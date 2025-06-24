https://ria.ru/20250624/nikolaev-2025184776.html

Николаев: В Чувашии стартовал проект доступной медицины "Шаг к здоровью"

Николаев: В Чувашии стартовал проект доступной медицины "Шаг к здоровью" - РИА Новости, 24.06.2025

Николаев: В Чувашии стартовал проект доступной медицины "Шаг к здоровью"

Масштабный проект "Шаг к здоровью", инициированный главой Чувашии Олегом Николаевым и нацеленный на улучшение доступности медицинской помощи, стартовал во... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T19:37:00+03:00

2025-06-24T19:37:00+03:00

2025-06-24T19:38:00+03:00

олег николаев (политик)

чувашская республика (чувашия)

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Масштабный проект "Шаг к здоровью", инициированный главой Чувашии Олегом Николаевым и нацеленный на улучшение доступности медицинской помощи, стартовал во вторник одновременно в 14 округах республики, сообщает пресс-служба главы республики. Проект предполагает проактивное взаимодействие с населением, позволяя людям получать медицинскую помощь в непосредственной близости от дома. В его рамках организована работа мобильных ФАПов и "Пунктов здоровья", которые будут функционировать в течение летнего сезона во всех округах и городах Чувашии. В рамках празднования Дня Республики глава региона уже посетил такой "Пункт здоровья" в Ядрине. "Решаем задачу, поставленную президентом страны по увеличению продолжительности жизни и укреплению здоровья населения: запустили новый важный проект "Шаг к здоровью". Наша основная цель — сделать медицину доступной и близкой к каждому жителю республики, вне зависимости от его места проживания, с максимальным удобством, вплоть до обслуживания на дому. Мы стремимся проактивно решать проблемы со здоровьем, чтобы вовремя выявлять и предотвращать болезни", - приводятся в сообщении слова Николаева. В "Пунктах здоровья" каждый может бесплатно и в шаговой доступности от дома измерить артериальное, внутриглазное давление, рост, вес, получить консультации по правильному питанию и здоровому образу жизни, а также информационные материалы. Кроме того жители могут сдать кровь на сахар и холестерин, сделать ЭКГ, флюорографию, маммографию, получить консультацию терапевта и иных специалистов, а также направление на углубленное обследование.

https://ria.ru/20250620/svo-2024388104.html

чувашская республика (чувашия)

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олег николаев (политик), чувашская республика (чувашия)