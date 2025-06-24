https://ria.ru/20250624/nato-2025153481.html
Саммит НАТО в Гааге станет самым коротким в истории, пишет Times
Саммит НАТО в Гааге станет самым коротким в истории, пишет Times - РИА Новости, 24.06.2025
Саммит НАТО в Гааге станет самым коротким в истории, пишет Times
Саммит НАТО в Гааге этого года станем самым коротким в плане личных переговоров его участников и самым дорогостоящим в истории, поскольку его центральное... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T17:45:00+03:00
2025-06-24T17:45:00+03:00
2025-06-24T17:58:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Саммит НАТО в Гааге этого года станем самым коротким в плане личных переговоров его участников и самым дорогостоящим в истории, поскольку его центральное событие, сессия лидеров стран НАТО, будет стоить более миллиона евро за одну минуту, пишет газета Times. Саммит НАТО пройдет во вторник и среду в здании конгрессов в Гааге. Кабмин Нидерландов отмечал, что 27 тысяч сотрудников полиции и 5 тысяч военных будут обеспечивать безопасность в городе в ходе проведения мероприятия. "Это будет самый короткий саммит НАТО с точки зрения личных переговоров, а также самый дорогостоящий, поскольку западный альянс делает все возможное, чтобы избежать конфронтации с президентом Трампом", - пишет издание. В частности сообщается, что текущий саммит сосредоточен на одной сессии лидеров НАТО, которая должна продлиться два с половиной часа. Стоимость встречи составляет 183 миллионов евро, или более миллиона в минуту. Издание подсчитало, что встреча обойдется в чуть более 10 евро на каждого гражданина Нидерландов.
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в мире, гаага, нидерланды, нато
В мире, Гаага, Нидерланды, НАТО
Саммит НАТО в Гааге станет самым коротким в истории, пишет Times
Times: саммит НАТО в Гааге будет самым коротким и самым дорогостоящим в истории