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Нетаньяху проинформировал правительство о договоренности по Ирану - РИА Новости, 24.06.2025
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08:59 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/netanyakhu-2025008101.html
Нетаньяху проинформировал правительство о договоренности по Ирану
Нетаньяху проинформировал правительство о договоренности по Ирану - РИА Новости, 24.06.2025
Нетаньяху проинформировал правительство о договоренности по Ирану
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на ночном заседании проинформировал кабинет министров о договоренности касательно прекращения огня с Ираном, достигнутой при... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T08:59:00+03:00
2025-06-24T08:59:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
дональд трамп
биньямин нетаньяху
аббас аракчи
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на ночном заседании проинформировал кабинет министров о договоренности касательно прекращения огня с Ираном, достигнутой при посредничестве США и Катара, сообщила во вторник израильская гостелерадиокомпания Kan. "Премьер-министр проинформировал министров о достигнутых договоренностях о прекращении огня с Ираном во время заседания кабинета министров, которое длилось почти до 2.00 ночи (совпадает с мск – ред.)", - говорится в публикации на сайте Kan. По данным гостелерадиокомпании, во время заседания Нетаньяху раскрыл подробности разговора, который он провел ранее с президентом США Дональдом Трампом и в результате которого был достигнут прогресс в процессе деэскалации с Ираном. Отмечается, что израильские министры получили указание не давать комментарии прессе по вопросам прекращения огня с Ираном до тех пор, "пока ситуация на земле не прояснится". "Кабинет министров не голосовал и не одобрял этот шаг (решение о прекращении огня - ред.), поскольку это решение было принято Нетаньяху заранее... после консультаций с высокопоставленными должностными лицами по безопасности", - отмечает Kan. В публикации также подчеркивается, что договоренности о прекращении огня между Израилем и Ираном были достигнуты при посредничестве США и Катара. При этом во вторник утром Иран подверг Израиль длительной ракетной атаке, которая длилась около двух часов и состояла из шести волн. По израильским оценкам, в общей сложности Иран выпустил более десяти ракет по разным регионам страны. Одна из ракет попала в жилой дом в южном городе Беэр-Шева, в результате чего четыре человека погибли. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в свою очередь отчиталась о нанесении ударов по пусковым установкам в Иране в ходе ночных операций. В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". При этом американская газета New York Times утверждала, что неназванный представитель израильских военных отказался комментировать заявление Трампа о прекращении огня с Ираном. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи около 4.00 мск заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, но если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4.00 по местному времени (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары. Позднее, после 8 утра по московскому времени, Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, попросив не нарушать его. После этого сообщений о новых атаках сторон пока не поступало.
https://ria.ru/20250623/ssha-2024739673.html
https://ria.ru/20250624/tramp-2025004600.html
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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, аббас аракчи, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Аббас Аракчи, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Нетаньяху проинформировал правительство о договоренности по Ирану

Kan: Нетаньяху проинформировал правительство о договоренности по Ирану

© Benjamin Netanyahu/TelegramБеньямин Нетаньяху
Беньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Benjamin Netanyahu/Telegram
Беньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на ночном заседании проинформировал кабинет министров о договоренности касательно прекращения огня с Ираном, достигнутой при посредничестве США и Катара, сообщила во вторник израильская гостелерадиокомпания Kan.
"Премьер-министр проинформировал министров о достигнутых договоренностях о прекращении огня с Ираном во время заседания кабинета министров, которое длилось почти до 2.00 ночи (совпадает с мск – ред.)", - говорится в публикации на сайте Kan.
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По данным гостелерадиокомпании, во время заседания Нетаньяху раскрыл подробности разговора, который он провел ранее с президентом США Дональдом Трампом и в результате которого был достигнут прогресс в процессе деэскалации с Ираном. Отмечается, что израильские министры получили указание не давать комментарии прессе по вопросам прекращения огня с Ираном до тех пор, "пока ситуация на земле не прояснится".
"Кабинет министров не голосовал и не одобрял этот шаг (решение о прекращении огня - ред.), поскольку это решение было принято Нетаньяху заранее... после консультаций с высокопоставленными должностными лицами по безопасности", - отмечает Kan.
В публикации также подчеркивается, что договоренности о прекращении огня между Израилем и Ираном были достигнуты при посредничестве США и Катара.
При этом во вторник утром Иран подверг Израиль длительной ракетной атаке, которая длилась около двух часов и состояла из шести волн. По израильским оценкам, в общей сложности Иран выпустил более десяти ракет по разным регионам страны. Одна из ракет попала в жилой дом в южном городе Беэр-Шева, в результате чего четыре человека погибли.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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Вчера, 08:13
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в свою очередь отчиталась о нанесении ударов по пусковым установкам в Иране в ходе ночных операций.
В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". При этом американская газета New York Times утверждала, что неназванный представитель израильских военных отказался комментировать заявление Трампа о прекращении огня с Ираном. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи около 4.00 мск заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, но если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4.00 по местному времени (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары.
Позднее, после 8 утра по московскому времени, Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, попросив не нарушать его. После этого сообщений о новых атаках сторон пока не поступало.
Работа ПВО Израиля во время иранской атаки на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
ЦАХАЛ сообщила о шестом за ночь запуске ракет из Ирана
Вчера, 07:19
 
В миреИранИзраильСШАДональд ТрампБиньямин НетаньяхуАббас АракчиВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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