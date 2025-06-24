https://ria.ru/20250624/nato-2025117674.html

Bloomberg описало сценарий возможного конфликта НАТО и России

Bloomberg описало сценарий возможного конфликта НАТО и России - РИА Новости, 24.06.2025

Bloomberg описало сценарий возможного конфликта НАТО и России

Агентство Блумберг описало апокалиптичный сценарий возможного конфликта между НАТО и Россией, который может начаться с якобы постановочного инцидента, например, РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T15:43:00+03:00

2025-06-24T15:43:00+03:00

2025-06-24T15:58:00+03:00

россия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Агентство Блумберг описало апокалиптичный сценарий возможного конфликта между НАТО и Россией, который может начаться с якобы постановочного инцидента, например, на железнодорожном пути от Москвы до Калининграда. "Железнодорожная линия Москва-Калинингад, которая проходит через Вильнюс..., - это одна из уязвимых точек", - говорится в сообщении агентства. По мнению Блумберг, в случае обострения ситуации страны Прибалтики могут активировать пятую статью НАТО о коллективной обороне. "Россия, скорее всего, ответит на... атаки ударами по европейским военным базам и критической инфраструктуре", - полагает агентство. Как считает Блумберг, все стороны, скорее всего, будут участвовать в гибридных операциях. При этом, отмечает агентство, США при таком развитии событий могут не сразу приступить к конкретным действиям. Впрочем, признает Блумберг со ссылкой на оценку европейских разведок, нет признаков того, что Россия планирует конфликт на территории НАТО. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250624/bloomberg-2025102340.html

https://ria.ru/20250624/nato-2025102991.html

https://ria.ru/20250624/gaaga-2025114772.html

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россия, москва, калининград, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире