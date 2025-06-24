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Нидерланды выделят Украине новый пакет военной помощи
Нидерланды выделят Украине новый пакет военной помощи - РИА Новости, 24.06.2025
Нидерланды выделят Украине новый пакет военной помощи
Нидерланды выделяют новый пакет военной помощи Украине в размере 175 миллионов евро, в том числе на радиолокационные системы и дроны, заявил во вторник глава... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T11:12:00+03:00
2025-06-24T11:12:00+03:00
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ГААГА, 24 июн - РИА Новости. Нидерланды выделяют новый пакет военной помощи Украине в размере 175 миллионов евро, в том числе на радиолокационные системы и дроны, заявил во вторник глава минобороны страны Рубен Брекелманс. "Я объявляю о новом пакете (помощи Украине) на 175 миллионов евро, в который входят радиолокационные системы и беспилотники", - написал Брекелманс в соцсети Х. По его словам, Нидерланды направят Украине 100 дополнительных радаров для обнаружения дронов и транспортные средства для перевозки пострадавших. Кроме того, в этот пакет входят 80 миллионов евро на дополнительные беспилотники.
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в мире, украина, нидерланды
В мире, Украина, Нидерланды
Нидерланды выделят Украине новый пакет военной помощи
Брекелманс: Нидерланды выделят Украине пакет военной помощи на 175 млн евро