https://ria.ru/20250624/nebenzya-2025221116.html

Небензя потребовал от МАГАТЭ подробные доклады об атаках на Иран

Небензя потребовал от МАГАТЭ подробные доклады об атаках на Иран - РИА Новости, 24.06.2025

Небензя потребовал от МАГАТЭ подробные доклады об атаках на Иран

МАГАТЭ должно представить подробные доклады об атаках на иранские ядерные установки, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T23:19:00+03:00

2025-06-24T23:19:00+03:00

2025-06-24T23:36:00+03:00

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ООН, 24 июн – РИА Новости. МАГАТЭ должно представить подробные доклады об атаках на иранские ядерные установки, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Руководство МАГАТЭ должно не ограничиваться обтекаемыми формулировками и обрывочными сведениями, а представить подробные доклады о совершенных нападениях на иранские ядерные установки, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.Небензя отметил, что МАГАТЭ не фиксирует "никаких признаков" создания Ираном ядерного оружия, а утверждения западных делегаций об обратном – ложь.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, василий небензя, россия, иран, оон