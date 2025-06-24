Рейтинг@Mail.ru
Нарышкин назвал "Диктант Победы" важным элементом исторической культуры - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:38 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/naryshkin-2025026381.html
Нарышкин назвал "Диктант Победы" важным элементом исторической культуры
Нарышкин назвал "Диктант Победы" важным элементом исторической культуры - РИА Новости, 24.06.2025
Нарышкин назвал "Диктант Победы" важным элементом исторической культуры
Международная просветительская акция "Диктант Победы" уже стала существенным элементом исторической культуры, заявил директор Службы внешней разведки РФ,... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T10:38:00+03:00
2025-06-24T10:38:00+03:00
общество
россия
сергей нарышкин
российское историческое общество
диктант победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730520399_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3d3298f8b0b953b58fcc6a872f468844.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Международная просветительская акция "Диктант Победы" уже стала существенным элементом исторической культуры, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. "За семь лет с момента первого "Диктанта Победы" эта акция стала неотъемлемой частью празднования Дня Победы. Я бы сказал, это существенный элемент исторической культуры", - сказал Нарышкин на пресс-конференции, посвященной итогам "Диктанта Победы", прошедшего 25 апреля нынешнего года. По словам Нарышкина, в акции принимают участие люди разных возрастов, профессий, представители разных национальностей и конфессий. "Всех их объединяет любовь к отечественной истории, бесконечная признательность и благодарность поколению победителей, стремление ощутить свою сопричастность к делу сохранения исторической правды", - подчеркнул он. В нынешнем году, когда отмечалось 80-летие Победы, участие в акции приняли участие рекордные 2,75 миллиона человек, что в 18 раз больше, чем во время первого "Диктанта Победы" в 2019 году, добавил Нарышкин. Акция стала по-настоящему международной - в 2025 году в ней участвовали граждане из более чем 90 стран, отметил он.
https://ria.ru/20250430/diktant-2014286393.html
https://ria.ru/20250427/egipet-2013740535.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730520399_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_a641e443a786b3aaf93255262b83234d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей нарышкин, российское историческое общество, диктант победы
Общество, Россия, Сергей Нарышкин, Российское историческое общество, Диктант Победы
Нарышкин назвал "Диктант Победы" важным элементом исторической культуры

Нарышкин: "Диктант Победы" стал существенным элементом исторической культуры

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУчастник Международной просветительско-патриотической акции "Диктант Победы"
Участник Международной просветительско-патриотической акции Диктант Победы - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Участник Международной просветительско-патриотической акции "Диктант Победы". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Международная просветительская акция "Диктант Победы" уже стала существенным элементом исторической культуры, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
"За семь лет с момента первого "Диктанта Победы" эта акция стала неотъемлемой частью празднования Дня Победы. Я бы сказал, это существенный элемент исторической культуры", - сказал Нарышкин на пресс-конференции, посвященной итогам "Диктанта Победы", прошедшего 25 апреля нынешнего года.
Международная просветительско-патриотическая акция Диктант Победы - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Акция "Диктант Победы" прошла в 90 странах
30 апреля, 11:09
По словам Нарышкина, в акции принимают участие люди разных возрастов, профессий, представители разных национальностей и конфессий. "Всех их объединяет любовь к отечественной истории, бесконечная признательность и благодарность поколению победителей, стремление ощутить свою сопричастность к делу сохранения исторической правды", - подчеркнул он.
В нынешнем году, когда отмечалось 80-летие Победы, участие в акции приняли участие рекордные 2,75 миллиона человек, что в 18 раз больше, чем во время первого "Диктанта Победы" в 2019 году, добавил Нарышкин. Акция стала по-настоящему международной - в 2025 году в ней участвовали граждане из более чем 90 стран, отметил он.
Всероссийская акция Диктант Победы - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Более 200 человек написали "Диктант Победы" в Египте
27 апреля, 23:57
 
ОбществоРоссияСергей НарышкинРоссийское историческое обществоДиктант Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала