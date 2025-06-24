Богомаз назвал вес рухнувшего во время ЧП в Брянской области моста
Богомаз: рухнувший на поезд мост в Брянской области весил 800 тонн
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн — РИА Новости. Мост, обрушившийся при ЧП с поездом в Брянской области, весил примерно 800 тонн, сообщил РИА Новости губернатор Александр Богомаз.
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"А представляете, что такое мост? Мост рухнул на железнодорожные пути. Мост порядка 800 тонн веса. Это балки, это бетон. Это нужно было все разбить, нужно было убрать", — сказал он в интервью агентству на полях ПМЭФ.
Губернатор отметил, что дорожники в течение дня проделали колоссальную работу, причем, подчеркнул он, на безвозмездной основе, "по зову сердца". Железнодорожные рабочие в свою очередь восстановили полотно, и в 21:30 уже пошли поезда.
Теракт в Брянской области
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- Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов — Москва.
- Локомотив и вагоны сошли с рельсов, семь человек погибли, 165 пострадали.
- Следственный комитет квалифицировал это как теракт.
- Глава СК Александр Бастрыкин заявил, что заказчиком были спецслужбы Украины.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером мероприятия.