https://ria.ru/20250624/muzhchina-2025021045.html

Мужчину, пострадавшего при атаке БПЛА в Красногорске, доставили в больницу

Мужчину, пострадавшего при атаке БПЛА в Красногорске, доставили в больницу - РИА Новости, 24.06.2025

Мужчину, пострадавшего при атаке БПЛА в Красногорске, доставили в больницу

Мужчина, пострадавший после атаки БПЛА в Красногорске, сейчас в больнице, им занимаются врачи, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T10:25:00+03:00

2025-06-24T10:25:00+03:00

2025-06-24T10:31:00+03:00

происшествия

красногорск

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мужчина, пострадавший после атаки БПЛА в Красногорске, сейчас в больнице, им занимаются врачи, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ранее Воробьев сообщил, что ночью беспилотник попал в жилой дом на улице Народного ополчения в Красногорске, загорелась квартира на 17-м этаже, пожарные быстро потушили огонь на площади 20 квадратных метров. Из здания, по его словам, эвакуировано около 100 человек, в том числе 30 детей. Было известно об одном пострадавшем - 34-летнем мужчине и госпитализированной беременной женщине на 29-й неделе. "Что касается пострадавших - мужчина сейчас в больнице, им занимаются врачи", - написал Воробьев в своем Telegram-канале. По словам губернатора, другие жильцы от медицинской помощи отказались. На месте дежурит служба медицины катастроф и бригада скорой помощи.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

красногорск

московская область (подмосковье)

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происшествия, красногорск, андрей воробьев, московская область (подмосковье)