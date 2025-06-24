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СМИ раскрыли, что сегодня произойдет на саммите НАТО
СМИ раскрыли, что сегодня произойдет на саммите НАТО - РИА Новости, 24.06.2025
СМИ раскрыли, что сегодня произойдет на саммите НАТО
Лидеры государств — участников Североатлантического альянса на саммите в Гааге подтвердят поддержку Украины, пишет Politico. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T10:13:00+03:00
2025-06-24T10:13:00+03:00
2025-06-24T13:03:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Лидеры государств — участников Североатлантического альянса на саммите в Гааге подтвердят поддержку Украины, пишет Politico."НАТО так или иначе подтвердит свою поддержку Киева", — говорится в публикации.Обозреватели указали, что помощь Украине теперь будет учитываться в национальных оборонных расходах стран, входящих в объединение.Подчеркивается, что в ходе мероприятия не ожидаются переговоры о возможном вступлении страны в организацию, несмотря на заявления киевского режима о необратимости этого процесса.Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в здании конгрессов в Гааге.
https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2025010341.html
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в мире, гаага, украина, politico, нато, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Гаага, Украина, Politico, НАТО, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
СМИ раскрыли, что сегодня произойдет на саммите НАТО
Politico: главы стран — участниц НАТО подтвердят поддержку Украины в Гааге