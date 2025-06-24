https://ria.ru/20250624/naryshkin-2025026381.html
Нарышкин назвал "Диктант Победы" важным элементом исторической культуры
Нарышкин назвал "Диктант Победы" важным элементом исторической культуры - РИА Новости, 24.06.2025
Нарышкин назвал "Диктант Победы" важным элементом исторической культуры
Международная просветительская акция "Диктант Победы" уже стала существенным элементом исторической культуры, заявил директор Службы внешней разведки РФ,... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T10:38:00+03:00
2025-06-24T10:38:00+03:00
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сергей нарышкин
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диктант победы
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Международная просветительская акция "Диктант Победы" уже стала существенным элементом исторической культуры, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. "За семь лет с момента первого "Диктанта Победы" эта акция стала неотъемлемой частью празднования Дня Победы. Я бы сказал, это существенный элемент исторической культуры", - сказал Нарышкин на пресс-конференции, посвященной итогам "Диктанта Победы", прошедшего 25 апреля нынешнего года. По словам Нарышкина, в акции принимают участие люди разных возрастов, профессий, представители разных национальностей и конфессий. "Всех их объединяет любовь к отечественной истории, бесконечная признательность и благодарность поколению победителей, стремление ощутить свою сопричастность к делу сохранения исторической правды", - подчеркнул он. В нынешнем году, когда отмечалось 80-летие Победы, участие в акции приняли участие рекордные 2,75 миллиона человек, что в 18 раз больше, чем во время первого "Диктанта Победы" в 2019 году, добавил Нарышкин. Акция стала по-настоящему международной - в 2025 году в ней участвовали граждане из более чем 90 стран, отметил он.
https://ria.ru/20250430/diktant-2014286393.html
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общество, россия, сергей нарышкин, российское историческое общество, диктант победы
Общество, Россия, Сергей Нарышкин, Российское историческое общество, Диктант Победы
Нарышкин назвал "Диктант Победы" важным элементом исторической культуры
Нарышкин: "Диктант Победы" стал существенным элементом исторической культуры
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Международная просветительская акция "Диктант Победы" уже стала существенным элементом исторической культуры, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
"За семь лет с момента первого "Диктанта Победы" эта акция стала неотъемлемой частью празднования Дня Победы. Я бы сказал, это существенный элемент исторической культуры", - сказал Нарышкин
на пресс-конференции, посвященной итогам "Диктанта Победы", прошедшего 25 апреля нынешнего года.
По словам Нарышкина, в акции принимают участие люди разных возрастов, профессий, представители разных национальностей и конфессий. "Всех их объединяет любовь к отечественной истории, бесконечная признательность и благодарность поколению победителей, стремление ощутить свою сопричастность к делу сохранения исторической правды", - подчеркнул он.
В нынешнем году, когда отмечалось 80-летие Победы, участие в акции приняли участие рекордные 2,75 миллиона человек, что в 18 раз больше, чем во время первого "Диктанта Победы" в 2019 году, добавил Нарышкин. Акция стала по-настоящему международной - в 2025 году в ней участвовали граждане из более чем 90 стран, отметил он.