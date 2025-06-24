https://ria.ru/20250624/muzey-2024841861.html
Государственный музей-заповедник "Царское Село"
Государственный музей-заповедник "Царское Село" - РИА Новости, 24.06.2025
Государственный музей-заповедник "Царское Село"
Государственный музей-заповедник "Царское Село" – архитектурно-парковый ансамбль XVIII – начала XX веков, расположенный в городе Пушкин (входит в Пушкинский... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T00:33:00+03:00
2025-06-24T00:33:00+03:00
2025-06-24T00:33:00+03:00
справки
царское село
пушкин
пушкинский район (московская область)
александр i
петр i
елизавета петровна (императрица)
юнеско
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572107058_0:169:3041:1880_1920x0_80_0_0_e166eda25e67e8b2a836cb3294ef77e6.jpg
Государственный музей-заповедник "Царское Село" – архитектурно-парковый ансамбль XVIII – начала XX веков, расположенный в городе Пушкин (входит в Пушкинский район Санкт-Петербурга; до 1918 года – Царское Село, до 1937 года – Детское Село, был переименован в память 100-летия со дня смерти Александра Пушкина). В 1702 году в ходе Северной войны русскими войсками были отвоеваны у шведов территории у берегов Невы, когда-то входившие в состав Древнерусского государства. В это время на землях будущего Царского Села находилась небольшая шведская усадьба, называвшаяся Сарская мыза ("возвышенное место"). В 1707 году мыза была передана во владение генерал-губернатора освобожденного края Александра Меншикова и стала именоваться Сарским Селом. Светлейший князь стал вести здесь планомерное хозяйство и заселил усадьбу и окрестности артелями плотников и пашенными крестьянами. Однако 24 июня 1710 года Петр I подарил эти земли "с принадлежащими к ним деревнями, со крестьяны и со всеми угодьи" своей будущей жене Екатерине Алексеевне (будущая императрица Екатерина I), включив их в разряд дворцовых земель. Этот день является датой основания Царского Села.В 1717 году под руководством архитектора Иоганна Фридриха Браунштейна началось возведение первого царского дворца – "каменных палат о 16 светлицах", Изменения коснулись и название местности – Сарское Село было переименовано в Царское Село.Строительство продолжалось до 1724 года. Тогда же, еще при жизни Петра I, Екатерина Алексеевна заложила в Царском Селе небольшой парк, расположившийся на трех уступах перед дворцом и названный впоследствии Старым садом. В парке посадили ольховые рощи и заложили еловые аллеи, плодовый сад, устроили парники и оранжереи. На третьем уступе были устроены Зеркальные пруды, а на речке Вангазе, стекавшей с холма, – еще два пруда: Верхний (Большой) и Мельничный, позже вошедший в систему Каскадных, или Нижних, прудов. Неподалеку от дворца был устроен Зверинец, где в естественных условиях содержались животные для охоты. Такое расширение привело к появлению новых деревень, а также слободы, где жили дворцовые служащие, число которых росло.С 1727 года Царское Село перешло во владение цесаревны Елизаветы Петровны. Однако, стесненная в средствах, она не имела больших возможностей для перестройки и расширения поместья и ограничивалась несущественными переделками и необходимым текущим ремонтом.В 1741 году в истории Царского Села начался новый этап в связи с восшествием на престол Елизаветы Петровны, которая решила превратить небольшое имение в парадную императорскую резиденцию, ничем не уступающую в роскоши и великолепии дворцам европейских монархов.В 1742 году императрица поручила архитектору Михаилу Земцову составить проект перестройки и увеличения здания, вписав в него Царскосельский дворец (впоследствии Большой Царскосельский дворец, с 1910 года – Екатерининский дворец). Однако смерть зодчего помешала воплощению замысла. Уже в 1743 году был утвержден новый вариант, созданный архитекторами Андреем Квасовым и Саввой Чевакинским на основе проекта их предшественника.К 1748 года, когда строительство дворца практически закончилось, императрица сочла его недостаточно роскошным и удобным, и уже в 1749 году начались работы по переустройству здания. В 1752 году последовал указ о новой реконструкции, порученной архитектору Бартоломео Франческо Растрелли, в результате которой дворец был перестроен практически полностью. Все работы были закончены в 1756 году – дворец, возведенный в стиле барокко, поражал своими размерами и богатством декора. В одном из его залов появилась Янтарная комната, в которой разместились янтарные панно, подаренные Петру I прусским королем Фридрихом Вильгельмом I.