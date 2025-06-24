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Мужчину, пострадавшего при атаке БПЛА в Красногорске, доставили в больницу
Мужчину, пострадавшего при атаке БПЛА в Красногорске, доставили в больницу - РИА Новости, 24.06.2025
Мужчину, пострадавшего при атаке БПЛА в Красногорске, доставили в больницу
Мужчина, пострадавший после атаки БПЛА в Красногорске, сейчас в больнице, им занимаются врачи, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T10:25:00+03:00
2025-06-24T10:25:00+03:00
2025-06-24T10:31:00+03:00
происшествия
красногорск
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мужчина, пострадавший после атаки БПЛА в Красногорске, сейчас в больнице, им занимаются врачи, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ранее Воробьев сообщил, что ночью беспилотник попал в жилой дом на улице Народного ополчения в Красногорске, загорелась квартира на 17-м этаже, пожарные быстро потушили огонь на площади 20 квадратных метров. Из здания, по его словам, эвакуировано около 100 человек, в том числе 30 детей. Было известно об одном пострадавшем - 34-летнем мужчине и госпитализированной беременной женщине на 29-й неделе. "Что касается пострадавших - мужчина сейчас в больнице, им занимаются врачи", - написал Воробьев в своем Telegram-канале. По словам губернатора, другие жильцы от медицинской помощи отказались. На месте дежурит служба медицины катастроф и бригада скорой помощи.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, красногорск, андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Происшествия, Красногорск, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)
Мужчину, пострадавшего при атаке БПЛА в Красногорске, доставили в больницу
Воробьев: мужчина, пострадавший при атаке БПЛА в Красногорске, сейчас в больнице