https://ria.ru/20250624/naryshkin-2025026381.html

Нарышкин назвал "Диктант Победы" важным элементом исторической культуры

Нарышкин назвал "Диктант Победы" важным элементом исторической культуры - РИА Новости, 24.06.2025

Нарышкин назвал "Диктант Победы" важным элементом исторической культуры

Международная просветительская акция "Диктант Победы" уже стала существенным элементом исторической культуры, заявил директор Службы внешней разведки РФ,... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T10:38:00+03:00

2025-06-24T10:38:00+03:00

2025-06-24T10:38:00+03:00

общество

россия

сергей нарышкин

российское историческое общество

диктант победы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730520399_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3d3298f8b0b953b58fcc6a872f468844.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Международная просветительская акция "Диктант Победы" уже стала существенным элементом исторической культуры, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. "За семь лет с момента первого "Диктанта Победы" эта акция стала неотъемлемой частью празднования Дня Победы. Я бы сказал, это существенный элемент исторической культуры", - сказал Нарышкин на пресс-конференции, посвященной итогам "Диктанта Победы", прошедшего 25 апреля нынешнего года. По словам Нарышкина, в акции принимают участие люди разных возрастов, профессий, представители разных национальностей и конфессий. "Всех их объединяет любовь к отечественной истории, бесконечная признательность и благодарность поколению победителей, стремление ощутить свою сопричастность к делу сохранения исторической правды", - подчеркнул он. В нынешнем году, когда отмечалось 80-летие Победы, участие в акции приняли участие рекордные 2,75 миллиона человек, что в 18 раз больше, чем во время первого "Диктанта Победы" в 2019 году, добавил Нарышкин. Акция стала по-настоящему международной - в 2025 году в ней участвовали граждане из более чем 90 стран, отметил он.

https://ria.ru/20250430/diktant-2014286393.html

https://ria.ru/20250427/egipet-2013740535.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, сергей нарышкин, российское историческое общество, диктант победы