Переустройству подвергся сад перед дворцом – он был расширен, перепланирован и украшен скульптурой. Растрелли спроектировал павильоны Эрмитаж и Грот, Большой пруд с расположенным на острове люстгаузом (увеселительным павильоном) приобрел форму шестиугольника и был обведен аллеями.В годы царствования Елизаветы Петровны был разбит регулярный Новый сад на месте Зверинца: была насыпана гора Парнас, построен центральный парковый павильон Монбижу (перестроен в первой половине XIX века в павильон Арсенал). Сад был разделен аллеей и широкой просекой на четыре равных квадрата со сторонами по 200 метров, вокруг которых был создан Крестовый канал. С приходом к власти Екатерины II дворец продолжил перестраиваться, преображаясь уже в соответствии с новым архитектурным стилем – классицизмом. К работам были привлечены зодчий Василий Неелов и шотландский архитектор Чарлз Камерон. К дворцу были пристроены два трехэтажных флигеля – Церковный и Зубовский, а также Великокняжеский флигель, двухэтажный комплекс терм с "Холодными банями" и "Агатовыми комнатами", Камероновой галереей и др. Вдоль границы Старого сада до самых Нижних прудов протянулся Продольный (Каскадный) канал с 12 плотинами. На территории к югу от дворца и вокруг Большого пруда был разбит пейзажный парк в английском стиле. Оказавшийся частью нового парка, Большой пруд подвергся перепланировке и был превращен в озеро; прямоугольные очертания Нижних прудов также были смягчены. В честь российских побед в русско-турецких войнах в 1770-1780-х годах в парке были воздвигнуты Башня-руина, Чесменская, Морейская, Крымская колонны, Кагульский обелиск, Турецкий киоск и Турецкий каскад.В XIX веке история дворца была связана прежде всего с именами Александра I и Александра II.В 1811 году по приказу Александра I архитектор Василий Стасов перестроил Великокняжеский флигель для размещения в нем Императорского лицея. Среди воспитанников лицея значился Александр Пушкин. В 1817 году зодчий создал Парадный кабинет и несколько смежных с ним комнат, оформленных в модном в то время стиле ампир и посвященных победам русской армии в Отечественной войне 1812 года. В это же время проводились работы по благоустройству Нового парка.При Александре II дворец, помимо обновления интерьеров отдельных залов, получил в свое убранство Парадную лестницу, которая была создана в 1860-1863 годах архитектором Ипполитом Монигетти в стиле "второго рококо".Также велось парковое строительство: в начале XIX века к числу памятников русской славы прибавились ворота "Любезным моим сослуживцам", посвященные победе над Наполеоном, а в середине столетия ансамбль Екатерининского парка был завершен павильоном Турецкая баня. В 1865 году на лугу перед южным фасадом Зубовского флигеля был устроен Собственный императорский садик с большим мраморным фонтаном и Перголой – верандой в итальянском стиле.В 1792 году по распоряжению Екатерины II был заложен Новый Царскосельский (впоследствии – Александровский) дворец, который стал подарком к бракосочетанию ее любимого внука, великого князя Александра Павловича (будущего императора Александра I) с великой княжной Елизаветой Алексеевной.Архитектурный проект, разработанный по классическим канонам, принадлежал итальянскому архитектору Джакомо Кваренги; работы по сооружению дворца, которые были окончены к 1796 году, велись под наблюдением зодчего Неелова. По замыслу последнего вокруг дворца разбили пейзажный парк, вырыли в нем три пруда (впоследствии Детский, Кухонный и Фасадный пруды). В последующие десятилетия парк расширялся – на его новой территории высадили тысячи лиственных деревьев, на открытых пространствах распланировали луга. Кроме того, был построен ряд павильонов в неоготическом стиле: Арсенал, Шапель и др. В начале XXвека в стиле модерн и в неорусском стиле возведены: комплекс императорского гаража, Ратная палата, так называемый Федоровский городок, комплекс казарм императорского конвоя.