https://ria.ru/20250624/nato-2025150912.html

Кандидат в главкомы НАТО призвал расширить производство боеприпасов

Кандидат в главкомы НАТО призвал расширить производство боеприпасов - РИА Новости, 24.06.2025

Кандидат в главкомы НАТО призвал расширить производство боеприпасов

США и их союзники по НАТО должны значительно расширить производство боеприпасов, заявил во вторник кандидат на пост главнокомандующего объединёнными силами... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T17:35:00+03:00

2025-06-24T17:35:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. США и их союзники по НАТО должны значительно расширить производство боеприпасов, заявил во вторник кандидат на пост главнокомандующего объединёнными силами альянса генерал-лейтенант Алексус Гринкевич."Я остро осознаю те ограничения, с которыми мы сталкиваемся, и если меня утвердят, продолжу добиваться серьёзных инвестиций по обе стороны Атлантики в промышленную базу", — сказал он, выступая на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил Сената США.По его словам, речь идёт как об оборонных предприятиях в структуре минобороны США, так и о частных подрядчиках."Нужно не только полагаться на традиционных поставщиков, но и расширять конкуренцию, привлекая новых игроков", - указал Гринкевич.Также Гринкевич обратил внимание на угрозу боевого применения беспилотников против стран Европы и альянса в целом, назвав ее "новой" для НАТО. Он подчеркнул, что успешные атаки беспилотников на военные объекты — как в Иране, так и в ходе конфликта на Украине — иллюстрируют необходимость "срочных инвестиций" в развитие как средств противодействия БПЛА, так и собственных наступательных технологий."Это острая угроза, и наши инвестиции в технологии противодействия дронам, равно как и в развитие собственных подобных систем, требуют самого пристального внимания", — отметил Гринкевич.

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