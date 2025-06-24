https://ria.ru/20250624/novgorod-2025062821.html

Итоговый этап чемпионата высоких технологий пройдет в Новгородской области

Итоговый этап чемпионата высоких технологий пройдет в Новгородской области - РИА Новости, 24.06.2025

Итоговый этап чемпионата высоких технологий пройдет в Новгородской области

Мероприятия итогового (межрегионального) этапа чемпионата высоких технологий стартуют в Новгородской области 27 июня, соревнования пройдут на площадке... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T12:19:00+03:00

2025-06-24T12:19:00+03:00

2025-06-24T12:19:00+03:00

общество

новгородская область

республика татарстан (татарстан)

россия

чемпионат «профессионалы»

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025061814_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_59c197684c617ef82170123f122eb683.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мероприятия итогового (межрегионального) этапа чемпионата высоких технологий стартуют в Новгородской области 27 июня, соревнования пройдут на площадке Политехнического колледжа НовГУ, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования. Первая компетенция – "Интеллектуальные системы агропроизводства". В соревнованиях примут участие студенты колледжей и техникумов (основная категория), а также школьники старше 14 лет (юниоры). В основной возрастной категории ожидается участие представителей Красноярского края, Москвы, Московской, Нижегородской, Псковской, Новгородской областей, Республики Татарстан и Ямало-Ненецкого автономного округа. В категории "Юниоры" мастерство продемонстрируют участники из Красноярского края, Московской области и Новгородской областей, Республики Татарстан и Санкт-Петербурга. "Конкурсантам предстоит выполнить четыре модуля: провести анализ условий агропроизводства в цифровой среде (анализ почвенного покрова, климатических условий, формирование тематической карты местности и так далее), создать и “обучить” модель нейронной сети для идентификации сельскохозяйственных животных, произвести монтаж системы управления микроклиматом на монтажную панель и проанализировать графики, полученные от интеллектуальной системы мониторинга условий жизнедеятельности в пчелином улье", – рассказала главный эксперт по компетенции "Интеллектуальные системы агропроизводства" Екатерина Лукашик, ее слова приводит пресс-служба. Участниками соревнований по компетенции "Кибериммунная автономность" станут представители 12 регионов России: Владимирской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Ростовской и Ярославской областей, Москвы, Республики Татарстан, Санкт-Петербурга и Ямало-Ненецкого автономного округа. Им предстоит создать автономные устройства, конструктивно устойчивые к кибератакам. "Таким образом, кибериммунная автономность позволяет значительно повысить безопасность автономных устройств интернета вещей, умных городов и предприятий, ускорить процесс тестирования на безопасность и выпуска автономных устройств на рынок, удешевить поддержку безопасности большого парка устройств и систем", – отмечают эксперты компетенции. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" направлено на поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического суверенитета России. Оно включает в себя чемпионат "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий. Оба чемпионата проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети". Соревнования чемпионата высоких технологий проходят по инновационным компетенциям, востребованным в условиях высокотехнологичного производства и цифровой экономики. Финал состоится в сентябре в Великом Новгороде. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

https://ria.ru/20250624/professionaly-2025033311.html

https://ria.ru/20250623/professionaly-2024806397.html

https://ria.ru/20250623/tekhnologii-2024779023.html

новгородская область

республика татарстан (татарстан)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, новгородская область, республика татарстан (татарстан), россия, чемпионат «профессионалы»