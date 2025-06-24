https://ria.ru/20250624/muzey-2025139604.html

В Москве открылся Центральный музей российского казачества

В Москве открылся Центральный музей российского казачества - РИА Новости, 24.06.2025

В Москве открылся Центральный музей российского казачества

В Москве состоялось официальное открытие Центрального музея российского казачества, который стал частью комплекса Государственного исторического музея. Дата... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T17:02:00+03:00

2025-06-24T17:02:00+03:00

2025-06-24T17:02:00+03:00

российское казачество

российское казачество

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Москве состоялось официальное открытие Центрального музея российского казачества, который стал частью комплекса Государственного исторического музея. Дата выбрана неслучайно – событие приурочили к Параду Победы на Красной площади 24 июня 1945 года, сообщает портал "Российское казачество". Мероприятие началось с приветственного слова Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой. Она подчеркнула символичность открытия Центрального музея российского казачества, которое состоялось в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Год защитника Отечества."Это подчеркивает суть казачества: служение Отечеству – от смелых подвигов Ермака до победоносных сражений в Великой Отечественной войне и сегодняшнего участия казаков в специальной военной операции", – сказала Голикова.Заместитель Председателя Правительства РФ отметила, что музей – это не просто артефакты, а свидетельство становления и развития казачества на Руси."И конечно, наша главная задача не просто эти артефакты представить, но и рассказать о традициях, подвиге российского казачества, воспитать казачью молодежь в духе патриотизма и традиционных духовно-нравственных ценностей", – отметила Голикова.Также к участникам обратилась министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. Она подчеркнула, что музей – это сокровищница, а история нашей страны неразрывно связана с казачеством."В данной ситуации мы говорим о казачестве, и мы понимаем, что столетиями историю нашей страны невозможно было бы себе представить без казачества", – сказала она.Экспозиция нового музея размещена в 16 залах и составляет более 800 предметов из собрания ГИМ по самым разнообразным темам, связанным с историей казачества, – персональные казачьи награды, оружие, униформа, знамена, коллекция живописи и многое другое.Кроме того, специально для показа были отреставрированы 22 предмета, которые впервые будут представлены широкой аудитории, – портрет атамана Войска Донского Андриана Денисова, чекмень генерала пешей и конной артиллерии Черноморского казачьего войска, халат бурятских казачьих полков Карацайского отделения, Курская-Коренная икона Божией Матери "Знамение" XVIII века."Трудно было бы себе представить, что в кратчайшие сроки наши коллеги из Государственного исторического музея вместе с нашими общественными организациями, с людьми, которые берегут традиции казачества, полностью их знают, создадут уникальное пространство для всех нас", – отметила министр культуры РФ.В ходе открытия нового музея состоялась церемония освящения здания, которое провел председатель Синодального комитета Русской православной церкви по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл."Этот день открытия удивительно совпал с днем памяти Апостола Варфоломея – одного из 12 апостолов Христа. Апостол Варфоломей – покровитель нашего Терского казачьего войска", – рассказал митрополит Ставропольский и Невинномысский.Затем на мероприятие прибыл председатель Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества, помощник Президента Российской Федерации Дмитрий Миронов. Он напомнил, что потомки казаков, участвовавших в Великой Отечественной войне, 9 мая прошли в составе парадных расчетов по Красной площади."Очень важно, что сотрудники Государственного исторического музея в своих экспозициях сохранили главную идею – идею того, что российское казачество и его становление связано с историей нашей великой России", – отметил Миронов.Также Дмитрий Миронов выразил уверенность, что музей станет новой точкой притяжения для дальнейшего развития и укрепления российского казачества."Сегодня уже началась работа с Всероссийским казачьим обществом, казаками, учениками, кадетами по ознакомлению с экспозицией музея", – подчеркнул он.Кроме того, с приветственной речью к собравшимся обратился специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов, который отметил, что казачество является неотъемлемой частью истории, культуры и традиций нашей страны."Это важный просветительский, культурный, исторический проект, который создан по поручению и по решению нашего Президента за короткий срок. То, что музей создан в таком особняке, в историческом центре Москвы, – это очень хорошо", – сказал Сергей Иванов.Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов назвал сегодняшний день историческим и долгожданным событием, а также поблагодарил от имени всех казаков Президента России Владимира Путина за решение создать музей российского казачества."Я уверен, что у нас все получится. Служим Отечеству, казачеству и вере православной. С Богом, с праздником!" – резюмировал атаман ВсКО.В завершение генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин объявил музей открытым. Уже завтра его могут посетить все желающие.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российское казачество, татьяна голикова, ольга любимова, сергей иванов (политик), дмитрий миронов, москва