К территории пейзажного парка Александровского дворца примыкает Баболовский парк, где по велению Екатерины II был выстроен в 1780-х годах Баболовский дворец и разбит пейзажный сад. При Александре I дворец был перестроен для размещения в нем огромной ванны из полированного гранита, высотой пять метров и диаметром шесть метров. Она была вытесана из единого блока камня мастерами петербургской артели Самсона Суханова. В царствование Николая I работы по формированию Баболовского парка были продолжены. Само же название – Баболовский парк – впервые появилось в 1844 году. Однако в то время употреблялись и другие названия – Малый парк, 7-я часть Нового парка. Новая жизнь для царскосельского архитектурно-паркового ансамбля началась после Февральской революции 1917 года. Уже в мае вышел приказ о создании Художественно-исторических комиссий для работы в пригородных дворцах "для приема, регистрации и систематизации как с художественной, так и с хозяйственной стороны всех движимых и недвижимых имуществ бывших Дворцовых Управлений". В Царском Селе главной задачей комиссии, которую возглавил архитектор Георгий Лукомский, стало составление новых описей (на основе подобных документов 1860-х и 1910-х годов), которые, по сути, стали первыми музейными инвентарными книгами и каталогами. Важной составляющей этой масштабной и чрезвычайно трудоемкой работы было создание фотографий наиболее ценных предметов и дворцовых интерьеров.После Октябрьской революции ансамбль был превращен в музей – 9 июня 1918 года первых экскурсантов принял Екатерининский дворец, 23 июня – парадные залы Александровского дворца и парковые павильоны. В Баболовском дворце разместили коллекцию мебели 1830-1840 годов.В годы Великой Отечественной войны архитектурно-парковый ансамбль бывшей императорской резиденции значительно пострадал. Екатерининский дворец, в течение 28 месяцев находившийся на оккупированной территории, к 1944 году превратился в обгоревшие руины. Весь ансамбль Баболовского парка был почти полностью уничтожен. Многие предметы искусства и интерьера были расхищены, включая знаменитую Янтарную комнату. В парках, изрытых траншеями и блиндажами, были разрушены мосты, плотины, дамбы и каскады.Реставрационно-восстановительные работы в музее-заповеднике начались в 1950-х годах и продолжаются в настоящем времени. Архитекторы и реставраторы воссоздают наследие прошлого, применяя традиционные материалы и технологии позолотных, камнерезных, лепных и других работ мастеров XVIII-XIX веков. Бесценным материалом при реставрации стали цветные снимки интерьеров Екатерининского дворца и личных комнат царской семьи в Александровском дворце, сделанные в 1917 году фотографом Андреем Зеестом.Первые залы Екатерининского дворца открылись для посетителей в 1959 году. За последние годы отреставрированы Лионский зал и церковь Воскресения Христова Екатерининского дворца, личные апартаменты Николая II и Александры Федоровны в Александровском дворце, павильоны Арсенал и Шапель, "Агатовые комнаты" павильона "Холодная баня", Ратная палата. В 2003 году открылась воссозданная Янтарная комната.Сегодня музей-заповедник "Царское Село" – это три дворца, три парка, десятки павильонов. Его фонды насчитывают свыше 56 тысяч единиц хранения, и коллекция постоянно пополняется.В 1983 году дворцам и паркам, входящим в ансамбль "Царского Села", был присвоен статус заповедника. В 1990 году музей-заповедник "Царское Село" в составе исторического центра города Пушкина включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1995 года "Царское Село" вошло в перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения, а в 1997 году – в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
царское село
пушкин
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справки, царское село, пушкин, пушкинский район (московская область), александр i, петр i, елизавета петровна (императрица), юнеско
Справки, Царское Село, Пушкин, Пушкинский район (Московская область), Александр I, Петр I, Елизавета Петровна (императрица), ЮНЕСКО
Государственный музей-заповедник "Царское Село
" – архитектурно-парковый ансамбль XVIII – начала XX веков, расположенный в городе Пушкин (входит в Пушкинский район Санкт-Петербурга; до 1918 года – Царское Село, до 1937 года – Детское Село, был переименован в память 100-летия со дня смерти Александра Пушкина).
