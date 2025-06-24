Нетаньяху проинформировал правительство о договоренности по Ирану
Kan: Нетаньяху проинформировал правительство о договоренности по Ирану
© Benjamin Netanyahu/TelegramБеньямин Нетаньяху
© Benjamin Netanyahu/Telegram
Беньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на ночном заседании проинформировал кабинет министров о договоренности касательно прекращения огня с Ираном, достигнутой при посредничестве США и Катара, сообщила во вторник израильская гостелерадиокомпания Kan.
"Премьер-министр проинформировал министров о достигнутых договоренностях о прекращении огня с Ираном во время заседания кабинета министров, которое длилось почти до 2.00 ночи (совпадает с мск – ред.)", - говорится в публикации на сайте Kan.
По данным гостелерадиокомпании, во время заседания Нетаньяху раскрыл подробности разговора, который он провел ранее с президентом США Дональдом Трампом и в результате которого был достигнут прогресс в процессе деэскалации с Ираном. Отмечается, что израильские министры получили указание не давать комментарии прессе по вопросам прекращения огня с Ираном до тех пор, "пока ситуация на земле не прояснится".
"Кабинет министров не голосовал и не одобрял этот шаг (решение о прекращении огня - ред.), поскольку это решение было принято Нетаньяху заранее... после консультаций с высокопоставленными должностными лицами по безопасности", - отмечает Kan.
При этом во вторник утром Иран подверг Израиль длительной ракетной атаке, которая длилась около двух часов и состояла из шести волн. По израильским оценкам, в общей сложности Иран выпустил более десяти ракет по разным регионам страны. Одна из ракет попала в жилой дом в южном городе Беэр-Шева, в результате чего четыре человека погибли.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в свою очередь отчиталась о нанесении ударов по пусковым установкам в Иране в ходе ночных операций.
В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". При этом американская газета New York Times утверждала, что неназванный представитель израильских военных отказался комментировать заявление Трампа о прекращении огня с Ираном. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи около 4.00 мск заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, но если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4.00 по местному времени (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары.
Позднее, после 8 утра по московскому времени, Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, попросив не нарушать его. После этого сообщений о новых атаках сторон пока не поступало.