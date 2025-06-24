Сийярто: НАТО открыто показала, что членство Украины снято с повестки
Сийярто: НАТО впервые открыто показала, что членство Украины снято с повестки
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 24 июн - РИА Новости. НАТО впервые недвусмысленно показала, что вопрос о членстве Украины снят с повестки дня, когда Владимира Зеленского не пригласили на официальную часть саммита в Гааге, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Это первый случай, когда членство Украины в НАТО открыто, четко и недвусмысленно снято с повестки дня. Об этом же свидетельствует и тот факт, что президент Украины не был приглашен на официальную формальную часть заседания НАТО, поскольку он может присутствовать только на сегодняшнем неформальном ужине", - сказал Сийярто венгерским журналистам перед началом саммита. Трансляцию вел телеканал М1.
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Министр подчеркнул, что после того, как альянс, поступив здраво, отказался обсуждать членство Украины, "мир стал более безопасным местом", поскольку если бы Киев вступил в НАТО, это "привело бы к прямой конфронтации между Североатлантическим альянсом и Россией, а такая прямая конфронтация, очевидно, была бы равносильна началу Третьей мировой войны".
По словам Сийярто, по тому факту, что на саммите ЕС в Брюсселе Зеленского допускают на официальную часть, а на саммите НАТО нет, можно сделать вывод о "разнице во мнениях, по крайней мере, внутри альянса". Среди стран НАТО США, Турция, Словакия и Венгрия выступают против продолжения конфликта на Украине, что сказывается на позиции альянса, отметил он.
Саммит НАТО проходит 24-25 июня в Гааге. В среду агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата передало, что НАТО стремится сделать итоговую декларацию этого саммита краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий.
В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине.