по инновационным компетенциям, востребованным в условиях высокотехнологичного производства и цифровой экономики. Финал состоится в сентябре в Великом Новгороде. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
https://ria.ru/20250624/professionaly-2025033311.html
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новгородская область
республика татарстан (татарстан)
россия
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общество, новгородская область, республика татарстан (татарстан), россия, чемпионат «профессионалы»
Общество, Новгородская область, Республика Татарстан (Татарстан), Россия, Чемпионат «Профессионалы»
Итоговый этап чемпионата высоких технологий пройдет в Новгородской области

Итоговый этап чемпионата высоких технологий начнется 27 июня

© Фото предоставлено пресс-службой Института развития профессионального образованияЧемпионат высоких технологий
Чемпионат высоких технологий - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Института развития профессионального образования
Чемпионат высоких технологий
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мероприятия итогового (межрегионального) этапа чемпионата высоких технологий стартуют в Новгородской области 27 июня, соревнования пройдут на площадке Политехнического колледжа НовГУ, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.
Первая компетенция – "Интеллектуальные системы агропроизводства". В соревнованиях примут участие студенты колледжей и техникумов (основная категория), а также школьники старше 14 лет (юниоры). В основной возрастной категории ожидается участие представителей Красноярского края, Москвы, Московской, Нижегородской, Псковской, Новгородской областей, Республики Татарстан и Ямало-Ненецкого автономного округа. В категории "Юниоры" мастерство продемонстрируют участники из Красноярского края, Московской области и Новгородской областей, Республики Татарстан и Санкт-Петербурга.
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"Конкурсантам предстоит выполнить четыре модуля: провести анализ условий агропроизводства в цифровой среде (анализ почвенного покрова, климатических условий, формирование тематической карты местности и так далее), создать и “обучить” модель нейронной сети для идентификации сельскохозяйственных животных, произвести монтаж системы управления микроклиматом на монтажную панель и проанализировать графики, полученные от интеллектуальной системы мониторинга условий жизнедеятельности в пчелином улье", – рассказала главный эксперт по компетенции "Интеллектуальные системы агропроизводства" Екатерина Лукашик, ее слова приводит пресс-служба.
Участниками соревнований по компетенции "Кибериммунная автономность" станут представители 12 регионов России: Владимирской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Ростовской и Ярославской областей, Москвы, Республики Татарстан, Санкт-Петербурга и Ямало-Ненецкого автономного округа. Им предстоит создать автономные устройства, конструктивно устойчивые к кибератакам.
"Таким образом, кибериммунная автономность позволяет значительно повысить безопасность автономных устройств интернета вещей, умных городов и предприятий, ускорить процесс тестирования на безопасность и выпуска автономных устройств на рынок, удешевить поддержку безопасности большого парка устройств и систем", – отмечают эксперты компетенции.
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Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" направлено на поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического суверенитета России. Оно включает в себя чемпионат "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий.
Оба чемпионата проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети".
Соревнования чемпионата высоких технологий проходят по инновационным компетенциям, востребованным в условиях высокотехнологичного производства и цифровой экономики. Финал состоится в сентябре в Великом Новгороде.
Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
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ОбществоНовгородская областьРеспублика Татарстан (Татарстан)РоссияЧемпионат «Профессионалы»
 
 
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