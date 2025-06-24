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В Калининградском заливе спасли мужчину, дрейфующего на сапборде - РИА Новости, 24.06.2025
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09:16 24.06.2025
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В Калининградском заливе спасли мужчину, дрейфующего на сапборде
В Калининградском заливе спасли мужчину, дрейфующего на сапборде - РИА Новости, 24.06.2025
В Калининградском заливе спасли мужчину, дрейфующего на сапборде
Сотрудники МЧС России спасли мужчину на сапборде в Калининградском заливе, отплывшего от берега на 4,5 километра, сообщает пресс-служба регионального ГУМЧС. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T09:16:00+03:00
2025-06-24T09:16:00+03:00
россия
калининградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 24 июн — РИА Новости. Сотрудники МЧС России спасли мужчину на сапборде в Калининградском заливе, отплывшего от берега на 4,5 километра, сообщает пресс-служба регионального ГУМЧС. "Сегодня на рассвете житель Калининградской области решил устроить заплыв в Калининградском заливе на сапборде. Однако, не рассчитав свои силы, на расстоянии около 4,5 км от берега он потерял возможность самостоятельно выбраться на сушу", - говорится в сообщении. Мужчина обратился за помощью, позвонив по номеру "112". На помощь оперативно выдвинулись сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС. Благодаря слаженным действиям пяти спасателей мужчину удалось благополучно вернуть на берег. Медицинская помощь ему не потребовалась.
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россия, калининградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, Калининградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Калининградском заливе спасли мужчину, дрейфующего на сапборде

МЧС: в Калининградском заливе спасли мужчину, дрейфующего на сапборде

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 24 июн — РИА Новости. Сотрудники МЧС России спасли мужчину на сапборде в Калининградском заливе, отплывшего от берега на 4,5 километра, сообщает пресс-служба регионального ГУМЧС.
"Сегодня на рассвете житель Калининградской области решил устроить заплыв в Калининградском заливе на сапборде. Однако, не рассчитав свои силы, на расстоянии около 4,5 км от берега он потерял возможность самостоятельно выбраться на сушу", - говорится в сообщении.
Мужчина обратился за помощью, позвонив по номеру "112". На помощь оперативно выдвинулись сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС. Благодаря слаженным действиям пяти спасателей мужчину удалось благополучно вернуть на берег. Медицинская помощь ему не потребовалась.
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