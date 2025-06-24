https://ria.ru/20250624/muzhchina-2025010127.html

В Калининградском заливе спасли мужчину, дрейфующего на сапборде

В Калининградском заливе спасли мужчину, дрейфующего на сапборде - РИА Новости, 24.06.2025

В Калининградском заливе спасли мужчину, дрейфующего на сапборде

Сотрудники МЧС России спасли мужчину на сапборде в Калининградском заливе, отплывшего от берега на 4,5 километра, сообщает пресс-служба регионального ГУМЧС. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T09:16:00+03:00

2025-06-24T09:16:00+03:00

2025-06-24T09:16:00+03:00

россия

калининградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg

КАЛИНИНГРАД, 24 июн — РИА Новости. Сотрудники МЧС России спасли мужчину на сапборде в Калининградском заливе, отплывшего от берега на 4,5 километра, сообщает пресс-служба регионального ГУМЧС. "Сегодня на рассвете житель Калининградской области решил устроить заплыв в Калининградском заливе на сапборде. Однако, не рассчитав свои силы, на расстоянии около 4,5 км от берега он потерял возможность самостоятельно выбраться на сушу", - говорится в сообщении. Мужчина обратился за помощью, позвонив по номеру "112". На помощь оперативно выдвинулись сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС. Благодаря слаженным действиям пяти спасателей мужчину удалось благополучно вернуть на берег. Медицинская помощь ему не потребовалась.

https://ria.ru/20240825/spasenie-1968359688.html

россия

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, калининградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия