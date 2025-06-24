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Государственный музей-заповедник "Царское Село"

Государственный музей-заповедник "Царское Село" - РИА Новости, 24.06.2025

Государственный музей-заповедник "Царское Село"

Государственный музей-заповедник "Царское Село" – архитектурно-парковый ансамбль XVIII – начала XX веков, расположенный в городе Пушкин (входит в Пушкинский... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T00:33:00+03:00

2025-06-24T00:33:00+03:00

2025-06-24T00:33:00+03:00

справки

царское село

пушкин

пушкинский район (московская область)

александр i

петр i

елизавета петровна (императрица)

юнеско

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Государственный музей-заповедник "Царское Село" – архитектурно-парковый ансамбль XVIII – начала XX веков, расположенный в городе Пушкин (входит в Пушкинский район Санкт-Петербурга; до 1918 года – Царское Село, до 1937 года – Детское Село, был переименован в память 100-летия со дня смерти Александра Пушкина). В 1702 году в ходе Северной войны русскими войсками были отвоеваны у шведов территории у берегов Невы, когда-то входившие в состав Древнерусского государства. В это время на землях будущего Царского Села находилась небольшая шведская усадьба, называвшаяся Сарская мыза ("возвышенное место"). В 1707 году мыза была передана во владение генерал-губернатора освобожденного края Александра Меншикова и стала именоваться Сарским Селом. Светлейший князь стал вести здесь планомерное хозяйство и заселил усадьбу и окрестности артелями плотников и пашенными крестьянами. Однако 24 июня 1710 года Петр I подарил эти земли "с принадлежащими к ним деревнями, со крестьяны и со всеми угодьи" своей будущей жене Екатерине Алексеевне (будущая императрица Екатерина I), включив их в разряд дворцовых земель. Этот день является датой основания Царского Села.В 1717 году под руководством архитектора Иоганна Фридриха Браунштейна началось возведение первого царского дворца – "каменных палат о 16 светлицах", Изменения коснулись и название местности – Сарское Село было переименовано в Царское Село.Строительство продолжалось до 1724 года. Тогда же, еще при жизни Петра I, Екатерина Алексеевна заложила в Царском Селе небольшой парк, расположившийся на трех уступах перед дворцом и названный впоследствии Старым садом. В парке посадили ольховые рощи и заложили еловые аллеи, плодовый сад, устроили парники и оранжереи. На третьем уступе были устроены Зеркальные пруды, а на речке Вангазе, стекавшей с холма, – еще два пруда: Верхний (Большой) и Мельничный, позже вошедший в систему Каскадных, или Нижних, прудов. Неподалеку от дворца был устроен Зверинец, где в естественных условиях содержались животные для охоты. Такое расширение привело к появлению новых деревень, а также слободы, где жили дворцовые служащие, число которых росло.С 1727 года Царское Село перешло во владение цесаревны Елизаветы Петровны. Однако, стесненная в средствах, она не имела больших возможностей для перестройки и расширения поместья и ограничивалась несущественными переделками и необходимым текущим ремонтом.В 1741 году в истории Царского Села начался новый этап в связи с восшествием на престол Елизаветы Петровны, которая решила превратить небольшое имение в парадную императорскую резиденцию, ничем не уступающую в роскоши и великолепии дворцам европейских монархов.В 1742 году императрица поручила архитектору Михаилу Земцову составить проект перестройки и увеличения здания, вписав в него Царскосельский дворец (впоследствии Большой Царскосельский дворец, с 1910 года – Екатерининский дворец). Однако смерть зодчего помешала воплощению замысла. Уже в 1743 году был утвержден новый вариант, созданный архитекторами Андреем Квасовым и Саввой Чевакинским на основе проекта их предшественника.