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Нидерланды выделят Украине новый пакет военной помощи - РИА Новости, 24.06.2025
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11:12 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/niderlandy-2025033947.html
Нидерланды выделят Украине новый пакет военной помощи
Нидерланды выделят Украине новый пакет военной помощи - РИА Новости, 24.06.2025
Нидерланды выделят Украине новый пакет военной помощи
Нидерланды выделяют новый пакет военной помощи Украине в размере 175 миллионов евро, в том числе на радиолокационные системы и дроны, заявил во вторник глава... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T11:12:00+03:00
2025-06-24T11:12:00+03:00
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ГААГА, 24 июн - РИА Новости. Нидерланды выделяют новый пакет военной помощи Украине в размере 175 миллионов евро, в том числе на радиолокационные системы и дроны, заявил во вторник глава минобороны страны Рубен Брекелманс. "Я объявляю о новом пакете (помощи Украине) на 175 миллионов евро, в который входят радиолокационные системы и беспилотники", - написал Брекелманс в соцсети Х. По его словам, Нидерланды направят Украине 100 дополнительных радаров для обнаружения дронов и транспортные средства для перевозки пострадавших. Кроме того, в этот пакет входят 80 миллионов евро на дополнительные беспилотники.
https://ria.ru/20250621/pomosch-2024519783.html
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в мире, украина, нидерланды
В мире, Украина, Нидерланды
Нидерланды выделят Украине новый пакет военной помощи

Брекелманс: Нидерланды выделят Украине пакет военной помощи на 175 млн евро

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкНидерланды. Амстердам
Нидерланды. Амстердам - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Нидерланды. Амстердам. Архивное фото
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ГААГА, 24 июн - РИА Новости. Нидерланды выделяют новый пакет военной помощи Украине в размере 175 миллионов евро, в том числе на радиолокационные системы и дроны, заявил во вторник глава минобороны страны Рубен Брекелманс.
"Я объявляю о новом пакете (помощи Украине) на 175 миллионов евро, в который входят радиолокационные системы и беспилотники", - написал Брекелманс в соцсети Х.
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По его словам, Нидерланды направят Украине 100 дополнительных радаров для обнаружения дронов и транспортные средства для перевозки пострадавших.
Кроме того, в этот пакет входят 80 миллионов евро на дополнительные беспилотники.
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