В 1702 году в ходе Северной войны русскими войсками были отвоеваны у шведов
территории у берегов Невы, когда-то входившие в состав Древнерусского государства. В это время на землях будущего Царского Села находилась небольшая шведская усадьба
, называвшаяся Сарская мыза ("возвышенное место"). В 1707 году мыза была передана во владение генерал-губернатора освобожденного края Александра Меншикова и стала именоваться Сарским Селом. Светлейший князь стал вести здесь планомерное хозяйство и заселил усадьбу и окрестности артелями плотников и пашенными крестьянами. Однако 24 июня 1710 года Петр I подарил эти земли "с принадлежащими к ним деревнями, со крестьяны и со всеми угодьи" своей будущей жене Екатерине Алексеевне (будущая императрица Екатерина I), включив их в разряд дворцовых земель. Этот день является датой основания Царского Села.
В 1717 году под руководством архитектора Иоганна Фридриха Браунштейна
началось возведение первого царского дворца
– "каменных палат о 16 светлицах", Изменения коснулись и название местности – Сарское Село было переименовано в Царское Село.
Строительство продолжалось до 1724 года
. Тогда же, еще при жизни Петра I, Екатерина Алексеевна заложила в Царском Селе небольшой парк, расположившийся на трех уступах перед дворцом и названный впоследствии Старым садом. В парке посадили ольховые рощи и заложили еловые аллеи, плодовый сад, устроили парники и оранжереи. На третьем уступе были устроены Зеркальные пруды, а на речке Вангазе, стекавшей с холма, – еще два пруда: Верхний (Большой) и Мельничный, позже вошедший в систему Каскадных, или Нижних, прудов. Неподалеку от дворца был устроен Зверинец, где в естественных условиях содержались животные для охоты. Такое расширение привело к появлению новых деревень, а также слободы, где жили дворцовые служащие, число которых росло.
С 1727 года Царское Село перешло во владение цесаревны Елизаветы Петровны. Однако, стесненная в средствах, она не имела больших возможностей для перестройки и расширения поместья и ограничивалась несущественными переделками и необходимым текущим ремонтом.
В 1741 году в истории Царского Села начался новый этап в связи с восшествием на престол Елизаветы Петровны, которая решила превратить небольшое имение в парадную императорскую резиденцию, ничем не уступающую в роскоши и великолепии дворцам европейских монархов.
В 1742 году императрица поручила архитектору Михаилу Земцову
составить проект перестройки и увеличения здания, вписав в него Царскосельский дворец (впоследствии Большой Царскосельский дворец, с 1910 года – Екатерининский дворец). Однако смерть зодчего помешала воплощению замысла. Уже в 1743 году был утвержден новый вариант, созданный архитекторами Андреем Квасовым и Саввой Чевакинским на основе проекта их предшественника.
К 1748 года, когда строительство дворца практически закончилось, императрица сочла его недостаточно роскошным и удобным, и уже в 1749 году начались работы по переустройству здания. В 1752 году последовал указ о новой реконструкции, порученной архитектору Бартоломео Франческо Растрелли, в результате которой дворец был перестроен практически полностью. Все работы были закончены в 1756 году – дворец, возведенный в стиле барокко, поражал своими размерами и богатством декора. В одном из его залов появилась Янтарная комната, в которой разместились янтарные панно, подаренные Петру I прусским королем Фридрихом Вильгельмом I.
