https://ria.ru/20250624/muzhestvo-2025068242.html

Праздник мужества: когда в России отмечают День ветеранов боевых действий

День ветеранов боевых действий 2025: какого числа отмечается, история и традиции

Праздник мужества: когда в России отмечают День ветеранов боевых действий

В начале июля в России отмечают День ветеранов боевых действий. В этот день вспоминают подвиги героев, поздравляют бойцов и чтят память павших воинов. Какого... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T12:40:00+03:00

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В начале июля в России отмечают День ветеранов боевых действий. В этот день вспоминают подвиги героев, поздравляют бойцов и чтят память павших воинов. Какого числа отмечается праздник: дата в 2025 году, история и традиции, в каких областях праздник имеет официальный статус — в материале РИА Новости.День ветеранов боевых действийДень ветеранов боевых действий — памятная дата, которая объединяет всех, кто принимал участие в военных конфликтах, защищая интересы и суверенитет Родины."Статус ветерана боевых действий присваивается военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск национальной гвардии и органов государственной безопасности, работникам различных ведомств, связанных с обороной страны, проходящих службу в горячих точках и участвующих в боевых столкновениях", — рассказала РИА Новости Юлия Надехина, кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и организации управления ГУУ.В мае 2025 года вступил в силу закон, согласно которому ветеранами признаются военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и бойцы добровольческих формирований, участвовавшие в отражении вооруженного вторжения на территорию России.Когда отмечаютВ России День ветеранов боевых действий ежегодно отмечается 1 июля. В 2025 году эта дата приходится на вторник.В 2009 году праздник впервые отметили в разных регионах нашей страны. Тогда же он получил второе название — День памяти и скорби ветеранов боевых действий.Этот праздник, дополняет другие государственные памятные даты и праздники:История праздникаЕще в Древнем Риме ветеранами называли опытных солдат, прошедших весь поход и разделивших триумф вместе со своими полководцами. В нашем обществе понятие "ветеран" ассоциируется, прежде всего, с участниками Великой Отечественной войны. День ветеранов боевых действий сегодня объединяет свыше двух миллионов наших сограждан, которые гордо носят статус "ветерана" и заслуживают уважения и признания наравне с ветеранами Великой Отечественной войны.По словам эксперта, отмечать День ветеранов боевых действий начали ветеранские организации в 2000-х годах. Сегодня эта инициатива активно поддерживается, в том числе депутатами Государственной Думы.Праздник стал официальным в Ленинградской области с 2022 года. В 2024 году официальный статус День ветеранов получил и в Кировской области.Традиции праздникаС каждым годом праздник становится все более популярным. Традиционные мероприятия проводятся в скверах и парках. Так, например, в Москве центром торжества становится Поклонная гора. Ветераны собираются у памятника воинам интернационалистам в парке Победы, возлагают цветы.В разных уголках нашей страны в честь праздника проходят различные массовые мероприятия, в честь ветеранов боевых действий, но, в первую очередь, этот день дает возможность встречи со своими сослуживцами и их семьями.ПоздравленияВ этот день звучат слова благодарности и уважения к тем, кто, рискуя жизнью, защищает мир и безопасность страны и чтят память тех, кто пал на полях сражений.

https://ria.ru/20250330/veteran-1894801620.html

https://ria.ru/20250217/tsivileva-1999769681.html

https://ria.ru/20250611/trudoustroystvo-2022150655.html

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общество, справки, россия, ленинградская область, государственный университет управления