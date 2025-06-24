https://ria.ru/20250624/nagrady-2025192393.html

Путин наградил трех железнодорожников из Брянской и Курской областей

Путин наградил трех железнодорожников из Брянской и Курской областей - РИА Новости, 24.06.2025

Путин наградил трех железнодорожников из Брянской и Курской областей

Президент России Владимир Путин наградил за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях трех сотрудников железной дороги из... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T19:33:00+03:00

2025-06-24T19:33:00+03:00

2025-06-24T20:30:00+03:00

общество

курская область

владимир путин

россия

брянск

александр богомаз

федеральная пассажирская компания

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях трех сотрудников железной дороги из Брянской и Курской областей.Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить: медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени Иванькова Николая Николаевича - помощника машиниста тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Брянск-2 Московской дирекции тяги Дирекции тяги - филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги", Брянская область", - говорится в документе.Также награжден Солопеев Евгений - начальник пассажирского поезда вагонного участка Брянск Московского филиала акционерного общества "Федеральная пассажирская компания"."Цурина Олега Александровича - машиниста тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Курск-Сортировочный Московской дирекции тяги Дирекции тяги - филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги", Курская область", - добавляется в документе.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Следственный комитет РФ квалифицировал это как теракт. Губернатор области Александр Богомаз сообщал РИА Новости, что в результате ЧП семь человек погибли, 165 пострадали.Губернатор заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.

https://ria.ru/20250624/putin-2025189042.html

курская область

россия

брянск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, курская область, владимир путин, россия, брянск, александр богомаз, федеральная пассажирская компания, обрушение моста на поезд в брянской области