https://ria.ru/20250624/nato-2025055622.html

Песков прокомментировал планы НАТО по милитаризации

Песков прокомментировал планы НАТО по милитаризации - РИА Новости, 24.06.2025

Песков прокомментировал планы НАТО по милитаризации

НАТО идет по пути оголтелой милитаризации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T12:01:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. НАТО идет по пути оголтелой милитаризации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Генсек НАТО Марк Рютте в понедельник заявил, что саммит альянса 24-25 июня в Гааге примет решение о наращивании инвестиций в оборону на уровне 5% ВВП стран-членов."Альянс идет уверенно по пути оголтелой милитаризации, Европа идет по пути оголтелой милитаризации. Это та реальность, которая нас окружает, это реальность, которую мы имеем ввиду", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении Рютте.

https://ria.ru/20250624/ryutte-2024987074.html

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нато, россия, гаага, дмитрий песков, европа, марк рютте, в мире