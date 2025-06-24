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Песков прокомментировал планы НАТО по милитаризации - РИА Новости, 24.06.2025
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12:01 24.06.2025 (обновлено: 12:09 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/nato-2025055622.html
Песков прокомментировал планы НАТО по милитаризации
Песков прокомментировал планы НАТО по милитаризации - РИА Новости, 24.06.2025
Песков прокомментировал планы НАТО по милитаризации
НАТО идет по пути оголтелой милитаризации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T12:01:00+03:00
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нато
россия
гаага
дмитрий песков
европа
марк рютте
в мире
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. НАТО идет по пути оголтелой милитаризации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Генсек НАТО Марк Рютте в понедельник заявил, что саммит альянса 24-25 июня в Гааге примет решение о наращивании инвестиций в оборону на уровне 5% ВВП стран-членов."Альянс идет уверенно по пути оголтелой милитаризации, Европа идет по пути оголтелой милитаризации. Это та реальность, которая нас окружает, это реальность, которую мы имеем ввиду", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении Рютте.
https://ria.ru/20250624/ryutte-2024987074.html
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нато, россия, гаага, дмитрий песков, европа, марк рютте, в мире
НАТО, Россия, Гаага, Дмитрий Песков, Европа, Марк Рютте, В мире
Песков прокомментировал планы НАТО по милитаризации

Песков: НАТО идет по пути оголтелой милитаризации

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. НАТО идет по пути оголтелой милитаризации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Генсек НАТО Марк Рютте в понедельник заявил, что саммит альянса 24-25 июня в Гааге примет решение о наращивании инвестиций в оборону на уровне 5% ВВП стран-членов.
"Альянс идет уверенно по пути оголтелой милитаризации, Европа идет по пути оголтелой милитаризации. Это та реальность, которая нас окружает, это реальность, которую мы имеем ввиду", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении Рютте.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте общается с журналистами перед встречей министров иностранных дел НАТО в Анталье - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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Вчера, 02:52
 
НАТОРоссияГаагаДмитрий ПесковЕвропаМарк РюттеВ мире
 
 
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