Рейтинг@Mail.ru
Рютте призвал британцев защищать себя, чтобы не заговорить по-русски - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/nato-2025082716.html
Рютте призвал британцев защищать себя, чтобы не заговорить по-русски
Рютте призвал британцев защищать себя, чтобы не заговорить по-русски - РИА Новости, 24.06.2025
Рютте призвал британцев защищать себя, чтобы не заговорить по-русски
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что жителям Великобритании придется защищать себя, чтобы сохранить "британский язык" и не начать говорить по-русски, пишет газета РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T13:36:00+03:00
2025-06-24T13:36:00+03:00
россия
лондон
марк рютте
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000640324_0:61:2650:1552_1920x0_80_0_0_43506146b644a02a0a3542fd91d98fe3.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что жителям Великобритании придется защищать себя, чтобы сохранить "британский язык" и не начать говорить по-русски, пишет газета Guardian. Как сообщала британская газета Telegraph, Рютте, выступавший на конференции в Лондоне, ранее предупреждал членов НАТО, что если они не поднимут военные расходы до 5% ВВП, то им якобы лучше выучить русский язык. "Люди поняли и осознали, что если вы хотите сохранить британский язык и не перейти в Лондоне на русский, то вам придется защищать себя, и защищать себя от России, которая теперь производит в четыре раза больше боеприпасов, чем вся НАТО", - приводит Guardian слова генсека НАТО. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250611/nato-2022142459.html
россия
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000640324_0:30:2650:2018_1920x0_80_0_0_eacaf444188f62794a7f1b8f7619c373.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, лондон, марк рютте, нато, в мире
Россия, Лондон, Марк Рютте, НАТО, В мире
Рютте призвал британцев защищать себя, чтобы не заговорить по-русски

Рютте заявил, что британцам придется защищаться, чтобы не заговорить на русском

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Марк Рютте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что жителям Великобритании придется защищать себя, чтобы сохранить "британский язык" и не начать говорить по-русски, пишет газета Guardian.
Как сообщала британская газета Telegraph, Рютте, выступавший на конференции в Лондоне, ранее предупреждал членов НАТО, что если они не поднимут военные расходы до 5% ВВП, то им якобы лучше выучить русский язык.
"Люди поняли и осознали, что если вы хотите сохранить британский язык и не перейти в Лондоне на русский, то вам придется защищать себя, и защищать себя от России, которая теперь производит в четыре раза больше боеприпасов, чем вся НАТО", - приводит Guardian слова генсека НАТО.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Начальник штаба обороны армии Великобритании адмирал Энтони Радакин - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Британский адмирал неожиданно ответил по-русски на вопрос про НАТО
11 июня, 00:23
 
РоссияЛондонМарк РюттеНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала