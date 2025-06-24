https://ria.ru/20250624/moskva-2025050761.html

Столичные промпредприятия нарастили производство медизделий на 8%

Столичные промпредприятия нарастили производство медизделий на 8% - РИА Новости, 24.06.2025

Столичные промпредприятия нарастили производство медизделий на 8%

Производство медицинских изделий и оборудования в январе-апреле 2025 года московскими предприятиями выросло на 8% в январе-апреле 2025 года по сравнению со... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T12:00:00+03:00

2025-06-24T12:00:00+03:00

2025-06-24T12:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

москва

анатолий гарбузов

технологии

поддержка бизнеса

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Производство медицинских изделий и оборудования в январе-апреле 2025 года московскими предприятиями выросло на 8% в январе-апреле 2025 года по сравнению со схожим периодом прошлого года, сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Москва по праву считается одним из ключевых центров развития медицинской промышленности. Сегодня свыше 300 предприятий выпускают в столице лекарства, медизделия и медоборудование, востребованные как внутри московской агломерации, так и за ее пределами. Всесторонняя поддержка города, включая программу льготного инвесткредитования, офсетные контракты и другие инструменты, позволяет промышленникам создавать инновационную продукцию, наращивать объемы отгрузки и выпуска конкурентоспособной продукции", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Министр подчеркнул, что предприятия из Москвы произвели свыше 12,4 миллиона шприцев, игл, катетеров и аналогичных инструментов, а также более 146 тысяч контактных линз и линз для очков за четыре месяца. Также компании отгрузили медицинской продукции на сумму более 9,5 миллиарда рублей.Так, в столице действует завод полного цикла "Медплант", резидент ОЭЗ "Технополис Москва". Предприятие производит средства первой и скорой медицинской помощи."Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина" разрабатывает и изготавливает медицинскую технику. Компания выпускает транспортные инкубаторы для перемещения новорожденных, аппараты ИВЛ, медицинские смесители газов, фототерапевтические облучатели для лечения гипербилирубинемии у новорожденных и другую высокотехнологичную продукцию. Предприятие получило патенты и авторские свидетельства на все изделия.Москва содействует развитию отрасли. Так, столица подписала три офсетных контракта на поставку медизделий. В прошлом году по этим контрактам промышленники отгрузили в учреждения города 32,6 миллиона единиц продукции.Кроме того, производители медтехники привлекают инвестиционные кредиты на льготных условиях по программе Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Деньги идут на расширение производственных площадок, закупку оборудования и увеличение объемов выпуска важной продукции.Так, московский производитель глюкометров и средств измерения уровня сахара в крови – предприятие "Элта" привлек при содействии фонда 1,4 миллиарда рублей на строительство завода по выпуску приборов. Проект входит в программу обновления линейки, модернизации производства, системы контроля качества, а также увеличения выпуска продукции.

https://ria.ru/20250621/lifty-2024507565.html

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экономика, москва, анатолий гарбузов, технологии, поддержка бизнеса