https://ria.ru/20250624/nebenzya-2025221116.html
Небензя потребовал от МАГАТЭ подробные доклады об атаках на Иран
Небензя потребовал от МАГАТЭ подробные доклады об атаках на Иран - РИА Новости, 24.06.2025
Небензя потребовал от МАГАТЭ подробные доклады об атаках на Иран
МАГАТЭ должно представить подробные доклады об атаках на иранские ядерные установки, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T23:19:00+03:00
2025-06-24T23:19:00+03:00
2025-06-24T23:36:00+03:00
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ООН, 24 июн – РИА Новости. МАГАТЭ должно представить подробные доклады об атаках на иранские ядерные установки, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Руководство МАГАТЭ должно не ограничиваться обтекаемыми формулировками и обрывочными сведениями, а представить подробные доклады о совершенных нападениях на иранские ядерные установки, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.Небензя отметил, что МАГАТЭ не фиксирует "никаких признаков" создания Ираном ядерного оружия, а утверждения западных делегаций об обратном – ложь.
https://ria.ru/20250624/nebenzya-2025220963.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Василий Небензя, Россия, Иран, ООН
Небензя потребовал от МАГАТЭ подробные доклады об атаках на Иран
Небензя: МАГАТЭ должно предоставить доклады об атаках на ядерные установки Ирана