К 1748 года, когда строительство дворца практически закончилось, императрица сочла его недостаточно роскошным и удобным, и уже в 1749 году начались работы по переустройству здания. В 1752 году последовал указ о новой реконструкции, порученной архитектору Бартоломео Франческо Растрелли, в результате которой дворец был перестроен практически полностью. Все работы были закончены в 1756 году – дворец, возведенный в стиле барокко, поражал своими размерами и богатством декора. В одном из его залов появилась Янтарная комната, в которой разместились янтарные панно, подаренные Петру I прусским королем Фридрихом Вильгельмом I.Переустройству подвергся сад перед дворцом – он был расширен, перепланирован и украшен скульптурой. Растрелли спроектировал павильоны Эрмитаж и Грот, Большой пруд с расположенным на острове люстгаузом (увеселительным павильоном) приобрел форму шестиугольника и был обведен аллеями.В годы царствования Елизаветы Петровны был разбит регулярный Новый сад на месте Зверинца: была насыпана гора Парнас, построен центральный парковый павильон Монбижу (перестроен в первой половине XIX века в павильон Арсенал). Сад был разделен аллеей и широкой просекой на четыре равных квадрата со сторонами по 200 метров, вокруг которых был создан Крестовый канал. С приходом к власти Екатерины II дворец продолжил перестраиваться, преображаясь уже в соответствии с новым архитектурным стилем – классицизмом. К работам были привлечены зодчий Василий Неелов и шотландский архитектор Чарлз Камерон. К дворцу были пристроены два трехэтажных флигеля – Церковный и Зубовский, а также Великокняжеский флигель, двухэтажный комплекс терм с "Холодными банями" и "Агатовыми комнатами", Камероновой галереей и др. Вдоль границы Старого сада до самых Нижних прудов протянулся Продольный (Каскадный) канал с 12 плотинами. На территории к югу от дворца и вокруг Большого пруда был разбит пейзажный парк в английском стиле. Оказавшийся частью нового парка, Большой пруд подвергся перепланировке и был превращен в озеро; прямоугольные очертания Нижних прудов также были смягчены. В честь российских побед в русско-турецких войнах в 1770-1780-х годах в парке были воздвигнуты Башня-руина, Чесменская, Морейская, Крымская колонны, Кагульский обелиск, Турецкий киоск и Турецкий каскад.В XIX веке история дворца была связана прежде всего с именами Александра I и Александра II.В 1811 году по приказу Александра I архитектор Василий Стасов перестроил Великокняжеский флигель для размещения в нем Императорского лицея. Среди воспитанников лицея значился Александр Пушкин. В 1817 году зодчий создал Парадный кабинет и несколько смежных с ним комнат, оформленных в модном в то время стиле ампир и посвященных победам русской армии в Отечественной войне 1812 года. В это же время проводились работы по благоустройству Нового парка.При Александре II дворец, помимо обновления интерьеров отдельных залов, получил в свое убранство Парадную лестницу, которая была создана в 1860-1863 годах архитектором Ипполитом Монигетти в стиле "второго рококо".Также велось парковое строительство: в начале XIX века к числу памятников русской славы прибавились ворота "Любезным моим сослуживцам", посвященные победе над Наполеоном, а в середине столетия ансамбль Екатерининского парка был завершен павильоном Турецкая баня. В 1865 году на лугу перед южным фасадом Зубовского флигеля был устроен Собственный императорский садик с большим мраморным фонтаном и Перголой – верандой в итальянском стиле.В 1792 году по распоряжению Екатерины II был заложен Новый Царскосельский (впоследствии – Александровский) дворец, который стал подарком к бракосочетанию ее любимого внука, великого князя Александра Павловича (будущего императора Александра I) с великой княжной Елизаветой Алексеевной.Архитектурный проект, разработанный по классическим канонам, принадлежал итальянскому архитектору Джакомо Кваренги; работы по сооружению дворца, которые были окончены к 1796 году, велись под наблюдением зодчего Неелова. По замыслу последнего вокруг дворца разбили пейзажный парк, вырыли в нем три пруда (впоследствии Детский, Кухонный и Фасадный пруды). В последующие десятилетия парк расширялся – на его новой территории высадили тысячи лиственных деревьев, на открытых пространствах распланировали луга. Кроме того, был построен ряд павильонов в неоготическом стиле: Арсенал, Шапель и др. В начале XXвека в стиле модерн и в неорусском стиле возведены: комплекс императорского гаража, Ратная палата, так называемый Федоровский городок, комплекс казарм императорского конвоя.