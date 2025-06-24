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В Москве открылся Центральный музей казачества - РИА Новости, 24.06.2025
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Музейные маршруты России
 
12:58 24.06.2025 (обновлено: 13:14 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/muzeykazachestva-2025066634.html
В Москве открылся Центральный музей казачества
В Москве открылся Центральный музей казачества - РИА Новости, 24.06.2025
В Москве открылся Центральный музей казачества
Министр культуры России Ольга Любимова и вице-премьер РФ Татьяна Голикова приняли участие в открытии Центрального музея русского казачества, передает... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T12:58:00+03:00
2025-06-24T13:14:00+03:00
музейные маршруты россии
ольга любимова
татьяна голикова
алексей левыкин
москва
исторический музей
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова и вице-премьер РФ Татьяна Голикова приняли участие в открытии Центрального музея русского казачества, передает корреспондент РИА Новости.Торжественное открытие состоялось в Москве в старинном особняке на Большом Левшинском переулке. В нем также приняли участие генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин и атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов. Для посетителей музей начнет работу с 25 июня.&quot;Нам действительно очень серьезно и хорошо помогали. Поддержка министра культуры и министерства культуры… Для нас, действительно, самое главное, это не завершение (реконструкции здания - ред.), потому что у любого музея есть своя история. Очень много сил уходит, чтобы его сделать, создать. Только потом понимаешь, что это только начало. И вот сегодня у нас начало существования будущего музея&quot;, - сказал в ходе церемонии открытия Левыкин.Ранее он отмечал, что дату открытия музея выбирали не случайно, а символично приурочили ее ко дню Парада Победы на Красной площади 1945 года.&quot;Мы понимаем, что столетнюю историю нашей страны невозможно было бы представить без казачества. Мы будем рассказывать о быте, о том, как жили большие семьи дружные, о том, как провожали и встречали с войны, о том, как молились за победу, о том, как молились о благосостоянии нашей земли родной&quot;, - подчеркнула Любимова.Голикова добавила, что артефакты музея являются свидетельством становления и развития казачества на Руси. Главная задача музея - не просто представить их, но рассказать о традициях, подвиге российского казачества, воспитать казачью молодежь в духе патриотизма и традиционных духовно-нравственных ценностей, добавила вице-премьер.В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин в приветственном слове, которое зачитали на открытии, заявил, что сегодня казачье общество играет важную роль в жизни Москвы. Казаки ежедневно несут службу по охране общественного порядка, участвуют в обеспечении пожарной безопасности города. Он подчеркнул большой интерес москвичей к проводимым казаками культурным, спортивным, образовательным и патриотическим мероприятиям, среди которых международный фестиваль "Казачья станица Москва".В 16 залах музея представлена история всех казачьих войск Российской императорской армии. В экспозиции более 800 предметов из собрания Государственного исторического музея, из которых 22 были отреставрированы специально для показа. Впервые широкой аудитории покажут Курскую-Коренную икону Богоматери "Знамение" XVIII века. На цокольном этаже музея организовано общественное пространство: видеозал, центр казачьей культуры и многофункциональный зал.
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ольга любимова, татьяна голикова, алексей левыкин, москва, исторический музей
Музейные маршруты России, Ольга Любимова, Татьяна Голикова, Алексей Левыкин, Москва, Исторический музей
В Москве открылся Центральный музей казачества

Любимова и Голикова приняли участие в открытии Центрального музея казачества

© Фото предоставлено пресс-службой ГИМаЦентральный музей казачества
Центральный музей казачества - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМа
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова и вице-премьер РФ Татьяна Голикова приняли участие в открытии Центрального музея русского казачества, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественное открытие состоялось в Москве в старинном особняке на Большом Левшинском переулке. В нем также приняли участие генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин и атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов. Для посетителей музей начнет работу с 25 июня.
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМаЦентральный музей казачества
Центральный музей казачества - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМа
Центральный музей казачества
«

"Нам действительно очень серьезно и хорошо помогали. Поддержка министра культуры и министерства культуры… Для нас, действительно, самое главное, это не завершение (реконструкции здания - ред.), потому что у любого музея есть своя история. Очень много сил уходит, чтобы его сделать, создать. Только потом понимаешь, что это только начало. И вот сегодня у нас начало существования будущего музея", - сказал в ходе церемонии открытия Левыкин.

Ранее он отмечал, что дату открытия музея выбирали не случайно, а символично приурочили ее ко дню Парада Победы на Красной площади 1945 года.
«

"Мы понимаем, что столетнюю историю нашей страны невозможно было бы представить без казачества. Мы будем рассказывать о быте, о том, как жили большие семьи дружные, о том, как провожали и встречали с войны, о том, как молились за победу, о том, как молились о благосостоянии нашей земли родной", - подчеркнула Любимова.

Голикова добавила, что артефакты музея являются свидетельством становления и развития казачества на Руси. Главная задача музея - не просто представить их, но рассказать о традициях, подвиге российского казачества, воспитать казачью молодежь в духе патриотизма и традиционных духовно-нравственных ценностей, добавила вице-премьер.
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В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин в приветственном слове, которое зачитали на открытии, заявил, что сегодня казачье общество играет важную роль в жизни Москвы. Казаки ежедневно несут службу по охране общественного порядка, участвуют в обеспечении пожарной безопасности города. Он подчеркнул большой интерес москвичей к проводимым казаками культурным, спортивным, образовательным и патриотическим мероприятиям, среди которых международный фестиваль "Казачья станица Москва".
В 16 залах музея представлена история всех казачьих войск Российской императорской армии. В экспозиции более 800 предметов из собрания Государственного исторического музея, из которых 22 были отреставрированы специально для показа. Впервые широкой аудитории покажут Курскую-Коренную икону Богоматери "Знамение" XVIII века. На цокольном этаже музея организовано общественное пространство: видеозал, центр казачьей культуры и многофункциональный зал.
 
Музейные маршруты РоссииОльга ЛюбимоваТатьяна ГоликоваАлексей ЛевыкинМоскваИсторический музей
 
 
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