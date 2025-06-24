https://ria.ru/20250624/most-2025017324.html

Богомаз назвал вес рухнувшего во время ЧП в Брянской области моста

Богомаз назвал вес рухнувшего во время ЧП в Брянской области моста - РИА Новости, 24.06.2025

Богомаз назвал вес рухнувшего во время ЧП в Брянской области моста

Мост, обрушившийся при ЧП с поездом в Брянской области, весил примерно 800 тонн, сообщил РИА Новости губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 24.06.2025

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происшествия

брянская область

выгоничский район

александр богомаз

обрушение моста на поезд в брянской области

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн — РИА Новости. Мост, обрушившийся при ЧП с поездом в Брянской области, весил примерно 800 тонн, сообщил РИА Новости губернатор Александр Богомаз."А представляете, что такое мост? Мост рухнул на железнодорожные пути. Мост порядка 800 тонн веса. Это балки, это бетон. Это нужно было все разбить, нужно было убрать", — сказал он в интервью агентству на полях ПМЭФ.Губернатор отметил, что дорожники в течение дня проделали колоссальную работу, причем, подчеркнул он, на безвозмездной основе, "по зову сердца". Железнодорожные рабочие в свою очередь восстановили полотно, и в 21:30 уже пошли поезда.Теракт в Брянской области

https://ria.ru/20250608/bastrykin-2021621486.html

https://ria.ru/20250604/bastrykin--2020903989.html

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

происшествия, брянская область, выгоничский район, александр богомаз, обрушение моста на поезд в брянской области