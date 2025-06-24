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Небензя потребовал от МАГАТЭ подробные доклады об атаках на Иран - РИА Новости, 24.06.2025
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23:19 24.06.2025 (обновлено: 23:36 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/nebenzya-2025221116.html
Небензя потребовал от МАГАТЭ подробные доклады об атаках на Иран
Небензя потребовал от МАГАТЭ подробные доклады об атаках на Иран - РИА Новости, 24.06.2025
Небензя потребовал от МАГАТЭ подробные доклады об атаках на Иран
МАГАТЭ должно представить подробные доклады об атаках на иранские ядерные установки, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T23:19:00+03:00
2025-06-24T23:36:00+03:00
в мире
магатэ
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ООН, 24 июн – РИА Новости. МАГАТЭ должно представить подробные доклады об атаках на иранские ядерные установки, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Руководство МАГАТЭ должно не ограничиваться обтекаемыми формулировками и обрывочными сведениями, а представить подробные доклады о совершенных нападениях на иранские ядерные установки, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.Небензя отметил, что МАГАТЭ не фиксирует "никаких признаков" создания Ираном ядерного оружия, а утверждения западных делегаций об обратном – ложь.
https://ria.ru/20250624/nebenzya-2025220963.html
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в мире, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, василий небензя, россия, иран, оон
В мире, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Василий Небензя, Россия, Иран, ООН
Небензя потребовал от МАГАТЭ подробные доклады об атаках на Иран

Небензя: МАГАТЭ должно предоставить доклады об атаках на ядерные установки Ирана

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 24 июн – РИА Новости. МАГАТЭ должно представить подробные доклады об атаках на иранские ядерные установки, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«
"Руководство МАГАТЭ должно не ограничиваться обтекаемыми формулировками и обрывочными сведениями, а представить подробные доклады о совершенных нападениях на иранские ядерные установки, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
Небензя отметил, что МАГАТЭ не фиксирует "никаких признаков" создания Ираном ядерного оружия, а утверждения западных делегаций об обратном – ложь.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
В присоединении Израиля к ДНЯО заинтересован весь мир, заявил Небензя
Вчера, 23:16
 
В миреМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеВасилий НебензяРоссияИранООН
 
 
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