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Путин наградил трех железнодорожников из Брянской и Курской областей - РИА Новости, 24.06.2025
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19:33 24.06.2025 (обновлено: 20:30 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/nagrady-2025192393.html
Путин наградил трех железнодорожников из Брянской и Курской областей
Путин наградил трех железнодорожников из Брянской и Курской областей - РИА Новости, 24.06.2025
Путин наградил трех железнодорожников из Брянской и Курской областей
Президент России Владимир Путин наградил за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях трех сотрудников железной дороги из... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T19:33:00+03:00
2025-06-24T20:30:00+03:00
общество
курская область
владимир путин
россия
брянск
александр богомаз
федеральная пассажирская компания
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях трех сотрудников железной дороги из Брянской и Курской областей.Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить: медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени Иванькова Николая Николаевича - помощника машиниста тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Брянск-2 Московской дирекции тяги Дирекции тяги - филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги", Брянская область", - говорится в документе.Также награжден Солопеев Евгений - начальник пассажирского поезда вагонного участка Брянск Московского филиала акционерного общества "Федеральная пассажирская компания"."Цурина Олега Александровича - машиниста тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Курск-Сортировочный Московской дирекции тяги Дирекции тяги - филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги", Курская область", - добавляется в документе.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Следственный комитет РФ квалифицировал это как теракт. Губернатор области Александр Богомаз сообщал РИА Новости, что в результате ЧП семь человек погибли, 165 пострадали.Губернатор заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
https://ria.ru/20250624/putin-2025189042.html
курская область
россия
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общество, курская область, владимир путин, россия, брянск, александр богомаз, федеральная пассажирская компания, обрушение моста на поезд в брянской области
Общество, Курская область, Владимир Путин, Россия, Брянск, Александр Богомаз, Федеральная пассажирская компания, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Путин наградил трех железнодорожников из Брянской и Курской областей

Путин за спасение людей наградил 3 железнодорожников Брянской и Курской областей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях трех сотрудников железной дороги из Брянской и Курской областей.
Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить: медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени Иванькова Николая Николаевича - помощника машиниста тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Брянск-2 Московской дирекции тяги Дирекции тяги - филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги", Брянская область", - говорится в документе.
Также награжден Солопеев Евгений - начальник пассажирского поезда вагонного участка Брянск Московского филиала акционерного общества "Федеральная пассажирская компания".
"Цурина Олега Александровича - машиниста тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Курск-Сортировочный Московской дирекции тяги Дирекции тяги - филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги", Курская область", - добавляется в документе.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Следственный комитет РФ квалифицировал это как теракт. Губернатор области Александр Богомаз сообщал РИА Новости, что в результате ЧП семь человек погибли, 165 пострадали.
Губернатор заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
Павел Мишин - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Путин посмертно наградил орденом погибшего под Брянском машиниста
Вчера, 19:22
 
ОбществоКурская областьВладимир ПутинРоссияБрянскАлександр БогомазФедеральная пассажирская компанияОбрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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