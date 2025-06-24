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Песков назвал НАТО альянсом, созданным для конфронтации - РИА Новости, 24.06.2025
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12:03 24.06.2025 (обновлено: 12:16 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/nato-2025056169.html
Песков назвал НАТО альянсом, созданным для конфронтации
Песков назвал НАТО альянсом, созданным для конфронтации - РИА Новости, 24.06.2025
Песков назвал НАТО альянсом, созданным для конфронтации
НАТО остается альянсом, созданным для конфронтации, он несет агрессию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T12:03:00+03:00
2025-06-24T12:16:00+03:00
нато
дмитрий песков
марк рютте
гаага
россия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. НАТО остается альянсом, созданным для конфронтации, он несет агрессию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Генсек НАТО Марк Рютте в понедельник заявил, что саммит альянса 24-25 июня в Гааге примет решение о наращивании инвестиций в оборону на уровне 5% ВВП стран-членов."Сегодня начинается саммит, и одна из главных задач этого саммита НАТО – Североатлантического альянса... Давайте все-таки называть вещи своими именами. Это альянс, созданный для конфронтации. Это альянс, несущий агрессию и конфронтацию. Это не инструмент мира и стабильности, здесь нужно отдавать себе отчет. И сейчас вот у этого самого инструмента, у этого альянса основная задача, одна из главных, это принять решение об увеличении расходов до 5% ВВП стран членов альянса ", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении Рютте.
https://ria.ru/20250624/nato-2025055622.html
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нато, дмитрий песков, марк рютте, гаага, россия
НАТО, Дмитрий Песков, Марк Рютте, Гаага, Россия
Песков назвал НАТО альянсом, созданным для конфронтации

Песков: НАТО является альянсом, созданным для конфронтации

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. НАТО остается альянсом, созданным для конфронтации, он несет агрессию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Генсек НАТО Марк Рютте в понедельник заявил, что саммит альянса 24-25 июня в Гааге примет решение о наращивании инвестиций в оборону на уровне 5% ВВП стран-членов.
"Сегодня начинается саммит, и одна из главных задач этого саммита НАТО – Североатлантического альянса... Давайте все-таки называть вещи своими именами. Это альянс, созданный для конфронтации. Это альянс, несущий агрессию и конфронтацию. Это не инструмент мира и стабильности, здесь нужно отдавать себе отчет. И сейчас вот у этого самого инструмента, у этого альянса основная задача, одна из главных, это принять решение об увеличении расходов до 5% ВВП стран членов альянса ", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении Рютте.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Песков прокомментировал планы НАТО по милитаризации
Вчера, 12:01
 
НАТОДмитрий ПесковМарк РюттеГаагаРоссия
 
 
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