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Богомаз назвал вес рухнувшего во время ЧП в Брянской области моста - РИА Новости, 24.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
10:06 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/most-2025017324.html
Богомаз назвал вес рухнувшего во время ЧП в Брянской области моста
Богомаз назвал вес рухнувшего во время ЧП в Брянской области моста - РИА Новости, 24.06.2025
Богомаз назвал вес рухнувшего во время ЧП в Брянской области моста
Мост, обрушившийся при ЧП с поездом в Брянской области, весил примерно 800 тонн, сообщил РИА Новости губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T10:06:00+03:00
2025-06-24T10:06:00+03:00
пмэф-2025
происшествия
брянская область
выгоничский район
александр богомаз
обрушение моста на поезд в брянской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн — РИА Новости. Мост, обрушившийся при ЧП с поездом в Брянской области, весил примерно 800 тонн, сообщил РИА Новости губернатор Александр Богомаз."А представляете, что такое мост? Мост рухнул на железнодорожные пути. Мост порядка 800 тонн веса. Это балки, это бетон. Это нужно было все разбить, нужно было убрать", — сказал он в интервью агентству на полях ПМЭФ.Губернатор отметил, что дорожники в течение дня проделали колоссальную работу, причем, подчеркнул он, на безвозмездной основе, "по зову сердца". Железнодорожные рабочие в свою очередь восстановили полотно, и в 21:30 уже пошли поезда.Теракт в Брянской области
https://ria.ru/20250608/bastrykin-2021621486.html
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брянская область
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происшествия, брянская область, выгоничский район, александр богомаз, обрушение моста на поезд в брянской области
ПМЭФ-2025, Происшествия, Брянская область, Выгоничский район, Александр Богомаз, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Богомаз назвал вес рухнувшего во время ЧП в Брянской области моста

Богомаз: рухнувший на поезд мост в Брянской области весил 800 тонн

© МЧС России/TelegramАварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© МЧС России/Telegram
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн — РИА Новости. Мост, обрушившийся при ЧП с поездом в Брянской области, весил примерно 800 тонн, сообщил РИА Новости губернатор Александр Богомаз.
«
"А представляете, что такое мост? Мост рухнул на железнодорожные пути. Мост порядка 800 тонн веса. Это балки, это бетон. Это нужно было все разбить, нужно было убрать", — сказал он в интервью агентству на полях ПМЭФ.
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Губернатор отметил, что дорожники в течение дня проделали колоссальную работу, причем, подчеркнул он, на безвозмездной основе, "по зову сердца". Железнодорожные рабочие в свою очередь восстановили полотно, и в 21:30 уже пошли поезда.

Теракт в Брянской области

  • Автомобильный мост обрушился на железнодорожные пути в Выгоничском районе Брянской области в ночь на 1 июня.
  • Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов — Москва.
  • Локомотив и вагоны сошли с рельсов, семь человек погибли, 165 пострадали.
  • Следственный комитет квалифицировал это как теракт.
  • Глава СК Александр Бастрыкин заявил, что заказчиком были спецслужбы Украины.

Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером мероприятия.

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ПМЭФ-2025ПроисшествияБрянская областьВыгоничский районАлександр БогомазОбрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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