Переустройству подвергся сад перед дворцом – он был расширен, перепланирован и украшен скульптурой. Растрелли спроектировал павильоны Эрмитаж и Грот, Большой пруд с расположенным на острове люстгаузом (увеселительным павильоном) приобрел форму шестиугольника и был обведен аллеями.
В годы царствования Елизаветы Петровны был разбит регулярный Новый сад
на месте Зверинца: была насыпана гора Парнас, построен центральный парковый павильон Монбижу (перестроен в первой половине XIX века в павильон Арсенал). Сад был разделен аллеей и широкой просекой на четыре равных квадрата со сторонами по 200 метров, вокруг которых был создан Крестовый канал
.
С приходом к власти Екатерины II дворец продолжил перестраиваться, преображаясь уже в соответствии с новым архитектурным стилем – классицизмом. К работам были привлечены зодчий Василий Неелов и шотландский архитектор Чарлз Камерон. К дворцу были пристроены два трехэтажных флигеля – Церковный и Зубовский, а также Великокняжеский флигель, двухэтажный комплекс терм с "Холодными банями" и "Агатовыми комнатами", Камероновой галереей и др. Вдоль границы Старого сада до самых Нижних прудов протянулся Продольный (Каскадный) канал с 12 плотинами. На территории к югу от дворца и вокруг Большого пруда был разбит пейзажный парк в английском стиле. Оказавшийся частью нового парка, Большой пруд подвергся перепланировке и был превращен в озеро; прямоугольные очертания Нижних прудов также были смягчены. В честь российских побед в русско-турецких войнах в 1770-1780-х годах в парке были воздвигнуты Башня-руина, Чесменская, Морейская, Крымская колонны, Кагульский обелиск, Турецкий киоск и Турецкий каскад.
В XIX веке история дворца была связана прежде всего с именами Александра I и Александра II.
В 1811 году по приказу Александра I архитектор Василий Стасов
перестроил Великокняжеский флигель для размещения в нем Императорского лицея. Среди воспитанников лицея значился Александр Пушкин.
В 1817 году зодчий создал Парадный кабинет и несколько смежных с ним комнат, оформленных в модном в то время стиле ампир и посвященных победам русской армии в Отечественной войне 1812 года. В это же время проводились работы по благоустройству Нового парка.
При Александре II дворец, помимо обновления интерьеров отдельных залов, получил в свое убранство Парадную лестницу, которая была создана в 1860-1863 годах архитектором Ипполитом Монигетти в стиле "второго рококо".
Также велось парковое строительство: в начале XIX века к числу памятников русской славы прибавились ворота "Любезным моим сослуживцам", посвященные победе над Наполеоном, а в середине столетия ансамбль Екатерининского парка был завершен павильоном Турецкая баня. В 1865 году на лугу перед южным фасадом Зубовского флигеля был устроен Собственный императорский садик с большим мраморным фонтаном и Перголой – верандой в итальянском стиле.
В 1792 году по распоряжению Екатерины II был заложен Новый Царскосельский (впоследствии – Александровский) дворец, который стал подарком к бракосочетанию ее любимого внука, великого князя Александра Павловича (будущего императора Александра I) с великой княжной Елизаветой Алексеевной.
Архитектурный проект, разработанный по классическим канонам, принадлежал итальянскому архитектору Джакомо Кваренги; работы по сооружению дворца, которые были окончены к 1796 году, велись под наблюдением зодчего Неелова. По замыслу последнего вокруг дворца разбили пейзажный парк, вырыли в нем три пруда (впоследствии Детский, Кухонный и Фасадный пруды). В последующие десятилетия парк расширялся – на его новой территории высадили тысячи лиственных деревьев, на открытых пространствах распланировали луга. Кроме того, был построен ряд павильонов в неоготическом стиле: Арсенал, Шапель и др. В начале XXвека в стиле модерн и в неорусском стиле возведены: комплекс императорского гаража, Ратная палата, так называемый Федоровский городок, комплекс казарм императорского конвоя.