К территории пейзажного парка Александровского дворца примыкает Баболовский парк, где по велению Екатерины II был выстроен в 1780-х годах Баболовский дворец и разбит пейзажный сад. При Александре I дворец был перестроен для размещения в нем огромной ванны из полированного гранита, высотой пять метров и диаметром шесть метров. Она была вытесана из единого блока камня мастерами петербургской артели Самсона Суханова. В царствование Николая I работы по формированию Баболовского парка были продолжены. Само же название – Баболовский парк – впервые появилось в 1844 году. Однако в то время употреблялись и другие названия – Малый парк, 7-я часть Нового парка. Новая жизнь для царскосельского архитектурно-паркового ансамбля началась после Февральской революции 1917 года. Уже в мае вышел приказ о создании Художественно-исторических комиссий для работы в пригородных дворцах "для приема, регистрации и систематизации как с художественной, так и с хозяйственной стороны всех движимых и недвижимых имуществ бывших Дворцовых Управлений". В Царском Селе главной задачей комиссии, которую возглавил архитектор Георгий Лукомский, стало составление новых описей (на основе подобных документов 1860-х и 1910-х годов), которые, по сути, стали первыми музейными инвентарными книгами и каталогами. Важной составляющей этой масштабной и чрезвычайно трудоемкой работы было создание фотографий наиболее ценных предметов и дворцовых интерьеров.После Октябрьской революции ансамбль был превращен в музей – 9 июня 1918 года первых экскурсантов принял Екатерининский дворец, 23 июня – парадные залы Александровского дворца и парковые павильоны. В Баболовском дворце разместили коллекцию мебели 1830-1840 годов.В годы Великой Отечественной войны архитектурно-парковый ансамбль бывшей императорской резиденции значительно пострадал. Екатерининский дворец, в течение 28 месяцев находившийся на оккупированной территории, к 1944 году превратился в обгоревшие руины. Весь ансамбль Баболовского парка был почти полностью уничтожен. Многие предметы искусства и интерьера были расхищены, включая знаменитую Янтарную комнату. В парках, изрытых траншеями и блиндажами, были разрушены мосты, плотины, дамбы и каскады.Реставрационно-восстановительные работы в музее-заповеднике начались в 1950-х годах и продолжаются в настоящем времени. Архитекторы и реставраторы воссоздают наследие прошлого, применяя традиционные материалы и технологии позолотных, камнерезных, лепных и других работ мастеров XVIII-XIX веков. Бесценным материалом при реставрации стали цветные снимки интерьеров Екатерининского дворца и личных комнат царской семьи в Александровском дворце, сделанные в 1917 году фотографом Андреем Зеестом.Первые залы Екатерининского дворца открылись для посетителей в 1959 году. За последние годы отреставрированы Лионский зал и церковь Воскресения Христова Екатерининского дворца, личные апартаменты Николая II и Александры Федоровны в Александровском дворце, павильоны Арсенал и Шапель, "Агатовые комнаты" павильона "Холодная баня", Ратная палата. В 2003 году открылась воссозданная Янтарная комната.Сегодня музей-заповедник "Царское Село" – это три дворца, три парка, десятки павильонов. Его фонды насчитывают свыше 56 тысяч единиц хранения, и коллекция постоянно пополняется.В 1983 году дворцам и паркам, входящим в ансамбль "Царского Села", был присвоен статус заповедника. В 1990 году музей-заповедник "Царское Село" в составе исторического центра города Пушкина включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1995 года "Царское Село" вошло в перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения, а в 1997 году – в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

царское село

пушкин

пушкинский район (московская область)

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справки, царское село, пушкин, пушкинский район (московская область), александр i, петр i, елизавета петровна (императрица), юнеско