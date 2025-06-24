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В Брянской области наградят людей, помогавших при ликвидации ЧП с поездом - РИА Новости, 24.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
10:26 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/nagrady-2025021309.html
В Брянской области наградят людей, помогавших при ликвидации ЧП с поездом
В Брянской области наградят людей, помогавших при ликвидации ЧП с поездом - РИА Новости, 24.06.2025
В Брянской области наградят людей, помогавших при ликвидации ЧП с поездом
Отличившихся при ликвидации последствий ЧП с поездом в Брянской области представят к областным и федеральным наградам, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T10:26:00+03:00
2025-06-24T10:26:00+03:00
пмэф-2025
происшествия
брянская область
выгоничский район
москва
александр богомаз
ржд
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Отличившихся при ликвидации последствий ЧП с поездом в Брянской области представят к областным и федеральным наградам, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Александр Богомаз. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Следственный комитет РФ квалифицировал это как теракт. Богомаз сообщал РИА Новости, что в результате ЧП семь человек погибли, 165 пострадали. "Все, кто принимали участие (в ликвидации последствий ЧП – ред.), они были поощрены, во-первых, материально, ну и, во-вторых, многих там потом уже особо отличившихся мы, конечно, и к наградам (представим – ред.), областным наградам, федеральным наградам, все это мы сделаем", - рассказал Богомаз. Он отметил работу сотрудников МЧС, РЖД, медиков, работников транспортных и дорожных предприятий, органов власти. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250624/most-2025017324.html
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брянская область
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происшествия, брянская область, выгоничский район, москва, александр богомаз, ржд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ПМЭФ-2025, Происшествия, Брянская область, Выгоничский район, Москва, Александр Богомаз, РЖД, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Брянской области наградят людей, помогавших при ликвидации ЧП с поездом

Богомаз: помогавших при ликвидации ЧП в Брянской области представят к наградам

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОдин из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости
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Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Отличившихся при ликвидации последствий ЧП с поездом в Брянской области представят к областным и федеральным наградам, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Александр Богомаз.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Следственный комитет РФ квалифицировал это как теракт. Богомаз сообщал РИА Новости, что в результате ЧП семь человек погибли, 165 пострадали.
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"Все, кто принимали участие (в ликвидации последствий ЧП – ред.), они были поощрены, во-первых, материально, ну и, во-вторых, многих там потом уже особо отличившихся мы, конечно, и к наградам (представим – ред.), областным наградам, федеральным наградам, все это мы сделаем", - рассказал Богомаз.
Он отметил работу сотрудников МЧС, РЖД, медиков, работников транспортных и дорожных предприятий, органов власти.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025ПроисшествияБрянская областьВыгоничский районМоскваАлександр БогомазРЖДМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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