К территории пейзажного парка Александровского дворца примыкает Баболовский парк, где по велению Екатерины II был выстроен в 1780-х годах Баболовский дворец и разбит пейзажный сад. При Александре I дворец был перестроен для размещения в нем огромной ванны из полированного гранита, высотой пять метров и диаметром шесть метров. Она была вытесана из единого блока камня мастерами петербургской артели Самсона Суханова. В царствование Николая I работы по формированию Баболовского парка были продолжены. Само же название – Баболовский парк
– впервые появилось в 1844 году. Однако в то время употреблялись и другие названия – Малый парк, 7-я часть Нового парка.
Новая жизнь для царскосельского архитектурно-паркового ансамбля началась после Февральской революции 1917 года. Уже в мае вышел приказ о создании Художественно-исторических комиссий для работы в пригородных дворцах "для приема, регистрации и систематизации как с художественной, так и с хозяйственной стороны всех движимых и недвижимых имуществ бывших Дворцовых Управлений". В Царском Селе главной задачей комиссии, которую возглавил архитектор Георгий Лукомский, стало составление новых описей (на основе подобных документов 1860-х и 1910-х годов), которые, по сути, стали первыми музейными инвентарными книгами и каталогами. Важной составляющей этой масштабной и чрезвычайно трудоемкой работы было создание фотографий наиболее ценных предметов и дворцовых интерьеров.
После Октябрьской революции ансамбль был превращен в музей
– 9 июня 1918 года первых экскурсантов принял Екатерининский дворец, 23 июня – парадные залы Александровского дворца и парковые павильоны. В Баболовском дворце разместили коллекцию мебели 1830-1840 годов.
В годы Великой Отечественной войны архитектурно-парковый ансамбль бывшей императорской резиденции значительно пострадал. Екатерининский дворец, в течение 28 месяцев находившийся на оккупированной территории, к 1944 году превратился в обгоревшие руины. Весь ансамбль Баболовского парка был почти полностью уничтожен. Многие предметы искусства и интерьера были расхищены, включая знаменитую Янтарную комнату
. В парках, изрытых траншеями и блиндажами, были разрушены мосты, плотины, дамбы и каскады.
Реставрационно-восстановительные работы в музее-заповеднике начались в 1950-х годах и продолжаются в настоящем времени. Архитекторы и реставраторы воссоздают наследие прошлого, применяя традиционные материалы и технологии позолотных, камнерезных, лепных и других работ мастеров XVIII-XIX веков. Бесценным материалом при реставрации стали цветные снимки интерьеров Екатерининского дворца и личных комнат царской семьи в Александровском дворце, сделанные в 1917 году фотографом Андреем Зеестом.
Первые залы Екатерининского дворца открылись для посетителей в 1959 году. За последние годы отреставрированы Лионский зал и церковь Воскресения Христова Екатерининского дворца, личные апартаменты Николая II и Александры Федоровны в Александровском дворце, павильоны Арсенал и Шапель, "Агатовые комнаты" павильона "Холодная баня", Ратная палата. В 2003 году открылась воссозданная Янтарная комната.
Сегодня музей-заповедник "Царское Село" – это три дворца, три парка, десятки павильонов. Его фонды насчитывают свыше 56 тысяч единиц хранения, и коллекция постоянно пополняется.
В 1983 году дворцам и паркам, входящим в ансамбль "Царского Села", был присвоен статус заповедника. В 1990 году музей-заповедник "Царское Село" в составе исторического центра города Пушкина включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО
.
В 1995 года "Царское Село" вошло в перечень
объектов исторического и культурного наследия федерального значения, а в 1997 году – в Государственный свод
особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников