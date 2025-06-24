https://ria.ru/20250624/nato-2025082716.html

Рютте призвал британцев защищать себя, чтобы не заговорить по-русски

Рютте призвал британцев защищать себя, чтобы не заговорить по-русски - РИА Новости, 24.06.2025

Рютте призвал британцев защищать себя, чтобы не заговорить по-русски

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что жителям Великобритании придется защищать себя, чтобы сохранить "британский язык" и не начать говорить по-русски, пишет газета РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T13:36:00+03:00

2025-06-24T13:36:00+03:00

2025-06-24T13:36:00+03:00

россия

лондон

марк рютте

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000640324_0:61:2650:1552_1920x0_80_0_0_43506146b644a02a0a3542fd91d98fe3.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что жителям Великобритании придется защищать себя, чтобы сохранить "британский язык" и не начать говорить по-русски, пишет газета Guardian. Как сообщала британская газета Telegraph, Рютте, выступавший на конференции в Лондоне, ранее предупреждал членов НАТО, что если они не поднимут военные расходы до 5% ВВП, то им якобы лучше выучить русский язык. "Люди поняли и осознали, что если вы хотите сохранить британский язык и не перейти в Лондоне на русский, то вам придется защищать себя, и защищать себя от России, которая теперь производит в четыре раза больше боеприпасов, чем вся НАТО", - приводит Guardian слова генсека НАТО. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250611/nato-2022142459.html

россия

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, лондон, марк рютте, нато, в мире